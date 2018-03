Elezioni Spoltore, caso Sebastiani. Marina Febo: «rinunci e si ritiri»

SPOLTORE. «Dopo aver ammesso omissioni nelle dichiarazioni patrimoniali, Stefano Sebastiani rinunci alla competizione elettorale ritirando la propria candidatura».

Si esprime così la coalizione che sostiene Marina Febo sindaco a Spoltore, dopo le dichiarazioni dello stesso Sebastiani, titolare dell’omonima farmacia a Villa Raspa, candidato-consigliere uscente e ricandidato per il Pd con l’uscente sindaco Di Lorito.

Ieri PrimaDaNoi.it incrociando documenti aveva scoperto che per diverse volte Stefano Sebastiani aveva omesso di dichiarare sia quote societarie in suo possesso sia cariche ricoperte nella stessa società. Per un anno ha omesso anche di dichiarare la stessa farmacia.

L’obbligo deriva direttamente dalla legge sulla trasparenza che obbliga i consiglieri comunali (tra gli altri) a rendere pubblici una serie di dati relativi al patrimonio personale, quello dei coniugi ed il reddito. Tra i dati da fornire anche la titolarità di quote societarie e cariche direttive in società.

Abbiamo scoperto ieri che per 13 anni Sebastiani è stato amministratore della Maste Farmaceutici (che produce integratori) e ne deteneva il 50% delle quote. Il mese scorso poi ha deciso di donare le quote alla moglie.

Interpellato, Sebastiani ha ammesso la dimenticanza e l’omissione giustificandosi dicendo che per lui quella società non ha mai prodotto utili e che si era deciso di chiuderla ma poi non lo si è fatto più. Ha inoltre aggiunto che da almeno 5 anni la società non opera più e anche il magazzino è stato completamente venduto ma alcuni prodotti sono ancora in vendita su alcune piattaforme on line di vendita di prodotti farmaceutici.

«Sebastiani», si legge in una nota della coalizione Febo, « dopo essere stato scoperto dalla stampa, avere omesso di dichiarare delle partecipazioni societarie dovrebbe ora rinunciare alla competizione elettorale. Addirittura nel primo anno avrebbe omesso di dichiarare la farmacia. È lo stesso Sebastiani a confermarlo al giornalista e la sua è una ‘dimenticanza’ che va avanti dal 2012, da inizio mandato. Altro che trasparenza amministrativa. A questo punto, di fronte alla gravità di tale comportamento, Sebastiani tragga le opportune considerazioni e dia un segnale di chiarezza e di correttezza ai cittadini, ritirando la sua candidatura a consigliere comunale. Candidatura che parte con dei presupposti che non appartengono ad un buon governo».