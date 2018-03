Appalti e proroghe tecniche, «sanzioni per i dirigenti distratti»

PESCARA. Stop alle proroghe tecniche di appalti e contratti se sono determinati non da una situazione imprevedibile ed emergenziale, ma dalla semplice inerzia del dirigente che dimentica le scadenze, con segnalazione negativa del dirigente stesso al Responsabile della Prevenzione della corruzione del Comune.

La richiesta è arrivata dal capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli.

«Oggi troppo spesso forniture, servizi e appalti vengono prorogati dopo la scadenza dei termini non per reali esigenze di urgenza, ma per la semplice inerzia dei dirigenti preposti a far partire nuove gare, com’è successo al Comune di Pescara con il servizio di rimozione delle auto e per la riscossione dei tributi», ha denunciato Antonelli.

«Ovviamente, se scade un appalto il 21 giugno e il dirigente se ne ricorda il 21 giugno, è ovvio che non avrà mai il tempo per indire e appaltare a una nuova ditta un qualsiasi servizio, ma quella non è una proroga tecnica. E allora, con il mio atto di indirizzo, da questo momento si consentirà la ‘proroga tecnica’ dei contratti in scadenza solo per reali e straordinarie esigenze, causate da fatti imprevedibili ed emergenziali». Dunque non sarà consentita quando la proroga è resa necessaria dai ritardi derivanti dalla scorretta programmazione dei bandi.

La violazione della suddetta norma verrà subito segnalata agli Organismi comunali deputati al Controllo e alla Vigilanza per l’adozione dei provvedimenti del caso nei confronti del Dirigente inadempiente, ovvero al Responsabile della Prevenzione della corruzione del Comune, alla Commissione comunale Vigilanza, Controllo e Garanzia, al Nucleo Indipendente di Valutazione, ed eventualmente, se istituito, all’Osservatorio Comunale per la Legalità.



IL SORTEGGIO

Il centrodestra chiede anche il sorteggio per la scelta dei professionisti: per l’individuazione dei professionisti che rivestiranno il ruolo di supporto al Rup (Responsabile unico del Procedimento) per progettazioni, direzione lavori, collaudi, sicurezza e patrocinio legale, il Dirigente dovrà ricorrere al sorteggio tra tutti gli iscritti alla Long List del Comune, istituendo anche degli Albi specifici consultabili da tutti i Settori del Comune. E gli iscritti che parteciperanno al sorteggio dovranno avere residenza o sede legale nella provincia di Pescara.

«Privilegiando professionisti e imprese del territorio si contribuirà realmente alla crescita del sistema produttivo locale», continua Antonelli, «con positive ricadute in termini di livelli occupazionali, dando una possibilità e valorizzando peraltro i talenti, le risorse e le energie del territorio».

LA ROTAZIONE

Terzo criterio chiesto la rotazione nell’affidamento degli incarichi: i professionisti che avranno ricevuto un incarico da un Dirigente, Servizio, Settore, non potranno ricevere un ulteriore incarico da altro Settore del Comune di Pescara nella stessa annualità. In questo modo si garantirà la trasparenza ed equità di trattamento, concedendo a tutti una chance reale di lavorare con la pubblica amministrazione, garantendo l’esclusione della politica da ogni possibile intrusione nella scelta dei professionisti.

Gli strumenti del sorteggio e della rotazione dovranno essere applicati anche nella scelta delle ditte e delle imprese cui affidare lavori, servizi e forniture, facendo riferimento agli Albi dell’Ente, ovvero al MePa e individuando solo le imprese la cui sede legale ricade nella regione Abruzzo.



IL SETTORE GARE E CONTRATTI

Per agevolare l’adozione e l’applicazione di tali procedure, il centrodestra chiede alla giunta di ripristinare il Settore ‘Gare e Contratti’ nel rifacimento della macrostruttura, entro il 2017.

«Tale settore – ha proseguito il Capogruppo Antonelli – dovrà occuparsi in via esclusiva delle procedure di assegnazione di incarichi e affidamento lavori, servizi e forniture, con il supporto dei singoli Settori. Ovviamente la Direzione Generale dovrà fornire adeguate professionalità al nuovo Settore. Nel conferimento di incarichi e nelle procedure negoziate sotto i 40mila euro, così come previsto nel Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti, e come già in uso nelle procedure col MePa, proponiamo di introdurre la possibilità di procedere con una semplice scrittura privata anziché con la sottoscrizione di un contratto. Ciò determinerà una semplificazione delle procedure, con snellimento degli impegni per gli Uffici comunali, e un contenimento delle spese inerenti la registrazione dei contratti per gli stessi professionisti e per le imprese. Infine il Responsabile della vigilanza sul rispetto delle nuove norme sarà il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente. Con queste poche e semplici norme garantiremo la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e andremo ad ampliare la platea di chi lavora con la pubblica amministrazione. La delibera è già stata depositata ed entro 30 giorni andremo ad aprire il confronto in aula».