«A Pescara ci vuole il Daspo urbano contro la delinquenza»

PESCARA. Introduzione del Daspo urbano, cioè la possibilità di allontanare dalla città chi viene colto a esercitare l’accattonaggio, la prostituzione o disturbi legati all’abuso di alcol o all’uso di droghe.

E’ questa una delle proposte avanzate questa mattina dai consiglieri comunali di Forza Italia Marcello Antonelli e Fabrizio Rapposelli, firmatari, con Vincenzo D’Incecco, della delibera, e il Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri.

Il tema che sta a cuore è lo sviluppo armonico della città che non può prescindere dalla sicurezza reale e percepita. Senza sicurezza non c’è economia, non c’è turismo, non c’è sviluppo, per questo la sicurezza rimane un tema centrale e fondamentale.

Che fare?

Le proposte di Forza Italia sono dunque il Daspo urbano ma anche la presenza in servizio ventiquattro ore su ventiquattro della Polizia municipale per tutta l’estate e nei fine settimana d’inverno; la revisione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico fatte in favore dei ristoranti e locali di piazza Muzii.



Le nuove regole sono contenute nella proposta di delibera già depositata in Comune e che entro il prossimo 30 giugno dovrà essere portata all’esame del Consiglio comunale.



«Il nostro obiettivo è quello di riportare l’ordine e la sicurezza in una zona riqualificata dal centro-destra per diventare il nuovo ‘salotto’ della città», dicono i consiglieri, «e non una mega-discoteca all’aperto. Per farlo occorre riscrivere le regole capaci di garantire la civile convivenza tra residenti e operatori economici prima che la situazione degeneri, come già sta accadendo, con risse quotidiane e notti passate a decibel sparati al massimo».

«La nostra proposta di delibera è molto articolata», ha spiegato Antonelli, «si parte con la modifiche al Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione spazi e aree pubbliche: il primo tema di contestazione dei circa duemila residenti del quadrilatero centrale della movida è la modalità di occupazione del suolo pubblico da parte dei locali, ovvero la deregulation ha consentito che si aprissero locali all’interno di garage, e poi il titolare ha integrato gli esigui spazi interni utilizzando la pubblica piazza, e oggi ci ritroviamo con locali di 20 metri quadrati con un’occupazione del suolo pubblico per tavoli e sedie di 100 metri quadrati. Con la nostra proposta abbiamo previsto che: ‘non è possibile concedere l’occupazione del suolo pubblico per dimensioni superiori al 100 per cento della superficie interna destinata alla somministrazione’».



In pratica se un locale ha dimensioni di 50 metri quadrati, potrà occupare una superficie esterna di soli 50 metri quadrati.

Il Concessionario, ovvero l’esercente, avrà l’obbligo di esporre all’esterno pubblicamente non solo l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, ma anche la planimetria con la disposizione di tavoli e sedute, «in questo modo chiunque potrà controllare se sta rispettando gli spazi a lui concessi, senza abusi, soprattutto i vigili urbani».



DECADENZA DEL DIRITTO DI OCCUPAZIONE

Nella delibera viene prevista anche la decadenza del diritto di occupazione del suolo pubblico ma anche la modifica della disciplina di occupazione delle aree adiacenti ai locali: attualmente è possibile occupare il suolo pubblico anche se le aree occupate non sono adiacenti il locale, ad esempio come accade in piazza Salotto e piazza Muzii.



«Con la nostra modifica», hanno spiegato i consiglieri, «abbiamo previsto che: ‘E’ possibile concedere l’occupazione del suolo pubblico solo in presenza di aree adiacenti il locale, salvo deroga motivata e autorizzata dalla Giunta comunale’. Infine sempre in riferimento all’Occupazione del suolo pubblico, in ottemperanza a una Sentenza del Consiglio di Stato, abbiamo previsto di introdurre la seguente modifica, ovvero: ‘La concessione dell’occupazione del suolo pubblico non può comprendere le aree private a uso pubblico’, una prassi oggi consentita dal Comune e che invece va abolita».

LA POLIZIA MUNICIPALE

Nella delibera viene previsto l’articolo 7bis: per l’applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure di tutela, in applicazione al Decreto Minniti, abbiamo individuato dei luoghi specifici in cui è possibile e necessario prevedere tali misure a tutela del decoro urbano. Tali aree sono il Centro storico di Porta Nuova, compreso tra viale D’Annunzio-via dei Bastioni-piazza Unione-via delle Caserme (incluse, salvo via D’Annunzio); il quadrilatero centrale compreso tra corso Vittorio Emanuele-via Genova-via Carducci-via Regina Elena-via de Amicis; Scuole, plessi scolastici e sedi universitarie (sino a 100 metri dagli ingressi); Parchi e giardini comunali.

In queste aree il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti contro fenomeni di accattonaggio (specie in presenza di minori e disabili), abusivismo, violenza, legata all’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, o sfruttamento della prostituzione.

E in questi casi è prevista la possibile adozione del «Daspo urbano».

LE PATTUGLIE MISTE

Tra le tante cose si chiede anche al sindaco di far valere le nuove disposizioni circa l’applicazione della reale integrazione tra Forze di Polizia con la costituzione di ‘squadre miste interforze’, deputate al controllo delle varie zone della città, prendendo atto che oggi i temi della sicurezza e del vivere civile sono una priorità per la città.

«Quel che è certo è che l’inerzia della giunta Alessandrini sulla problematica è assolutamente inaccettabile. Ci auguriamo – ha aggiunto Antonelli – che sulla nostra delibera possa aprirsi una discussione concreta e franca, senza sventolare bandierine perché la tutela dei diritti dei cittadini chiama in causa la responsabilità di tutti gli amministratori».