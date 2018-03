Uda, «Del Vecchio violò la privacy dei dipendenti ma senza dolo». Scatta l’assoluzione

CHIETI. Sì è vero, l’ex dg dell’Università D’Annunzio violò la privacy dei suoi dipendenti ma non ci fu dolo, ovvero la volontà di farlo, dunque «il fatto non costituisce reato».

E’ quanto si legge nelle motivazioni firmate dal giudice del Tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino, che alcune settimane fa assolto l’ormai ex direttore generale della D’Annunzio, Filippo Del Vecchio, dall’accusa di violazione della privacy.

Stessa formula assolutoria anche per il reato di diffamazione: non ci fu «nessuna frase offensiva» contro i dipendenti ma solo «sarcasmo» e «incontinenza verbale» nei confronti di chi lo aveva preceduto, ovvero il direttore generale Marco Napoleone.

L'accusa aveva chiesto un anno di reclusione per la violazione della privacy e tre mesi per la diffamazione. L’avvocato Gaetano Mimola che ha difeso in giudizio i Collaboratori Esperti Linguistici annuncia che la sentenza verrà appellata. «Oggi i miei assistiti», spiega il legale, «cittadini stranieri, perlopiù europei, stabilitisi a Pescara anche grazie al rapporto con l’Università, hanno grande difficoltà a capire le ragioni di questa sentenza».

Ormai Del Vecchio è uscito di scena da mesi (era il 13 marzo scorso) dopo l’interdizione a seguito di una indagine della Procura, che coinvolge anche l’ex rettore Carmine Di Ilio, per abuso d'ufficio, falso e violenza privata. Nonostante ciò oggi nei corridoi della D’Annunzio dove passeggia anche il nuovo rettore, Sergio Caputi, si sentono ancora gli strascichi della passata gestione.

QUELL’EMAIL CHE INDIGNO’ I DIPENDENTI

Il caso scoppiò dopo che Del Vecchio inviò via email a tutto il personale dell'università un documento denominato “analisi utilizzo fondo accessorio 2001-2013”.

Il file, pubblicato anche sul sito istituzionale della D'Annunzio, conteneva i nomi di oltre un centinaio di dipendenti e le somme accessorie ricevute da ognuno di loro: secondo il direttore generale si trattava di benefici, elargiti sotto la precedente gestione amministrativa dell'ateneo, non previsti né da leggi né da contratti.

Secondo l'accusa la condotta di Del Vecchio oltre a violare la privacy avrebbe offeso la reputazione dei dipendenti.

E 53 di questi si erano costituiti parte civile.

LA TRASPARENZA ALLA RICERCA DI SOLUZIONI

Del Vecchio si è difeso spiegando che quella email serviva per informare i dipendenti e cercare una soluzione al problema dei compensi. Venne inviata a tutti per «rendenderli edotti, in maniera aggregata, sulle cifre e sull’ammontare del fondo salari accessori».

Il dg si è difeso spiegando quanto quella della regolarizzazione di elargizioni illegittime fosse per lui una soluzione importante da raggiungere fin dal suo insediamento.

Ha pure spiegato che non ci riuscì subito, che ci furono «forti resistenze sindacali» e anche limitate risorse assegnate all’ufficio competente ad effettuare le analisi dettagliate.

Dopo la stretta dell’Ispezione del Ministero dell’Economie la decisione di «rompere gli indugi» per l’avvio di «consistenti recuperi».

La pubblicazione contestata del documento di analisi era solo l’anticipo.

Tra i suoi obiettivi quello della trasparenza, ma anche quello di «rendere più efficiente l’Università, corsi di formazione per il personale».

Un personale «demotivato e improduttivo» perché la precedente gestione era stata «poco presente e poco rispettosa dei ruoli e delle gerarchie» che lui voleva ripristinare, disinteressandosi delle reazioni che avrebbe potuto suscitare.

