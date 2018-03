Ospedale Guardiagrele, «servizi previsti funzionano a metà o sospesi»

GUARDIAGRELE . L'associazione "Salute è Diritto" continua a dare battaglia per la difesa del diritto alla salute.

Quali servizi offre l'Ospedale di Guardiagrele? E' la domanda che si pone l'Associazione "Salute è Diritto", da tempo impegnata nella verifica delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate presso il SS. Immacolata.

«Ci siamo accorti che vi è una netta sfasatura tra quanto previsto dal Decreto N° 907 del 28 luglio 2016 e i servizi realmente erogati presso il PTA di Guardiagrele. In particolare, molti servizi previsti dal suddetto decreto, funzionano solo parzialmente o sono stati sospesi o - addirittura- non sono stati mai attivati per le ragioni più disparate».

Per questo motivo, l'associazione ha provveduto a richiedere ufficialmente la carta dei Servizi al Direttore Sanitario Gagliardi, con istanza protocollata in data 24/04/2017.

Ma nonostante sia trascorso oltre un mese, l'Associazione non ha ancora ricevuto nulla dalla ASL, nè è stato possibile reperire il documento sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria.

«Non riusciamo a capire, per quale ragione la ASL non ci abbia ancora fornito la Carta dei servizi offerti dall'Ospedale di Guardiagrele: d'altronde, pensiamo che non ci sia nulla da nascondere, visto che si tratta di informazioni che devono essere pubbliche, consultabili da qualsiasi cittadino».





In ultimo, l'Associazione ci tiene a precisare che è stata la stessa ASL tramite il manager Pasquale Flacco a chiedere - nel corso dell'incontro tenutosi in regione lo scorso 19 maggio , a una fattiva collaborazione per monitorare l'attuazione del Decreto N° 907 che prevede per l'Ospedale di Guardiagrele, l'attivazione di numerosi servizi quali: Punto prelievi- Laboratorio; Centro raccolta sangue, diabetologia, Endoscopia; Terapia fisica e strumentale; Farmacia; Diagnostica per immagini; Diagnostica vascolare; Dialisi(8 reni) per 6 giorni a settimana; Chirurgia ambulatoriale. Oltre che a numerosi ambulatori tra cui: Cardiologia, Chirurgia, geriatria, pneumologia, psichiatria, dermatologia, pediatria, ginecologia, urologia, neurologia, geriatria. oculistica.

E continua con la dotazione strumentale: ECG, Holter cardiaco, pressorio e dinamico, ecodoppler, emogasanalisi, spirometria, eco-addome, laboratorio analisi, diagnostica per immagini( TAC, RX). Infine le residenze: Residenza per adulti disabili (20 posti letto); Residenza protetta (20 posti letto); Residenza riabilitativa psichiatrica (20 Posti letto); residenza per anziani ( 20 Posti letto; Ospedale di comunità ( 20 posti letto).

«Il primo passo per monitorare i servizi realmente erogati a Guardiagrele è sapere quali servizi sanitari dovrebbero essere offerti secondo la ASL. E' evidente, quindi, che se non riusciamo ad avere neanche una copia della Carta dei Servizi, non potremo mai effettuare alcuna forma di controllo o di monitoraggio».