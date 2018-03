Consorzio di Bonifica Sud, anche così si è arrivati a 19mln di debiti

VASTO. Non solo il cambio in corsa del Rup che rilascia pareri negativi: quando Giampiero Leombroni è stato commissario al Consorzio Bonifica sud, per appena 3 mesi, è riuscito a fare una lunga serie di nomine.

Commissario dalla manica larga?

Potrebbe sembrare anche se almeno in un caso si impuntò per “trattenere” ben 15.144 euro e non farli uscire dalle casse dell’ente.

Leombroni, infatti, contestò al Direttore Unico, Nicolino Sciartilli, di aver autorizzato il pagamento in favore della dottoressa Elisabetta Lastoria, «senza aver previamente verificato la sussistenza della legittimità del rapporto in quanto mancante della delibera di affidamento dell’incarico e/o un minimo di evidenza pubblica per tale affidamento».

Sciartilli è lo stesso Rup che Leombroni ha fatto licenziare dopo aver firmato un parere negativo su un progetto di finanza per alcune centraline idroelettriche sul fiume mentre Lastoria è la moglie di Sciartilli.

Proprio per questo il fatto in questione era da ritenersi «particolarmente grave».

In realtà lo stesso Sciartilli rispose che fu la deputazione amministrativa a dare parere favorevole al pagamento e che lui non era presente al momento della decisione e non ne era a conoscenza.

Leombroni parla anche di «mancanza di un minimo di evidenza pubblica» per prestazioni di servizio di 1.900 annue circa e di 12.135, euro per sette anni.

Il commissario chiamato da D’Alfonso ha fatto certamente di più negli appena 3 mesi in cui è stato a capo del Consorzio con una lunga serie di nomine tutte arrivate tra settembre e dicembre 2015, ovvero prima di lasciare il posto e andare all’Arap dove ancora oggi lavora e dove non sono mancati incarichi a pioggia: quasi 2 milioni di euro nel solo 2016 piovuti su professionisti vicini all’area del Partito Democratico.

Al momento dell’insediamento al Consorzio di Bonifica sud Leombroni aveva assicurato tutti: associazioni di categoria, dipendenti, professionisti e operatori economici, di risollevare l’Ente con la sua presenza quotidiana. Lo stesso assessore regionale, Dino Pepe, nel presentare il nuovo Commissario era stato ottimista: «Sono certo che con lui riusciremo a dare un contributo positivo a questo ente. Dobbiamo gestire le tante emergenze che ci sono, il settore idroelettrico in particolare».

Ma per lavorare Leombroni ha avuto necessità di persone di sua fiducia, come Guglielmo Boschetti, prescritto nell’inchiesta Merker, abruzzese, imprenditore, mediatore, con amicizie importantissime e di lunga data, per esempio, con Giovanni Legnini (oggi vicepresidente del Csm) e con Luciano D’Alfonso. Boschetti viene citato in alcune inchieste che sono finite sulle pagine di cronaca nazionale ed è grande amante della sua privacy tanto da invocare dopo una manciata di mesi il diritto all’oblio.

Leombroni lo volle come consulente a titolo gratuito per reperire «fondi di finanziamento», una sorta di procacciatore di affari.

Per la nipote di Boschetti, invece, attivò un tirocinio formativo (3 in totale quelli varati) da 6 mesi da 750 euro mensili.

Incarichi anche ad Antonio Sutti (attuale Direttore dell’Arap, dove nel frattempo Leombroni è diventato presidente) e Fernando Pignatelli.

Nonostante l’Ente avesse alle sue dipendenze personale in sovrannumero, come dichiarato dal collegio sindacale, e soprattutto un responsabile amministrativo laureato in legge, Leombroni in quei 3 mesi ha proceduto pure ad affidare incarichi di consulenza contabile e fiscale a tre commercialisti e un ragioniere che sono costati all’Ente 76.305,98 euro.

Si tratta nel dettaglio del ragionier Stefano Montanaro (31.850 il costo totale dell’incarico di 9 mesi), Gregorio Crispino (10.159 euro per 7 mesi), Maria Grazia Della Vecchia (22.457 euro per 1 anno), Giuseppe Tittaferrante (11.829 euro per 1 anno).

Nomine arrivate nonostante il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla spropositata dotazione organica dei dipendenti consortili, nella relazione allegata al Conto Consuntivo raccomandava «la riduzione della spesa corrente in modo da ridurre i costi di gestione attraverso una più oculata gestione delle risorse umane e il ricorso se necessario, a misure di sostegno del reddito, valutando ogni soluzione tecnicamente e giuridicamente percorribile, in modo da poter garantire ai dipendenti adeguate protezioni».

Ma al Consorzio ancora oggi c’è chi ricorda Leombroni come il Commissario che, non dando conto della nota consortile del 31 Maggio 2014, dispose il pagamento dell’importo di 214.509 euro, iva esclusa, allo Studio & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l. di Palombaro per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi inerenti alla Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno.

L’Ente aveva comunicato che l’affidamento era illegittimo in quanto non vi era stata «la prodromica attivazione delle procedure ad evidenza pubblica» e che pertanto non avrebbe riconosciuto un importo superiore a 40mila euro.

Alla fine, ma è un dettaglio, i debiti dell’ente ammontano a 19 mln di euro (non certo per colpa di Leombroni) ed i canoni sono persino aumentati ed ora che fa caldo e c’è bisogno di acqua si fa grande fatica.