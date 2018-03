Bollette acqua, Comune Chieti fattura ai cittadini consumi presunti (ma non può farlo)

CHIETI. Bollette dell’acqua su consumi presunti? No, non si può fare: il Comune di Chieti riceve una tirata d’orecchie da Cittadinanzattiva Abruzzo che ha raccolto la segnalazione di un utente che si è ritrovato a dover pagare per il consumo di 117 metri cubi d’acqua presunti quando in realtà ne aveva utilizzati appena 8.

Una bella differenza di costo: dei 161,10 richiesti solo 21 erano veramente dovuti.

Eppure è ormai consolidato che l’utente è obbligato a pagare soltanto l'acqua di cui ha realmente usufruito: non può ritenersi legittima l'applicazione di canoni determinati esclusivamente su base forfettizzata o presuntiva.

Anche l’Autorità Garante Energia elettrica, gas e servizio idrico, ha confermato costantemente l'obbligo di parametrare il pagamento del servizio idrico esclusivamente all'utilizzo effettivo del bene.

Anche in assenza dell'autolettura, il gestore resta l'unico obbligato ad espletare ogni attività necessaria al fine di adeguare i costi del servizio ai consumi reali.

«Non può ritenersi legittima», spiega nel dettaglio Aldo Cerulli di Cittadinanzattiva, «la determinazione dei canoni operata sulla semplice presunzione che una determinata quantità di acqua sia stata uniformemente prelevata nell'arco del tempo trascorso tra due date (individuabili, ad esempio, con quelle di due letture consecutive del contatore). Il sindaco di Chieti non può pretendere di recuperare la liquidità emettendo cartelle di pagamento basate su consumi presunti».

Il principio secondo il quale l'utente deve pagare solo l'acqua effettivamente consumata, si identifica anche nell'onere del gestore di individuare per ogni singola tariffa applicata ( fasce differenziate dei consumi), la corrispondente quantità di acqua realmente erogata. Qualora ciò non fosse possibile, il credito per il servizio idrico risulterebbe inesigibile per l'indeterminatezza del "quantum debeatur"»

Per contro si potrebbero verificare addebiti presunti fatturati per consumi inesistenti come nel caso dell’utente che si è rivolto a Cittadinanzattiva e l’associazione annuncia già che chiederà l’annullamento della fattura.

«Quello del Comune di Chieti è un modo molto scorretto, uso un eufemismo, di fare liquidità», continua Cerulli, «mentre ai cittadini consiglio di analizzare sempre con la massima attenzione le bollette che ci vengono trasmesse dal nostro fornitore e in caso di errori rivolgersi a qualche esperto del settore».