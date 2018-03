Megalò 2 scatta il ricorso al Tar contro il no del comitato Via: Wwf si costituisce

ABRUZZO. Come era largamente previsto la Sile Costruzioni S.r.l. a socio unico di Barzana (Bergamo), la società subentrata alla Sirecc nella gestione del progetto cosiddetto “Megalò 2”, ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento, previa sospensiva, del giudizio 2775 del 23 marzo scorso, quello col quale il Comitato VIA ha nei fatti “bocciato” il progetto.

Nel ricorso, firmato dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi del Foro di Pescara, viene presentata una ricostruzione dei fatti, ovviamente dal punto di vista di chi ha proposto il progetto, e si sostiene, in estrema sintesi, la non validità delle motivazioni addotte dal Comitato VIA per la valutazione negativa del progetto.

Fortissima l'opposizione al progetto giunta nei mesi scorsi e anche alla vigilia, dalle associazioni ambientaliste, di categoria e del Movimento 5 stelle

Venuta meno la proroga, il Comitato, presieduto dal direttore generale della Regione Abruzzo, Cristina Gerardis, ha potuto dichiarare improcedibile la seconda istanza, quella di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento che presuppone la vigenza del precedente giudizio del 2012, che invece andrà a scadenza tra poco.

Il progetto prevedeva la realizzazione di sette edifici commerciali tutti a piano unico.

Il WWF Chieti-Pescara ha presentato un proprio intervento al TAR “ad opponendum” rispetto al ricorso.

Nel ricorso, curato come dall’avvocato Francesco Paolo Febbo, il WWF chiede in pratica che il TAR riconosca la validità delle scelte del Comitato VIA (che ha nei fatti “bocciato” le nuove costruzioni ma non il completamento dell’argine) e contesta punto per punto le obiezioni presentate nel ricorso della SILE.

L’obiettivo dell’associazione ambientalista è, in sintesi, quello di evitare che venga cementificata «ancora ed in maniera consistente – come scrive l’avv. Febbo nel suo atto - un’area già fortemente compromessa da imponenti costruzioni e, soprattutto, di evitare il rischio esondazione che, nell’eventualità si verificasse, procurerebbe danni catastrofici ed incalcolabili, agevolmente immaginabili».

La difesa del provvedimento del Comitato di Valutazione Ambientale nasce anche dal fatto che con questo giudizio, osserva ancora l’avv. Febbo, «finalmente, sembra prendersi coscienza dei rischi e dei pericoli immani che l’area interessata e, con essa la collettività, si vedono costretti a correre, per fini meramente utilitaristici, commerciali ed economici».

Fini che peraltro non sono in linea con gli interessi generali dell’economia locale e della qualità della vita cittadina come i fatti hanno ampiamente dimostrato nell’ultimo decennio.

Nel ricorso il WWF sottolinea più volte come sia necessario separare il progetto di ulteriori costruzioni, da impedire una volta per sempre, dal discorso sull’argine mai completato, con grave rischio per l’edificato esistente e soprattutto per i suoi frequentatori sin dalla inaugurazione che risale all’ormai lontano 2005.

Il Genio Civile in una sua ordinanza sottolinea a più riprese che «l’argine esistente non è stato realizzato secondo i dettami progettuali, con gravi conseguenze anche nella fase di valutazione della pericolosità idraulica»: le valutazioni modellistiche sono state effettuate simulando la presenza anche del tratto mancante, mai realizzato, ma erroneamente inserito e simulato idraulicamente nel corso della procedura di aggiornamento del PSDA, il Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni.

«Una situazione incredibile portata avanti con grave superficialità», dice il Wwf, «anche a fronte di eventi meteorici non eccezionali (ad esempio l’esondazione del dicembre 2013) che pure avrebbero dovuto creare un giusto e duraturo allarme».







NIENTE SOSPENSIVA: SI DECIDE DOPO L’ESTATE

Si è tenuta questa mattina la prevista udienza davanti al TAR.

Nell’udienza di oggi i legali della ditta bergamasca hanno rinunciato alla decisione sulla sospensiva chiedendone l’abbinamento al merito: il Tribunale amministrativo deciderà sulla questione direttamente nell’udienza nella quale esaminerà la sostanza del provvedimento, a nuovo ruolo, cioè sicuramente dopo l’estate.