Contributi non dovuti, ancora condanne dopo 11 anni dal maxi scandalo Fira

ABRUZZO. Lo scandalo Fira continua a produrre condanne. Dopo la sentenza in primo grado alla Corte dei Conti (era il 2012) per uno dei percettori dei celebri fondi Docup arriva adesso anche la condanna in appello.

Confermato, dunque, risarcimento di 15 mila euro in favore della Regione Abruzzo.

A presentare ricorso è stato Sabatino Spalletta tramite i suoi avvocati Marco Benucci, Evo Talone e Giovanni Cerella.

Spalletta è il titolare della società Tecnomeccanica SAMI s.r.l. ammessa nell’anno 2003 all’erogazione di un contributo per 300 mila euro in conto capitale in regime di esenzione, nell’ambito degli interventi DoCup Abruzzo 2000-2006 Progetto Integrato Territoriale - ambito Vasto, per l’ammodernamento, consolidamento ed ampliamento del tessuto produttivo.

L’intera documentazione posta a base della domanda all’epoca venne vagliata dalla Fira che accordò i contributi.

Ma per la polizia tributaria, in realtà, una parte di quel contributo (circa 15 mila euro) non poteva essere erogato: è stato aperto un fascicolo penale dalla Procura di Vasto e nel 2010 Spalletta è stato condannato in primo grado ad 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa per truffa.

Nel 2015 la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato la prescrizione del reato ma ha ritenuto che «le carte processuali depongono sicuramente per la colpevolezza dello Spalletta per il reato ascritto» e lo ha condannato al risarcimento del danno pari a 20.000 in favore della Regione Abruzzo.

In pratica, secondo quanto emerso nel corso delle indagine, il titolare era riuscito ad ottenere una parte di contributo, appunto i 15 mila euro contestati, grazie a «false dichiarazioni».

Su queste stesse conclusioni è stato costruito il quadro accusatorio anche da parte del Procuratore regionale presso la Corte dei conti.

Il finanziamento pubblico, dice l’accusa, sarebbe stato acquisito indebitamente «attraverso una serie di oggettive irregolarità contabili e amministrative, mentre poteva essere erogato ad altre imprese che correttamente acquisiscono e utilizzano le risorse della collettività». Il giudice contabile di primo grado ha accolto parzialmente la domanda e, per l’effetto, ha condannato il titolare al solo risarcimento del danno nei confronti della Regione, constatata la «cosciente presentazione di documenti non veritieri e tali da indurre in errore il pubblico erogatore di finanziamenti».

Ma secondo l’imprenditore, che ha presentato ricorso, il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, sin dalla fase pre-processuale, alcune fatture contestate non vennero utilizzate per ottenere illecitamente contributi pubblici.

Secondo i giudici dell’appello la sproporzione tra il finanziamento complessivamente ottenuto (330.000 euro) e il danno provocato (15.000 euro) non appare elemento idoneo a elidere la responsabilità «trattandosi di finanziamenti che sono ex lege revocati per effetto della scoperta di false fatturazioni, a prescindere dall’importo in esse esposto».

Dunque la condanna va confermata in quanto «la condotta di Spalletta appare connotata dal dolo, configurabile in base alla cosciente presentazione di documenti non veritieri e tali da indurre in errore l’Ente erogatore».