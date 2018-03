Pubblicità abusiva Montesilvano: condanna da 50mila euro per Cordoma, ex assessori e comandante vigili

MONTESILVANO. L’ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordoma, gli assessori Emidio Di Felice, Claudio di Emanuele e il comandante della Polizia Municipale, Antonella Marsiglia, sono stati condannati dalla Corte dei Conti a versare alle casse del Comune di Montesilvano 50 mila euro (interessi legali compresi).

La Procura Regionale aveva chiesto una condanna al risarcimento di 30 mila euro ciascuno per Cordoma, Di Felice e Marsiglia e 10 mila euro per Di Emanuele (100 mila euro in totale oltre interessi ed oneri).

Il danno stimato per le casse pubbliche, tuttavia, secondo l’accusa, è superiore al milione di euro, alla fine i soldi che torneranno in Comune sono decisamente meno.

Nel mirino della procura contabile la giungla selvaggia di cartelloni abusivi sparsi in tutta la città. Una realtà consolidata che però dal Comune nessuno a quei tempi aveva deciso di combattere.

Non si trattava di manifesti che comparivano e scomparivano nottetempo ma insegne e vere e proprie installazioni pubblicitarie, del tutto abusive.





LA SEGNALAZIONE DELLA STRADALE

Il caso è scoppiato a marzo del 2013 con la segnalazione da parte della polizia Stradale di Pescara di un presunto maxi danno erariale da 1 milione di euro. Ma la storia era nota già da prima: nel 2010 vennero individuati due cartelloni abusivi, collocati su un palazzo all’uscita dell’asse attrezzato di Montesilvano, ritrovati anche nel 2011 affiancati da un terzo cartellone. Su quel caso si aprì anche un procedimento penale, poi archiviato.

Nella relazione della polizia si denuncia la «sistematica disattenzione», da parte dell’ente a riscuotere il dovuto.

Dalle indagini è emerso che sul territorio comunale nel 2014 c’erano ben 2.554 stalli in 176 strade: solo per 167 mezzi installati (pari al 6,60% del totale) era stata presentata la relativa istanza, mentre per i restanti 2.377 (93,40% del totale) l’installazione era da considerare abusiva. Di questi, ben 770 (cioè la quasi totalità) tra quelli installati su area pubblica non avevano ottenuto la prescritta concessione/autorizzazione per l’occupazione del suolo.





«GESTIONE TRASCURATA AD OGNI LIVELLO ISTITUZIONALE»

Secondo l’ipotesi accusatoria l’ente locale avrebbe trascurato «ad ogni livello istituzionale» la gestione del fenomeno “pubblicità”. Non sono state trovate contestazioni di violazioni «se non in casi sporadici», quasi esclusivamente provenienti da rilevazioni della Polizia stradale trasmesse al Comune.

Nell’indagine è anche emerso che il Comune ha cominciato a muoversi solo nel 2013 quando è partita la verifica della Stradale che ha “scosso” l’amministrazione comunale obbligandola in qualche modo ad interessarsi con ben diversa attenzione del fenomeno.





UN DANNO PRESUNTO DI 1 MILIONE DI EURO

La Polizia nei propri rapporti ha stimato un danno complessivo di oltre 1 milione di euro: quasi mezzo milione di euro solo per sanzioni non contestate nel 2010, oltre 100 mila euro per diritti d’istruttoria e segreteria mai richiesti, 139 mila euro per imposte di bollo mai introitate, oltre 334 mila euro per il mancato introito di canoni concessori.





«GRAVISSIMA NEGLIGENZA»

Il pm ha parlato di «gravissima negligenza dei responsabili, i quali per finalità di massimizzazione del consenso hanno tollerato un abusivismo eclatante, con ricadute anche etiche sulla collettività amministrata». Sempre l’accusa ha poi sottolineato come «comprovata presenza di un agente dedicato proprio a questa attività abbia smentito, nei fatti, sia l’incompetenza della polizia municipale, sia la carenza di organico».

Marsiglia, difesa dall’avvocato Augusto La Morgia, si è difesa adducendo la mancanza di competenza esclusiva della polizia locale nella repressione degli abusi e ha fatto notare come, diversamente da quanto ipotizzato dall’accusa, fossero stati elevati dei verbali di contravvenzione ma anche la dotazione organica fosse fortemente depotenziata nei numeri e nei ruoli.

Cordoma, Di Felice e Di Emanuele, assistiti dagli avvocati Fantauzzi e Cordoma, si sono difesi spiegano di essersi battuti per avere una normativa locale che regolasse efficacemente la materia, sottraendo ai privati in concessione la libertà di installazione. Il piano generale delle insegne era stato approvato nel 2010 (pubblicato nel 2011) e sottraeva ai privati la “lottizzazione” del territorio (in quattro zone) per le insegne; le lamentele dei privati stessi, confermate anche nei documenti di causa, secondo loro sono da leggere proprio nel senso dell’efficacia del piano.

