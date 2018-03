Pescara. Incarico alla supporter (non eletta) di Alessandrini: il caso arriva all’Anticorruzione

PESCARA. Il centrodestra ha deciso di portare dinanzi all’Anac, l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione, e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, il ‘caso’ dell’incarico di supporto al Rup affidato a un avvocato, Antonella Santeusanio, per la redazione del nuovo Piano generale del traffico.

Ai due Organismi i gruppi di Forza Italia, Pescara in Testa e Pescara Futura chiederanno una verifica tecnica sull’affidamento, andato, ribadiscono i consiglieri Marcello Antonelli, Guerino Testa e Carlo Masci, alla prima dei non eletti per la lista ‘Pescara Insieme – Bene Comune’ in appoggio al sindaco Alessandrini.

«Chiederemo che senso abbia questo quinto incarico», illustrano gli esponenti dell’opposizione, «dopo che la giunta Alessandrini dispone già dell’ausilio di tre consulenti e di una super-società che si è aggiudicata l’incarico nell’agosto del 2016, e soprattutto ci dovranno spiegare quali sono le competenze di un legale nella redazione di un Piano traffico».

Secondo il centrodestra «politicamente è chiaro» che quell’incarico «è una vergognosa marchetta politica, non abbiamo bisogno di ulteriori verifiche».

A questo punto il centrodestra annuncia pure che convocherà in Commissione Vigilanza direttamente l’avvocato Santeusanio: «potrà illustrarci le precedenti esperienze professionali in materia di mobilità che le avranno consentito di assumere l’incarico al Comune di Pescara».



LE TRE ANOMALIE

La prima anomalia – secondo i capigruppo Antonelli, Testa e Masci – è rappresentata dalle date: l’avvocato Santeusanio si è iscritta alla Long List dei professionisti stilata dal Comune nell’ottobre del 2016, aggiungendosi a centinaia di altri colleghi, e per lei l’incarico è arrivato dopo appena due mesi.

La seconda «stranezza» è la determina: vidimata il 22 dicembre, data dell’incarico, solo ieri è stata resa nota, dopo sei mesi, «in barba alle norme sulla trasparenza». La terza anomali è più tecnica è riguarda i contenuti dell’incarico: l’oggetto del contendere è l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano.

Già prima la giunta aveva interpellato e pagato tre diversi consulenti della materia, inseriti nella macchina amministrativa; sempre nel 2016 il sindaco ha deciso di ricorrere a una gara per individuare una super-società cui affidare l’incarico, gara aggiudicata allo Studio Associato Sysma Systems Management-Cooperativa Sipet-Studio Associato Transport Engineering Consulting-Ingegner Simone Grasso, di Catania, per 63mila euro di spesa.

Poi l’incarico all’avvocato che alle scorse elezioni l’ha sostenuto.

Un incarico tecnico per gestire ‘la fase partecipativa del piano per il coinvolgimento degli stakeholders, i portatori d’interesse, della cittadinanza; per il coordinamento delle attività legate al procedimento amministrativo del Piano, ossia la Vas; per le attività di verifica legale della congruità del Piano con gli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale, ossia la sua conformità al Piano regolatore generale; e infine per il supporto all’istruttoria delle osservazioni’.

« Attività evidentemente molto tecniche e specifiche, che farebbero pensare all’affidamento di tale incarico a una figura tecnica, un ingegnere specializzato nella mobilità, un architetto esperto di Pianificazioni, un urbanista, un informatico capace di sviluppare programmi di partecipazione, persino un geometra. E invece spunta un avvocato», contesta il centrodestra.

«Fa specie – ha detto ieri in Commissione il Capogruppo Testa – che l’avvocato sia prima dei non eletti della stessa lista che ha invece eletto la vicepresidente del Consiglio Lola Berardi, la stessa che ha condotto una battaglia di legalità in aula affinchè gli scrutatori per le prossime elezioni siano scelti tramite sorteggio, anziché su indicazione dei partiti. L’assenza di coerenza in questo caso ci pare chiara, senza dimenticare che il compenso di 38mila euro destinato alla professionista, che dovrà lavorare 4 ore a settimana per un anno, è sicuramente inopportuno in un Comune che è in predissesto, che ha alzato le tasse al massimo salassando tutti i pescaresi e che non riesce a trovare 22mila euro per sistemare una fontana artistica».



LE COMPETENZE

Il centrodestra riferisce anche che ieri in Commissione Vigilanza il dirigente alla Mobilità Giuliano Rossi, ovvero colui che ha scelto l’avvocato per affidarle l’incarico, dinanzi alla domanda circa le competenze specifiche del legale avrebbe affermato «che mai prima d’ora il legale si è occupato di mobilità e che non aveva alcuna competenza specifica».

Una dichiarazione che, se non smentita dal diretto interessato, farebbe un po’ a pugni con quanto scritto dallo stesso Rossi sulla determina di affidamento dell’incarico, ovvero: «la professionista è stata individuata in quanto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l’espletamento dell’incarico di che trattasi».

«Ancora più assurdo – ha aggiunto il Capogruppo Masci – è che un Comune di 117mila abitanti abbia addirittura quattro professionisti esterni e una super-società che si occupano tutti della stessa cosa, ossia del traffico, ed è inaccettabile in un Comune che ha le casse compromesse. Fra l’altro a scatenare tensione è la scelta caduta su una candidata non eletta alle ultime amministrative».