Addio roaming, da oggi siamo sempre a casa

BRUXELLES. Da oggi, giovedì 15 giugno, sarà possibile pagare telefonate e Internet al costo delle tariffe domestiche anche quando ci si reca in un altro Paese europeo. La nuova normativa Ue, frutto dell’accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea, permetterà a tutti i cittadini di utilizzare la propria offerta nazionale con i relativi minuti, SMS e traffico dati nei Paesi esteri all’interno dell’Unione Europea senza che venga addebitato alcun costo aggiuntivo.

Finalmente ogni cittadino europeo potrà utilizzare il proprio telefonino pagando la medesima tariffa ovunque, senza più sentirsi ‘all’estero’ ma semplicemente a casa, in Europa.



«Ecco, io credo che la fine del roaming possa rappresentare il punto di partenza di un nuovo rapporto tra istituzioni e cittadini», ha detto l’europarlamentare Aldo Patriciello, «la manifestazione più concreta che è possibile migliorare l’Europa attraverso un’integrazione solida e diffusa. È questa la strada da seguire per rilanciare il progetto europeo e sconfiggere il populismo un tanto al chilo – ha concluso Patriciello. Un’Europa più integrata è un’Europa che può affrontare al meglio la sfida della competizione globale».

«E’ un vero successo europeo e tra i più tangibili», hanno dichiarato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il premier di Malta Joseph Muscat per il Consiglio Ue, ricordando che «negli ultimi dieci anni le nostre istituzioni hanno collaborato assiduamente» per arrivare a questo risultato.

Allo stesso tempo, hanno evidenziato i tre, «l'Ue è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra abolizione delle tariffe di roaming e necessità di preservare la competitività e l'attrattiva delle formule tariffarie».

Sono infatti pochissime le "eccezioni" previste, con alcuni accorgimenti per evitare di danneggiare i piccoli operatori virtuali e prevenire gli abusi come il roaming permanente.

Dal 15 giugno telefonare, inviare sms e navigare su internet da uno qualsiasi dei 28 Paesi Ue (più, a seguire, Norvegia, Liechtenstein e Islanda) avverrà allo stesso prezzo che nel proprio, in base al piano tariffario o al costo previsto dalla scheda prepagata.



E, come tale, l'intero traffico verrà contabilizzato come nazionale, quindi scalato dal proprio forfait o credito. Non ci sono limiti temporali, ma per evitare abusi come l'utilizzo di una sim straniera economica in modo permanente in un Paese dove i prezzi sono superiori, possono scattare controlli a partire almeno dal quarto mese in cui i consumi avvengono solo all'estero.