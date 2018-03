Fondovalle Sangro, per la “strada d’oro” spuntano Maltauro, Toto e Di Vincenzo

ABRUZZO. Fermi tutti ma solo per 5 giorni. L’apertura delle buste per la gara d’appalto relativa al completamento della Fondovalle Sangro (lavori di costruzione del tratto compreso tra le stazioni di Gamberale e Civitaluparella, 2° lotto – 2°stralcio – 2° tratto), che avrebbe dovuto svolgersi domani, è slittata di 5 giorni. Stazione appaltante Anas.

«Il rinvio -spiega una nota del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso- si è reso necessario a causa del «soccorso istruttorio richiesto da 3 imprese partecipanti per precisare documenti di gara, così come previsto dal Codice».

Integrazione documentale prima di analizzare nel dettaglio le varie offerte relative all’opera che da 40 anni agita i “sogni” della regione Abruzzo sia perché non si riesce a vederla completata, sia perché molti imprevisti -anche giudiziari- hanno turbato ma non troppo il corso amministrativo.

Dal 2014 però l’opera è diventata «prioritaria e strategica» per volere del presidente D’Alfonso che tra le primissime uscite pubbliche da presidente si è recato sul posto insieme all’ex presidente Anas (poi inciampato in alcune inchieste) per segnare un cambio di passo che in tre anni c’è stato ma non così in fretta come si sarebbe auspicato.

In mezzo, una serie di imprevisti tra i quali quello di progettare la strada in una zona a forte rischio frane (e ci sono le relazioni tecniche che lo confermano), un cambio di tracciato che servirebbe a poco dal punto di vista della sicurezza e durata dell’opera ma che ha fatto lievitare i costi perché ora il nuovo tracciato prevede più gallerie (che sono notoriamente più costose).

Ma i problemi non sarebbero finiti qui perché ci sarebbero altri problemi finora non risolti che riguardano proprio la procedura amministrativa seguita fin qui dalla stazione appaltante Anas che con la Regione Abruzzo ha stipulato una convenzione ad hoc per la Fondovalle.

La vera novità però di oggi sta nei nomi delle ditte che hanno fatto offerte e che parteciperanno alla gara per l’aggiudicazione dei lavori.

Le imprese concorrenti sono 11:

Astaldi spa,

CMC spa,

Coseam Italia,

De Sanctis spa,

Ghella + CMB spa,

ICM spa,

Pizzarotti spa,

INC spa,

Condotte spa,

Strabag spa,

Toto-Di Vincenzo spa.

L’idea che emerge -a scorrere i nomi- è un vero e proprio scontro tra Titani che potrebbe da un lato confermare il grosso interesse per una gara «ricca» ma, dall’altro, potrebbe dare anche la quasi certezza di contenziosi lunghi che potrebbero rallentare ulteriormente l’opera.



1) Astaldi è un vero colosso, General Contractor e promotore di iniziative in project finance, è un gruppo attivo dagli anni '20 e ha realizzato complesse opere ingegneristiche in quasi 70 Paesi. Attualmente il gruppo è attivo, oltreché in Italia, nell'Europa dell'Est, in Algeria, Turchia e Medio Oriente (Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti), negli Stati Uniti, in Centroamerica e Sudamerica. Tra le opere più rilevanti realizzate negli ultimi anni figurano la TAV Roma-Napoli, la Fiera di Milano, l'Ospedale di Mestre, l'impianto idroelettrico di Pont Ventoux e l'autostrada dell'Anatolia in Turchia.

Fatturato da quasi 3 miliardi di euro

2) La Cmc spa altro colosso di Ravenna (cooperative rosse) uno dei clienti abituali di Anas che con la Tecnis ha costruito uno dei viadotti crollati in Sicilia. Proprio la Tecnis -coinvolta in una inchiesta per mafia- è la società che ha costruito già un tratto della Fondovalle Sangro.

3) Consorzio Stabile Coseam Italia costituito nel 1988, si è trasformato nel 2010 in S.p.A., divenendo punto di riferimento operativo di ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere).

E’ pratica di progetti di Finanza e a livello di gruppo sviluppa un fatturato aggregato superiore a 230.000.000,00 di € all'anno, con un numero di dipendenti occupati superiore ai 700 addetti. Dispone di uffici e sedi operative a Roma, Modena, Milano, Torino, Udine e Venezia .

4) La De Sanctis costruzioni spa è un’altra ditta che lavora spesso per Anas e nel 2015 rimase coinvolta nell’inchiesta denominata “Dama nera” proprio in relazione a presunte tangenti Anas, inchiesta nella quale furono coinvolte anche altre ditte impegnate nella ricostruzione aquilana e la Tecnis già citata

5) Ghella, fondata nel 1894, è oggi una realtà internazionale di primaria importanza nel mondo delle costruzioni di grandi opere pubbliche.

Specializzata in scavi in sotterraneo, Ghella è attiva nella realizzazione di opere infrastrutturali quali metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche.

Particolarmente specializzata nello scavo delle gallerie avendo a disposizione una “talpa” simile a quella della Toto spa.

La maggior produzione dell’Impresa è concentrata all’estero e principalmente in Oceania, Estremo Oriente, America Latina ed Europa.

La presenza a livello globale con circa 3000 dipendenti.

Si presenta con la Cmb spa di Carpi cooperativa composta da oltre 1.400 soci.

I territori di appartenenza sono Carpi, Milano e Roma.

