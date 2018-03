Uda, verso la rescissione del contratto del dg Del Vecchio «per giusta causa»

CHIETI. Il rapporto fiduciario con il direttore generale Filippo Del Vecchio si è totalmente esaurito: il contratto sarà rescisso e si tenterà una «risoluzione consensuale».

E’ quanto emerso oggi nel corso della seduta straordinaria del senato Accademico dell’Ateneo D’Annunzio convocata dal rettore Sergio Caputi.

All’ordine del giorno proprio il contratto del direttore generale Filippo Del Vecchio, scelto dal precedente rettore Carmine Di Ilio e con lui fuori dal marzo scorso: entrambi interdetti per 6 mesi dal gip del Tribunale di Chieti Antonella Redaelli.

Secondo il giudice i due sarebbero stati responsabili di un «sistema di malgoverno» che avrebbe portato al «sovvertimento delle istituzioni di governo dell'ateneo attraverso vessazioni e disparità di trattamento».

Il rettore è uscito di scena e sono state indette le elezioni che hanno visto trionfare Caputi. Per Del Vecchio, invece, la storia non è ancora finita. Tecnicamente il suo contratto è ancora in piedi.

Il neo rettore Caputi nelle scorse settimane ha chiesto un parere ad un noto studio legale di Roma per capire come muoversi. Il parere è stato illustrato oggi agli Organi dell’Ateneo che hanno dovuto ragionare proprio sulla permanenza o meno di Del Vecchio.





Caputi ha richiamato anche quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 17 e 27 dello Statuto in forza del quale, così come per la nomina, la proposta del rettore e il parere del Senato Accademico sono propedeutici al provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro tra l’Ateneo e il dg.

Dopo il dibattito il Senato Accademico ha espresso il proprio parere positivo alla proposta di revoca dell’incarico direttoriale e alla attivazione della procedura idonea a garantire il contraddittorio e il direttore generale.

In pratica a Del Vecchio saranno contestate le condotte rilevanti «come contrarie agli interessi dell’amministrazione».

Da qui la rescissione del contratto per giusta causa. Caputi ha fatto sapere che vuole concedere a Del Vecchio un «termine congruo», oltre quello di legge, per arrivare ad una risoluzione consensuale.

Già, perché è proprio questo che si augurano i vertici: chiudere in fretta con il passato senza far scoppiare una nuova guerra. Ma Del Vecchio accetterà?

a.l.