Nel corso del dibattimento alcune parti civili hanno prodotto note del dg inviate tra il 2012 e il 2014 nelle quali Del Vecchio lamentava «toni irrispettosi» da parte del personale dell’Ateneo ma anche mancanza di «galateo istituzionale» e definiva alcune email «materiale per lo psicanalista».

In merito alla pubblicazione del file sul sito dell’Ateno l’Università si è difesa parlando di normale «trasparenza», ovvero la volontà di «rendere fruibile a qualsiasi interessato dati utili a favorire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche».

IL GIUDICE: «CI FU VIOLAZIONE DELLA PRIVACY MA SENZA DOLO»

Alcune parti civili hanno lamentato e documentato attraverso certificati medici sindrome ansiosa, disagi psicologici e sociali, crisi ipertensive e la necessità di partecipare a sedute di psicoterapia dopo la pubblicazione di quei documenti.

Il Garante della privacy in passato si era già espresso parlando di violazione alla dignità e riservatezza in merito alla pubblicazione del file con nomi, cognomi e cifre spiegando che i compensi andavano ‘anonimizzati’ sul sito web.

Secondo il giudice Di Berardino l’operazione messa in atto dall’Università tramite del Vecchio «rientrava effettivamente in una operazione trasparenza».

L’unica nota di «incontinenza verbale» si trova nell’ultimo paragrafo del documento quando si parlava dell’era Napoleone, considerata lassista e di manica larga.

Il giudice concorda comunque con il garante sul punto della violazione delle privacy e la pubblicazione dei dati personali è stato definito «illecito e idoneo a cagionare alle persone offese discredito»: «quell’azione eccedette i limiti del bilanciamento tra trasparenza e riservatezza comprimendo eccessivamente la sfera di quest’ultima» decidendo di fare nome e compensi non dovuti.

Secondo il giudice «se l’elemento materiale dei delitti contestati è agevolmente configurabile» in realtà manca il dolo (elemento fondamentale per il reato contestato).

«NESSUNA INTENZIONE DI FARE DEL MALE»

Il giudice sottolinea come Del Vecchio abbia agito in nome e per conto dell'università

e che «non è plausibile e contrario a canoni di credibilità razionale» ritenere che nel redigere e pubblicare il documento «abbia avuto di mira le centinaia di dipendenti nei cui confronti aveva anzi prospettato una soluzione di esonero da forme di responsabilità contabile, da riservare, invece, a quei dirigenti fautori di una passata policy retributiva più leggera e disimpegnata».

Si legge ancora nelle motivazioni: «che l'effetto di tale decisione sia poi stato quello di ledere la reputazione delle numerosissime persone offese e questione che attiene più ha una responsabilità civile che non certamente penale indissolubilmente legata alla colpevolezza».

«DEL VECCHIO NON FU RESPONSABILE DELL’ECO MEDIATICO»

Del Vecchio, scrive ancora il giudice, «può sì aver accettato il rischio del verificarsi di un bailamme mediatico foriero di nocumento per le persone coinvolte ma, come ricordato anche dal suo difensore, la strutturale intenzionalità finalistica è incompatibile con il dolo eventuale».

Dunque secondo il Tribunale l'imputato va assolto «per difetto del necessario elemento psicologico sia per la violazione della privacy che per la diffamazione».

Proprio in merito alla diffamazione il giudice sostiene che non si può addebitare a Del Vecchio «la vastità degli echi mediatici avuti dalla vicenda» e che lui «è stato spinto dall'intento di recuperare somme di denaro in favore dell'Università e non da quello di ledere l'altrui reputazione».

Il giudice inoltre sottolinea che si configura anche la scriminante del diritto di critica.

Il tribunale ha sposato la tesi dell’ «intimo convincimento soggettivo dell'ex dg circa il fatto che quei compensi fossero non dovuti».

Inoltre si sottolinea la continenza «dal momento che la pubblicazione dei nomi dei percettori dei compensi non è stata accompagnata da commenti denigratori ovvero da una gratuita aggressione alla dignità morale degli interessati».

Alessandra Lotti