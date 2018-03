Mense scolastiche, il Comune vigila sulla ditta che ha vinto?

PESCARA. Una serie di interrogativi sono stati posti dal consiglieri comunale del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Di Pillo, sull’appalto refezione scolastica di Pescara vinto da Cir Food-Bioristora.

L’interrogazione è stata già protocollata e spetterà all’amministrazione Alessandrini dare le risposte. Il tema è di quelli caldi: negli anni passati sulla refezione scolastica si è registrata in città già una sostanziosa inchiesta della Guardia di Finanza che ha coinvolto gli amministratori della Cir Food ed è sfociata in un processo tutt’ora in corso.

Il pentastellato ora chiede al Comune se si sta vigilando e in che modo. Anche perché la vigilanza non è affatto un optional ma l’amministrazione è tenuta a controllare periodicamente cosa si sta facendo e come.

Il bando è stato assegnato l’11 agosto scorso e il primo di ottobre del 2016 ha avuto inizio il servizio per tutti e 10 gli istituti comprensivi di competenza del Comune di Pescara.

Di Pillo nelle scorse settimane si è spulciato tutto il progetto tecnico -da 350 pagine - con cui la CIR Food ha ottenuto il punteggio per vincere la gara e adesso la domanda è una: quello che era stato preventivato è stato fatto?

Il progetto di informatizzazione a che punto è? I lavori di migliorie in muratura (controsoffittature-pavimentazione) da fare in tutti i centro produzione pasti e nei centri di sporzionamento sono stati fatti?

Tutte cose fondamentali perché l’inadempienza può costare caro, non solo una semplice multa ma anche la rescissione del contratto.

Di Pillo chiede anche di sapere che tipo di pasta (marca, produzione e coltivazione del grano della stessa) viene fornita ai centri cottura, e se la stessa è stata cambiata rispetto ai mesi precedenti, quando e con quale marca è stata modificata la stessa fornitura.

Prima, infatti, la ditta utilizzava la pasta De Cecco o la Molisana, entrambe però fatte con misture di farine di grano non solo italiane mentre secondo il bando la pasta somministrata agli studenti della città a pranzo dovrebbe "essere prodotta con farine di grano duro coltivato e prodotto in Italia".

Così come la carne bovina che, da bando, dovrebbe essere "proveniente da animali nati, allevati e macellati in Abruzzo" o il prosciutto crudo e cotto che devono essere prodotti in Italia e di qualità "superiore", "ricavati dalla lavorazione di cosce di suini nati, allevati e macellati in Italia".

Vengono rispettati tutti i parametri? Come recita lo stesso capitolato d'appalto (articolo 30 pagina 17), «dopo 3 inadempienze anche non consecutive, o inosservanze di singole parti del contratto di caso non rientranti in quelli precedentemente elencati», rischio annullamento dell’affidamento.

Va tutto bene?

Alessandra Lotti