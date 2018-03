Le migliori menti della politica si ritrovano a Boston? L’Abruzzo ci sarà

ABRUZZO. Preparasi al decollo: dal 5 al 9 agosto il Consiglio regionale d’Abruzzo sbarca con una piccola delegazione negli Stati Uniti, a Boston, Massachusetts, per un summit che riunirà più di 5.000 persone tra legislatori e accademici di tutto il mondo.

Che c’entra l’Abruzzo?

L’invito ufficiale è arrivato a L’Aquila ad aprile scorso direttamente dalla presidenza della National Conference of State Legislatures. Impossibile dire no ad un evento di questa portata, esteso tra l’altro da anni a tutte le regioni d’Italia.

Negli Stati Uniti si sono accorti dell’Abruzzo e non si può certo rinunciare anche perché si tratta di uno dei più grandi incontri di leader, esperti e responsabili politici, «che mira a creare un ambiente per affrontare le sfide legislative moderne e dare ai partecipanti l'opportunità di costruire reti e istituzioni forti».

Politici, intellettuali, menti prestigiose che fanno la differenza, governi, sotto l’attento sguardo delle lobbies si incontreranno, discuteranno, si incontreranno in eventi, iniziative anche meno istituzionali e formali e chissà che cosa poi porteranno a casa.

Un appuntamento per «scoprire nuove idee, imparare da innovatori e pionieri delle politiche di settore», entrare in contatto con «centinaia di colleghi che si occupano di materia legislative e trovare soluzioni che funzionano».







A chi toccherà tutto questo?

Il presidente del Consiglio Giuseppe di Pangrazio ha autorizzato una delegazione composta dai due consiglieri segretari Alessio Monaco e Giorgio D'Ignazio e da un dipendente del Consiglio regionale «con funzioni di supporto».

Non è stato ancora reso noto il nome ed il tipo di supporto da fornire nella trasferta.

L’evento, come è specificato sul sito internet dedicato all’evento, è aperto anche alle famiglie anche se non è previsto un servizio di baby sitting per bambini.

Bisognerà eventualmente organizzarsi da soli.

L’abbigliamento richiesto è quello di ‘business casual’, in pratica professionale ma più informale rispetto al classico abbigliamento da lavoro. Insomma Monaco e D’Ignazio possono lasciare giacca e cravatta in Abruzzo, via libera ai maglioncini alla Marchionne anche se ad agosto anche a Boston potrebbero essere eccessivi.







L’iscrizione all’evento non è gratuita: si va dai 75 dollari per gli ospiti giovani e accompagnatori ai 1.375 dollari per i partecipanti dei settori businnes, governo, università beneficenza e altri.

Chi pagherà la trasferta degli abruzzesi non è indicato nelle delibera firmata da Di Pangrazio che ha solo annotato che i due sono giustificati «per eventuali assenze alle riunioni degli Organi istituzionali»

L’iscrizione comprende comunque l'ingresso a tutte le sessioni, l'ingresso alla sala mostre, i pranzi e due eventi sociali, ovvero un tour della città, oppure la visita ai college della città, la visita al più antico campo da baseball della Major League di baseball (con tanto si spuntini).

Tra gli speakers Beth Ann Bovino Senior Economist di Standard & Poor's. l’economista Dan White (Moody's Analytics) e la commentatrice politica Doris Helen Kearns Goodwin vincitrice del premio Pulitzer nel 1995, collaboratrice di Lyndon Johnson, 36º presidente degli Stati Uniti, durante l'ultimo anno della sua presidenza.

Nel 2016 intervistò Barack Obama prossimo all’addio alla Casa Bianca.

Dunque l’Abruzzo ci sarà. Siamo tutti orgogliosi.