Gli amministratori hanno anche rivelato che si era previsto un termine per la rimozione degli impianti fuori norma, che i privati avevano chiesto la concessione in sanatoria e che i provvedimenti di diniego del Comune erano stati sospesi dal Tar, le cui decisioni definitive sono intervenute quasi alla fine della consiliatura. «Non era quindi possibile disporre la rimozione dei manufatti in questione», hanno spiegato davanti al giudice.





«SITUAZIONE DI INCURIA E DI ABBANDONO»

Per il giudice è «inequivocabile» una «situazione di sostanziale incuria e abbandono in cui versava la gestione delle insegne pubblicitarie in Montesilvano a partire dagli anni 2000».

I dati, si legge nella sentenza, «mettono impietosamente a nudo un dato oggettivo sconcertante: tra il 2003 e il 2004, ben 543 (cioè il 90%) dei 600 impianti all’epoca presi in considerazione erano da considerare “abusivi”; nel 2014, ben 2377 (cioè oltre il 93%) dei 2544 mezzi pubblicitari presenti sul territorio erano da considerare parimenti “abusivi”».

A fronte della situazione critica, la Corte dei Conti rileva l’assenza di «provvedimenti o iniziative di contrasto all’abusivismo: sanzioni (salvo quegli sporadici casi indicati in atti), diffide di legge, rimozioni coattive, inviti alla regolarizzazione delle opere non autorizzate».





I CALCOLI

Sui calcoli fatti dalla procura il giudice, però, frena, spiegando che non è affatto certo che il numero delle opere abusivamente collocate sia stato costante nel corso del tempo (e quindi che gli abusi del 2014 fossero gli stessi degli anni precedenti); dunque «è ragionevole supporre che il dato infine osservato nel 2014 sia la risultante di un progressivo accumulo risalente agli anni precedenti».

Secondo il giudice il danno teorico stimato equitativamente è di 776.365 e viene ridotto ad un terzo (cioè ad euro 258.788), sul piano della regolarità causale, tenendo a mente che «l’importo delle sanzioni effettivamente riscosso sarebbe stato, verosimilmente, una sola parte di quello accertato» e che « è probabile che per alcune affissioni abusive non sarebbero state mai richieste le autorizzazioni da parte degli interessati».







LA COLPA

Visto il costante fabbisogno finanziario degli enti locali, il giudice scrive di non comprendere «come gli amministratori comunali abbiano potuto rinunciare ad entrate proprie di importi non irrilevanti e ricorrenti nel tempo ed abbiano potuto tollerare la situazione di abusivismo dilagante (comportante un degrado sul piano della sicurezza stradale e della viabilità nonché un mancato afflusso di entrate all’ente)».

Secondo il giudice «per gli amministratori non è sufficiente rifugiarsi nella pretesa natura “politica” del loro ruolo: un ente locale di dimensioni tutto sommato modeste, non è tollerabile che la “politica” attenda le iniziative della “dirigenza” e che la “dirigenza” attenda le istruzioni dalla “politica” mentre, nel frattempo, l’abuso è la regola». Né il comandante della polizia locale «poteva ritenersi esonerata dal programmare un seppur minimo piano di controlli sull’abusivismo pubblicitario selvaggio, dilagante sulle strade di competenza».







GLI ALTRI RESPONSABILI

«Ciò non toglie», si legge ancora nella sentenza, «che sussistono senz’altro responsabilità concorrenti al Segretariato generale dell’ente, all’assessorato all’edilizia e all’urbanistica, alla dirigenza in materia di edilizia e urbanistica nonché in materia di gestione finanziaria dell’ente. Da qui la decisione di imputare solo 50 mila euro agli imputati





LA SUDDIVISIONE

Gli ex amministratori pubblici dovranno versare al Comune 10.000 euro a testa: «il rapporto concausale si stima equivalente considerato che l’assessore Di Emanuele è stato in carica per un minor periodo ma aveva un ruolo di maggior rilievo nella materia».

Marsiglia dovrà versare invece 20.000 euro «non solo in ragione del suo più lungo e continuativo periodo di operatività nell’ente (dal 2004 in poi), ma anche della sua specifica professionalità (anche in punto di sicurezza stradale) e della sua diretta incidenza sul profilo della repressione degli abusi e delle violazioni non contestate, cioè del profilo maggiormente incidente sul piano strettamente patrimoniale».







Alessandra Lotti