Inchiesta Soget, a processo solo due politici: nessun accertamento su altri 841 nomi

PESCARA. Il gup del tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, su richiesta del pm Gennaro Varone, ha rinviato a giudizio il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca, il capogruppo regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, il direttore generale della Soget, Gaetano Monaco e il responsabile del settore esecutivo della stessa, Domenico Ludovico, nell'ambito del procedimento relativo all'inchiesta Soget, sui presunti crediti inesigibili, tra tasse, multe e affitti delle case popolari, del Comune di Pescara.

Mazzocca deve rispondere di abuso d'ufficio in concorso, Sospiri di abuso d'ufficio in concorso e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, Monaco e Ludovico di abuso d'ufficio e falso ideologico in concorso.

In un primo momento la procura ipotizzava il reato di corruzione e dunque uno scambio di favori legati da una parte alle somme da pagare da parte dei politici (bollette ma anche multe) poi scontate e, dall’altro, gli incarichi assegnati alla società nei comuni dove operavano gli amministratori beneficiari degli sconti.

Questa ipotesi è poi caduta dopo che gli investigatori avevano trovato una lista nei computer della soget di amministratori pubblici di decine di comuni del centro Italia con cifre dovute e da riscuotere dalla Soget.

Il particolare lo ricorda sempre Lorenzo Sospiri che spiega: «non entro nel merito delle indagini e delle decisioni dei giudici in riferimento a una vicenda sulla quale a questo punto pretendo venga fatta piena luce – ha osservato il Capogruppo Sospiri -. Da due anni il mio nome è stato accostato alla vicenda inerente le multe non riscosse dalla Soget, uno dei pochi nomi, il mio, uscito fuori su 843 presunti debitori, peraltro dopo che io stesso ho comunque pagato per intero il debito non appena ne sono venuto a conoscenza, ovvero nel 2014, ben prima dell’apertura dell’inchiesta della Magistratura, come il Pubblico Ministero ha peraltro riconosciuto, lui stesso, nelle carte. In sostanza, la Procura e il Gup sosterrebbero che io non avevo diritto alla rateizzazione del debito, una rateizzazione che inizialmente avevo chiesto, che gli uffici mi avevano concesso con decisione autonoma, perché certamente non potevo attribuirmi da solo una rateizzazione, tenendo conto dell’importo tutt’altro che irrilevante, e di cui avevo chiesto di usufruire come consentito dalla legge e come avrebbe fatto qualunque altro cittadino dinanzi a un debito di grossa entità. Peraltro poi non ho comunque beneficiato di quella rateizzazione, avendo deciso di saldare l’intero importo, more e interessi compresi, in un’unica soluzione, prima dell’apertura dell’indagine, e questo perché il mio debito non era ‘inesigibile’, ma tutt’altro: doveva essere riscosso e infatti lo è stato».

UNA INCHIESTA MONCA

Nei primi mesi, l’inchiesta sembrava dover aprire diversi fronti insidiosi poi all’improvviso ha avuto una battuta d’arresto nel periodo immediatamente successivo alla scoperta della lista con i nomi.

Dentro i computer di Gaetano Monaco gli investigatori trovarono la lista e ipotizzarono un “cerchio magico”.

La prima domanda che non troverà una risposta è “ontologica”, cioè sulla ragione dell’esistenza di questo file: perché creare una lista con debitori che sono pubblici amministratori? Ci sono forse altri files con altre categorie sociali tipo falegnami, idraulici, impiegati?

E poi come è possibile che siano proprio così tanti gli amministratori che non avrebbero pagato bollette e multe?

L’indizio che ci si stava avvicinando a qualcosa di importante emerge anche da un altro dato: fu proposto ricorso in Cassazione sull'ordinanza del riesame del giudice Massimo De Cesare che aveva già stabilito che le perquisizioni fatte a Monaco erano più che legittime e giustificate.

Non si ricordano a memoria ricorsi in Cassazioni su perquisizioni negli ultimi anni (al 2015) nelle inchieste abruzzesi.

Poi alcuni nomi (meno di una decina) di quella lista finirono il 25 aprile 2015 in un articolo di Giuseppe Caporale su Repubblica.

Nel frattempo la procura chiede le misure interdittive per Monaco che deve essere interrogato dal giudice come prescrivono le norme e dunque gli viene notificato l’avviso dell’udienza dove il giudice constaterà che la sospensione di fatto è già efficace perchè attivata dalla stessa società.

Da questo momento l’inchiesta si stoppa.

Sarebbe stato aperto persino un fascicolo contro ignoti per una fuga di notizie che ha coinvolto giornalisti e investigatori i quali sono stati controllati senza averlo mai saputo e senza potersi difendere dal sospetto.

Sta di fatto che dopo questi eventi l’incisività degli stessi investigatori è scemata e se prima quella lista con i nomi veniva ritenuta rilevante e da approfondire poi viene semplicemente dimenticata.

Nessuno riesce a dire dove sia finita e se siano stati fatti i riscontri sui nomi e quale esito vi sia stato.

Nessuno probabilmente potrà mai nemmeno dire se quel sistema ipotizzato di sconti e favori sia mai esistito con certezza.

L’unica certezza e che a processo finiranno solo Mazzocca e Sospiri che magari saranno assolti facendo crollare definitivamente anche le ipotesi mai accertate.