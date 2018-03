L’Aca imbarca lavoratori interinali: quel mistero dietro la spesa prevista di 860mila euro

PESCARA. Un bando da 660 mila euro per lavoratori interinali è stato pubblicato nei giorni scorsi dall’Aca.

Un bando che arriva dopo un altro da 200 mila euro e che fa schizzare la cifra complessiva a 860 mila euro.

Forza Italia contesta il fatto che questa operazione, così come altre, ad esempio nomine e approvazione dei bilanci, siano state decise dal presidente dell’Aca, Luca Toro, in maniera autonoma, senza mai passare attraverso la deliberazione dello stesso Cda.

E oggi, infatti, il Cda chiede conto di tali decisioni che devono ancora essere ratificate.

Il bando per presentare le candidature è scaduto ieri.

In pratica si cerca una società interinale che per 12 mesi cerchi, selezioni e gestisca il nuovo personale a tempo determinato (38 ore settimanali, da 11 a 13 euro lordi l’ora più buoni pasto da 9,50 euro).

I fortunati prescelti potrebbero anche dover sostenere un colloquio da parte del dirigente competente dell’Aca.

L’importo di 660 mila euro viene indicato come «presuntivo», una «mera indicazione» di stima effettuata in base alle attuali esigenze attuali della società.

Tra le caratteristiche specificate nel bando che ha fatto corrugare la fronte a più d’uno è che l’agenzia che vincerà il maxi appalto da mezzo milione di euro potrà anche non avere una sede o filiale operativa ma dovrà costituirla entro un mese dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

Sfugge ai più la necessità di specificare chiaramente un particolare come questo che in soldoni esprime la volontà preventiva dell’Aca di affidare oltre mezzo milione di euro ad una società che non ha nemmeno una sede operativa.

Che società è una che non ha una sede operativa?

Perchè specificare una caratteristica così specifica che indica più un lato negativo che uno positivo e che sembra abbassare le pretese della società pubblica invece di alzarle?

Magari è un aspetto secondario ma siccome al posto del concorso pubblico sarà proprio l’agenzia vincitrice che dovrà fare da filtro per le assunzioni sarebbe stato più opportuno puntare in alto che rischiare di spararsi sui piedi.

«Contrariamente alle affermazioni del presidente», fa notare il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli, «l’assunzione degli interinali non risale a un bando voluto dalla vecchia governance, che aveva utilizzato appena 5 interinali per una spesa di 40mila euro».

Conclusi quei rapporti di lavoro temporanei, il presidente ha fatto altri due bandi in aperta violazione, fa notare Antonelli, anche del Piano occupazionale portato al tavolo dell’Assemblea dei soci e regolarmente approvato, un Piano che prevedeva l’assunzione di figure apicali, e non di personale di servizio.

Si parlava di 38 figure iper specializzate da selezionare tramite concorsi pubblici: direttore generale, energy manager, responsabile di controllo e gestione, responsabile del laboratorio di analisi preventive sulla qualità acque, responsabile dei processi di depurazione fino ai due addetti all'ufficio gare.

A questo punto, dinanzi a tale situazione, che peraltro rischia di determinare il fallimento di Aca, con pesantissime ricadute sul Comune di Pescara, Antonelli chiede ad Alessandrini di battere un colpo e, in qualità di socio di maggioranza di Aca, chieda una verifica di quanto sta accadendo.

LE DUE QUESTIONI CHE DOVREBBERO APPASSIONARE ALESSANDRINI

A questo punto, dunque, le questioni che dovrebbero appassionare Alessandrini sono essenzialmente due.

Primo: la presunta solitudine del presidente del Consiglio di Amministrazione di Aca che avrebbe assunto una serie di iniziative in maniera assolutamente autonoma senza passare attraverso la consultazione con lo stesso Cda, iniziative che comprendono nomine e approvazione di bilancio.

Poi c’è la questione degli interinali. «E’ assolutamente falso che l’attuale Presidente stia dando seguito al bando del precedente Amministratore Unico».

Vero è che il Precedente amministratore aveva autorizzato l’assunzione temporanea di soli 5 interinali per tre mesi, con un impegno di spesa non superiore ai 40mila euro.

Il nuovo Presidente, dopo l’insediamento ha portato a termine i vecchi contratti, poi ha fatto un secondo bando con un impegno di spesa di 200mila euro e poi ancora un terzo bando per 660mila euro.

In sede di Assemblea dei Soci il Presidente Aca ha portato in approvazione il Piano occupazionale per l’assunzione di una serie di figure apicali e non di personale di servizio, senza neanche sapere con quali funzioni specifiche, com’è invece di fatto accaduto, riportandoci concretamente ai tempi bui e clientelari delle passate gestioni Aca decise dal Pd.

I DUBBI

A questo punto Forza Italia si chiede chi abbia fatto il Piano occupazionale: se Aca aveva bisogno di operai perché ha fatto approvare ai Soci un Piano che prevedeva dirigenti? «Questo vuol dire che qualcuno ha mentito all’Assemblea dei Soci facendo deliberare un Piano che non risponde alle reali esigenze dell’azienda. E poi, altra questione fondamentale: chi sta controllando che le spese in più che si stanno sostenendo abbiano la necessaria copertura finanziaria, considerando che Aca è pur sempre in una situazione di concordato preventivo? E poi, avendo dichiarato il falso circa l’assunzione di interinali, ovvero di portare avanti un vecchio bando deciso dalla vecchia governance, siamo certi che il Presidente Aca non abbia fatto la stessa comunicazione al Commissario giudiziale nominato dal Tribunale Lancasteri per giustificare il procedimento? Perché se fosse così, saremmo già finiti nel calderone delle false comunicazioni sociali».

Oltre alla spaccatura in seno al Cda e il dilemma su chi stia controllando i conti c’è un altro quesito: perché gli interinali arrivano nel 2017 se sono previsti solo nel Piano occupazionale del 2018?

«Questo sta accadendo per effettive esigenze societarie o per accontentare le richieste clientelari della politica?», domanda Antonelli.