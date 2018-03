Come per Maltauro: fuori il Rup scomodo. Il precedente di Leombroni al Consorzio

ABRUZZO. Fuori il Rup che dice no, dentro un nuovo Rup.

Il ‘metodo Maltauro’ non è stato originale come potrebbe sembrare.

La decisione della giunta regionale di avocare a sé la procedura del nuovo ospedale di Chieti e cercare un nuovo Rup dopo i dubbi e le perplessità sulla procedura di quello in carica si può dire che non è un unicum.

Se ne scova un altro, del tutto simile, datato anno 2015. Dunque un precedente che ha diversi punti di contatto con quello più famoso e discusso.

Dove?

Al Consorzio di Bonifica Sud di Vasto.

D’Alfonso in quel caso guardò da lontano perchè a firmare il valzer del rup fu il commissario del Consorzio, Giampiero Leombroni.

Già, proprio Leombroni che da mesi siede al fianco del presidente D’Alfonso quando si parla del project financing dell’ospedale di Chieti, in qualità di esperto del presidente senza però alcun incarico formale (piccola stranezza in una pubblica amministrazione mai fatta rilevare da nessuno).

E vista la necessità estrema con la quale D’Alfonso sembra avere bisogno della professionalità di Leombroni verrebbe da penaare che sia proprio lui il suggeritore della soluzione procedurale di estromettere un tecnico che «ostacola» il raggiungimento di un «interesse pubblico» con un parere negativo.

Il metodo o comunque la cronologia degli eventi si somigliano molto: il rup dice no al progetto, Leombroni lo sostituisce motivando questioni interne organizzative. Il nuovo rup dà il via libera non citando però neppure il precedente parere contrario di chi lo aveva preceduto.

STORIA DI DIGHE E SOLDI

Il progetto di cui si parla era nato negli anni passati: la deputazione amministrativa, azzerata da D’Alfonso nel 2014, era riuscita a farsi finanziare dal Ministero la progettazione di 4 centraline idroelettriche: Chiauci DMV (Bacino fiume Trigno) per 1.151.136 euro; Cupello Bufalara (Bacino fiume Trigno) 1.180.960 euro; Dx Sangro Paglieta (Bacino fiume Sangro) per altri 2.804.780,00 euro e Chiauci 2 (Bacino fiume Trigno) per 2.776.930 euro.

Prima del suo insediamento, ovvero il 23 marzo 2015, l’Associazione Temporanea di Imprese Sice srl e Floew srl presentò due proposte di finanza di progetto denominate “recupero energetico sx Sangro” e “recupero energetico dx Sangro”. Insomma un vero e proprio project financing dove il privato costruisce con i propri soldi e poi guadagna sulla gestione dell’opera pubblica.

Il Commissario Annibali, non rese definitive le proposte in quanto le stesse venivano a porsi come alternativa ai progetti consortili finanziati dal Ministero.

In pratica quel progetto di finanza prevedeva la costruzione di opere già finanziate dal ministero e bisognava fare una scelta su quale preferire perchè si era creata una sovrapposizione, come disse anche il rup defenestrato, Nicolino Sciartilli.

La delibera è la numero 12: Leombroni revocò l’incarico (dopo 3 anni) in quanto «sarebbe necessario redistribuire i carichi di lavoro rispetto alla gestione delle Opere Pubbliche». Entrò dunque il geometra Michelangelo Magnacca che «possiede i requisiti indispensabili per l’incarico medesimo».

Il 3 novembre del 2015 sempre il commissario Leombroni, con delibere n. 34 e 35 dichiarò, con parere favorevole del nuovo RUP, di Pubblico Interesse i project – financing relativi al recupero energia “dx” e “sx” Sangro proposti dalla A.T.I. Floew – Sice.

Successivamente anche le altre due centraline finanziate dal Ministero sono state affidate con lo stesso metodo.

Dunque di fatto con queste decisioni si è scelto di non utilizzare il finanziamento pubblico del ministero che avrebbe garantito la gestione interamente pubblica delle opere realizzate per un progetto di finanza dove a guadagnarci è il privato ed il pubblico è con questi che deve trattare.

Se sia stata la scelta giusta lo si capirà meglio tra qualche anno nel frattempo si può già dire che con il progetto finanza il dissestato Consorzio potrà contare su un’entrata di 200.000mila euro mentre con la realizzazione finanziata dal Ministero le entrate sarebbero state di circa 2.000.000.

Inoltre il Consorzio si vedrà costretto a restituire al Ministero le somme avute per la progettazione.

Questione di scelte e di logica (che messa così sembrerebbe zoppicare).