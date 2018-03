Anche alla Asl Chieti arrivano nuove assunzioni per 147 persone

CHIETI. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, ha preso atto del piano di assunzioni 2017 della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che prevede 147 nuove immissioni in servizio nei ruoli dell'azienda sanitaria. In particolare 52 assunzioni fanno riferimento alle cessazioni dal servizio di personale a tempo indeterminato, mentre 95 alla sostituzione di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Complessivamente, negli ultimi mesi, la Regione ha autorizzato circa 300 nuove assunzioni nelle aziende sanitarie abruzzesi, andando a colmare una serie di carenze più volte segnalate dai direttori generali delle stesse Asl.

«E' stato necessario - spiega Paolucci - un lungo lavoro di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse, che ci ha consentito di riaprire spazi finanziari importanti per permettere nuovi investimenti sul nostro sistema sanitario regionale, anche per quanto riguarda il personale. Con queste assunzioni la sanità abruzzese potrà migliorare ancora di più il servizio offerto ai cittadini utenti, continuando a portare avanti quel trend positivo che ci ha visto centrare target fino a poco tempo fa impensabili per la nostra Regione».

Inoltre sono stati promessi 2 milioni di euro per la stabilizzazione del personale precario della Asl1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila e per l'avvio dei concorsi interni.

Deliberata anche la presa d'atto del piano di assunzioni, per l'anno 2017, della Asl di Pescara. Il provvedimento prevede il reclutamento, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 645 del 20 ottobre 2016, di 38 nuove unità a seguito di pensionamenti di personale a tempo indeterminato (turn over nel limite del 50%) e di 26 nuove unità per la sostituzione di personale a tempo determinato.





BANDO PER INFERMIERI A TERAMO

E’ stato pubblicato pochi giorni fa anche il bando di concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 16 infermieri professionali alla Asl di Teramo. L'avviso pubblico fa seguito al nulla osta a nuove immissioni in ruolo, approvato dalla giunta regionale lo scorso febbraio, su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. Tutte le informazioni sulla procedura sono disponibili sul portale della Asl di Teramo e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione possono essere inviate, per via telematica, entro il 30esimo giorno dalla data di pubblicazione. Complessivamente, dall'inizio dell'anno, la giunta regionale ha autorizzato circa 150 nuove assunzioni nelle Asl abruzzesi.

Sempre a Teramo invece già assunti 91 nuovi dipendenti a tempo indeterminato dopo mesi di attesa .