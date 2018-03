Emergenza rifiuti nel Teramano, dirottati dalla Team 176 tonnellate di spazzatura

TERAMO. La Team accoglie i rifiuti dei Comuni in emergenza dopo la sospensione delle attività dell’impianto di proprietà Cirsu.

Da lunedì 12 giugno, infatti, gli impianti del Polo tecnologico, ex Cirsu di Grasciano, sono chiusi per manutenzione straordinaria. L’avviso ai sindaci è arrivato a ridosso della chiusura destando non poche perplessità.

La Team è arrivata dunque in soccorso: l’azienda partecipata dal Comune di Teramo ha infatti ospitato nel Centro di Trasferenza di Carapollo, nel primo fine settimana di emergenza, circa 176 tonnellate di rifiuto indifferenziato da 9 enti.

Questo è stato possibile mettendo a disposizione dei Comuni della Provincia di Teramo in difficoltà il proprio centro e la propria struttura logistica per affrontare e superare al meglio la difficile contingenza: «nessun disagio sarà percepito dai cittadini teramani per quanto riguarda la raccolta dell’organico», assicurano dalla società.

La nuova governance della TeAm, infatti, ha tempestivamente individuato e attivato canali alternativi per il regolare proseguimento del servizio.





Da Canzano sono arrivati 4.110 Kg di rifiuti, da Castellalto 16.480 Kg, da Castelli 5.880 kg, da Cermignano 1.690 kg, da Giulianova 80.060 kg, da Isola del Gran Sasso 4.040 Kg, da Penna Sant’Andrea 5.620 kg, da Teramo 38.430 kg e dalla Comunità Montana della Laga 19.640 kg.

Ad oggi ancora non si conoscono le tempistiche degli interventi, se per un periodo breve, oppure per più settimane. Una decisione presa dal CSA, il Consorzio Stabile Ambiente dell’Aquila che gestisce una parte delle strutture. Ufficialmente la chiusura è stata decisa per consentire una serie di interventi di manutenzione straordinaria, anche se non è di questo avviso il sindaco di Notaresco che nei giorni scorsi aveva colto una sfumatura positiva.

La chiusura della discarica di Grasciano per Di Bonaventura rappresenta una importantissima vittoria per il suo comune, “una situazione che non poteva più andare avanti”, soprattutto con il caldo che avrebbe aggravato ancora di più la situazione dei miasmi.