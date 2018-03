Fogna in mare, Comune Pescara conferma sversamenti ma assicura: «nessuna conseguenza su balneazione»

PESCARA. «Non c’è alcun riscontro reale all’allarme lanciato dall’associazione Pescara Mi Piace».

L’assessore al Demanio, Loredana Scotolati, assicura che non c’è nessuna emergenza balneazione e smentisce i fatti esposti dall’associazione diretta dall’ex vice sindaco Berardino Fiorilli secondo cui il 25 maggio scorso siano saltati fuori dati allarmanti a seguito di analisi effettuate dall’Aca.

Le analisi, aveva raccontato Fiorilli, avrebbero certificato la presenza di valori di escherichiacoli superiori ai 100mila microgrammi per metro cubo, «un valore venti volte superiore al limite di legge di 5mila microgrammi».

In realtà anche Scotolati conferma quanto esposto dall’associazione ma assicura che non c’è stata alcuna conseguenza sulle acque di balneazione dal momento che i tratti interessati dai superamenti dei limiti erano già interdetti.

TROPPA PIOGGIA E LA FOGNA FINISCE IN MARE

In pratica il Comune riassume così la vicenda: il 25 maggio a causa delle abbondanti piogge la fogna è finita direttamente in mare. In gergo tecnico si dice «si sono attivati gli sfori».

E’ accaduto nel sollevamento B0 Madonnina dalle 7.10 alle 7.30, negli stessi minuti anche nei sollevamenti di via Adriatica sud e Viale Primovere.

E poi ancora nel sollevamento Capacchietti dalle 6.50 alle 7.20. Si è registrato uno sfioro anche nelle vasche di prima pioggia a partire dalle 8.

L’Aca ha inoltrato i verbali dei Rapporti di Analisi, relative ai prelievi effettuati sugli sfiori delle vasche di prima pioggia di Via Raiale e del sollevamento fognario B0 dai quali è risultato un superamento dei valori di Escherichia Coli (>100.000) (proprio come aveva raccontato Fiorilli).

«Alla data dello sversamento», assicura Scotolati, «i tratti interessati dalla possibile diffusione in mare degli elementi patogeni (Escherichia Coli) e precisamente quelli antistanti Via Balilla e Via Galilei, erano ancora interdetti alla balneazione per effetto dell’Ordinanza emessa dal sindaco all'inizio della stagione. Il tratto di mare più immediatamente a ridosso dell’impianto, a nord del molo, è perennemente interdetto alla balneazione, per un tratto di mt. 300».

Dunque nessun rischio per i bagnanti, assicurano da Palazzo di Città.

Il campionamento effettuato dall’ACA «contiene ovviamente una carica batterica elevata», continua l’assessore, «essendo prelevato direttamente a ridosso della linea di scarico del troppo pieno dell'impianto, e tuttavia l'effetto sulla balneazione è dipendente dalla quantità sversata, definita in relazione al limitato tempo di sversamento».





LE CONTRO ANALISI DELL’ARTA

Su richiesta dell’Aca sono poi stati effettuati dall’Arta analisi su campioni di acqua di balneazione prelevati e in tutti i casi il giudizio è stato di «conformità» ad eccezione dell’area a ridosso del molo (nord).

Nella Zona Antistante Via Balilla enterococchi 22 (limite 200 UFC/100mL), escherichia coli 265 (limite 500 MPL /100mL); nella Zona Antistante Fosso Vallelunga enterococchi < 1 (limite 200), escherichia coli < 10 (limite 500); Zona Antistante Via Galilei enterococchi < 4 (limite 200), escherichia coli < 10 (limite 500); Zona Antistante Via Muzii enterococchi < 4 (limite 200), escherichia coli 10 (limite 500).

Nella zona 300 metri, Nord molo Nord fiume Pescara ( perennemente interdetto alla balneazione) enterococchi 120 (200), ma escherichia coli a 884 (ovvero quasi il doppio del limite di 500 MPL /100mL).

Secondo il Comune «è del tutto evidente che solo il completamento del programma di potenziamento del depuratore e ottimizzazione territoriale potrà consentirne la definitiva soluzione di un problema rimasto tale per decenni, ma gli interventi effettuati hanno comunque determinato riscontri positivi sulla balneabilità. Infatti i dati rilevati dall'Arta si confermano al momento assolutamente favorevoli, come agevolmente riscontrabile sul sito istituzionale dell’Agenzia che li pubblica regolarmente, quale ente di riferimento».



BALNEATORI: «PROCURATO ALLARME»

L’associazione dei balneatori Sib, guidata da Riccardo Padovano, intanto, annuncia azioni legali per il procurato allarme lanciato dall’associazione ‘Pescara Mi Piace’: «mentre la Regione sta per inviare l'autorizzazione alla rimozione del divieto temporaneo di balneazione su via Balilla, arriva l'allarme dell'associazione che, senza alcuna competenza e cognizione, mette in discussione l'operato di enti tecnici riconosciuti ed una realtà che è completamente diversa da quella descritta».

Secondo Padovano l'unica cosa che «“inquina” di quest'ultima vicenda sono le bugie ed il veleno gettato su un comparto che è storico e che sta facendo di tutto per riprendersi, lavorando insieme a tutti i soggetti competenti e riconosciuti che possono risolvere il problema».

«Vogliamo essere risarciti dai danni provocati dalle bugie che minano il lavoro e la dignità di un comparto turistico balneare cittadino che deve andare avanti e non può avere ogni mattina il terrore di leggere sul giornale assurdità che tengono la gente lontana dal mare senza una ragione», chiude Padovano.

FIORILLI: «QUALCOSA NON TORNA»

«I conti continuano a non tornare in un gioco delle parti che a questo punto va chiarito», commenta l’associazione PescaraMi Piace: «all’assessore Scotolati, pur apprezzando il suo ‘ravvedimento’ postumo, ricordiamo che è dovere del Comune, e non di un’Associazione cittadina, informare la popolazione quando si verificano sversamenti di liquami. Stia invece sereno il consigliere Padovano, Presidente della Sib-Confcommercio: l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’ ha già portato in Procura i dati inerenti gli sversamenti del 25 maggio e l’esito delle analisi dell’Aca, così come abbiamo depositato i dati di tutti gli sversamenti avvenuti dal luglio 2015 a oggi, auspicando che venga fatta chiarezza su tali episodi e sul modus operandi instaurato a Pescara. All’autorevole Confcommercio, invece, chiediamo se non ritenga opportuno risolvere quel conflitto d’interessi evidente oggi a Pescara e rappresentato proprio da Padovano-uomo di lotta e di governo, nel suo doppio ruolo di amministratore di maggioranza e, in teoria, rappresentante delle istanze dei balneatori».