6) C’è poi la Icm spa meglio nota come Maltauro spa che in Abruzzo di recente si è fatta conoscere per il travagliato iter del progetto di finanza per la costruzione del nuovo ospedale di Chieti. Il presidente D’Alfonso sta cercando di portare avanti a tutti i costi l’idea progettuale proposta nel 2014 nonostante una serie di imprevisti, ostacoli e contestazioni documentate.

7) C’è poi L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., fondata nel 1910 come ditta individuale da Gino Pizzarotti e trasformata successivamente nel 1945 in società a responsabilità limitata per opera del geom. Pietro Pizzarotti, padre dell’attuale Presidente Cav. Lavoro Paolo Pizzarotti, è diventata nel 1961 Società per azioni con un capitale sociale ad oggi di 250 milioni di euro.

8) La INC SpA di Torino è una società per azioni nata alla fine degli anni sessanta.

Partita sull’onda del boom economico ha collaborato molto con la Fiat costruendo alcuni stabilimenti poi ha costruito banche per il Gruppo S.Paolo di Torino, il Ministero della Difesa, Comuni di Torino e Piombino, l’Anas.

Tra 1984-1988 ha costruito la A24 Villa Vomano-Teramo

9) Condotte spa è un altro colosso da 130 anni che ha subito più volte trasformazioni. Ha progettato il Ponte di Messina.

In Abruzzo ha costruito opere importantissime come parti della A24 agli inizi degli anni ‘70 e della L’Aquila- Teramo. A Pescara ha costruito il nuovo molo di levante e nuove banchine agli inizi del 2000 (il porto tanto contestato e che ora dovrebbe essere corretto a suon di centinaia di milioni).

10) Il Gruppo STRABAG è uno dei più importanti leader nel settore delle costruzioni a livello Europeo.

STRABAG Italia si occupa della realizzazione di opere civili, di grandi infrastrutture quali strade, autostrade, gallerie, ponti, viadotti ed opere ferroviarie.

La presenza in Italia negli anni ’80 è stata caratterizzata da cantieri principalmente di gallerie naturali, artificiali ed inerenti la costruzione di metanodotti. La grande esperienza di personale qualificato e specializzato nell’utilizzo di TBM ha permesso di prevalere su altre imprese locali. La realizzazione delle gallerie e dei metanodotti sono state effettuate con scavo meccanizzato tramite TBM (la gigantesca “talpa”) o con metodo tradizionale.

11) Infine Toto - Di Vincenzo sono forse i maggiori big delle costruzioni abruzzesi. Insieme difficilmente hanno rivali in ambito locale.

L’unione non è affatto un inedito anzi da oltre 30 anni la collaborazione è proficua. Diversi gli appalti con Anas: quello più importante riguarda la circonvallazione di Pescara negli anni ‘80-90 e la variante alla statale 16 tra la fine degli anni ‘90 ed il 2007. Hanno costruito tra le altre le gallerie tra Francavilla e Montesilvano oggi nuovamente al centro dell’attenzione per la scarsa sicurezza.

Insieme hanno la Intermodale spa, società costituita l’8 aprile 2008 per progettare, costruire e gestire l’interporto di Manoppello.

Entrambe negli ultimi 30 anni -si può dire- hanno costruito una buona fetta d’Abruzzo.

5,5 KM PER 190 MLN DI EURO

I lavori per la fondovalle Sangro in realtà si riducono a 5,3 km di superstrada al costo di 36 milioni di euro al km (190 in totale per 5,5 km) mentre la media dei costi standard è di 6 milioni al km (massimo 10 nei casi più complessi).

I soldi in realtà non sono un problema ce ne sono:

- 20,4 mln di euro arrivano dalla Legge 388/2000;

- 62 mln di euro al Decreto Sblocca Italia

- 30 mln di euro alla Legge Stabilità 2013

- 78 mln di euro nel Masterplan Abruzzo-Patto per il Sud

Il cronoprogramma prevede che le procedure di affidamento dei lavori debbano concludersi entro il 2017 per poi avviare i lavori all’inizio del 2018 e aprire al traffico l’opera entro il 2022.

Il tracciato oggetto dei lavori è lungo 5,3 km, in variante rispetto a quello attuale caratterizzato da un andamento altimetrico eccessivamente penalizzante; esso interessa i Comuni di Pizzoferrato, Gamberale, Quadri e Borrello. L'infrastruttura si sviluppa prevalentemente sulla sponda sinistra del fiume Sangro e comprende cinque viadotti lunghi complessivamente 1,2 km e una galleria di 2,5 km, e origina in prossimità della stazione ferroviaria di Gamberale-Sant'Angelo, in corrispondenza del viadotto esistente sul fiume Sangro. La pavimentazione avrà caratteristiche drenanti e fonoassorbenti.

«Questa infrastruttura costa uno sproposito perchè hanno scelto di spostare il tracciato in aree ufficialmente a massimo rischio frana (addirittura con frane attive!) invece di migliorare il tracciato attuale spendendo molto meno», denuncia da anni Augusto De Sanctis del Forum H2o.

«La Regione ha operato con tutte le sue forze per consentire il completamento di un’opera attesa da 40 anni», ha commentato il Presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso, «richiesta dall’amministratore delegato di Fiat-Chrysler Sergio Marchionne e capace di contribuire in modo significativo al rilancio del distretto industriale della Val di Sangro. Per questo, all’interno delle risorse del Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud, abbiamo inserito l’importo di 78 milioni di euro, necessario a coprire compiutamente il costo del progetto, pari a 190 milioni».

La gara era europea ma nessuna impresa estera ha ritenuto di partecipare.