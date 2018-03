«Aeroporto d’Abruzzo declassato dall’Enav perché a basso traffico»

ABRUZZO. L’aeroporto abruzzese non macina abbastanza passeggeri (nonostante la Saga continui a dichiarare dati che sembrano illustrare una realtà diversa) e per questo l’Enav lo avrebbe declassato.

«Aeroporto a basso traffico» viene classificato secondo quanto riferisce oggi Armando Foschi, della associazione ‘Pescara mi piace’, solitamente bene informato sulle vicende dello scalo.

Il declassamento sarebbe entrato in vigore dallo scorso primo giugno e come accade nessuna notizia è stata fornita dalla Saga, la società pubblica che gestisce lo scalo presieduta da Nicola Mattoscio.

L’Enav, l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo, ha classificato l’aeroporto d’Abruzzo in base allo scarso traffico e questo ha generato alcune conseguenze sul personale che dovrà adeguare il proprio contratto dovendo scegliere tra due tipologie.

L’Enav avrebbe proposto ai propri dipendenti due diverse tipologie di contratto: il primo per quei dipendenti che avrebbero scelto di mantenere le proprie condizioni contrattuali maturate ma accettando il trasferimento in altra sede; il secondo per i dipendenti che avrebbero deciso di restare nella sede di lavoro di Pescara, ma, in questo caso, accettando una riduzione di stipendio del 30 per cento e il cambio della qualifica professionale.

Secondo le notizie diffuse da Foschi nell’aeroporto di Pescara 5 operativi e 2 amministrativi avrebbero deciso di aderire al secondo contratto, dunque di restare nel capoluogo adriatico, rinunciando ingiustamente al 30 per cento dello stipendio; altri 10 operativi e 1 amministrativo, invece, hanno optato per il primo contratto sottoponendosi al trasferimento, pur avendo stabilito da anni la propria residenza nella nostra città, dove hanno costruito anche la vita familiare.



«Una vergogna che, nonostante i nostri ripetuti e costanti appelli», ha aggiunto Foschi, «si sta consumando nel silenzio dei sindacati, della stessa società di gestione dei servizi a terra dell’aeroporto, la Saga, e della Regione stessa che, a questo punto, non potranno continuare a negare anche l’evidenza dei fatti. Ora chiediamo a Regione e Saga di rendere pubbliche le carte del declassamento e di dichiarare cosa intendono fare dopo aver ostinatamente ignorato per due anni il nostro allarme su un processo che oggi è arrivato ai titoli di coda».



L’Enav, già nel gennaio 2015, aveva lanciato una richiesta di mobilità all’interno dell’Azienda per poter poi avviare le relative sostituzioni: in concreto il 50 per cento del personale operante a Pescara sembrava destinato a essere sostituito e rimpiazzato dai nuovi assunti, ovvero quelli che avrebbero svolto il corso di formazione proprio a Pescara.



«All’epoca», ricorda Foschi, «abbiamo acceso i riflettori su un provvedimento che era una beffa per tutti quei lavoratori che da anni si erano trasferiti a Pescara, divenuta la loro casa, e vi avevano costruito una famiglia. E in quell’occasione ci siamo chiesti quali sarebbero stati i criteri per effettuare i trasferimenti da parte dell’Enav, ovvero come avrebbe scelto il personale da trasferire e perché. Non avendo ricevuto risposte dall’Enav, abbiamo deciso di chiedere un incontro in Regione affinchè si facesse partecipe della problematica e si attivasse per approfondire il programma dell’Enav, evitando a ogni costo che lavoratori da anni impiegati a Pescara fossero costretti, senza alcun apparente motivo, ad abbandonare la città, peraltro approfondendo anche le voci inerenti l’imminente declassamento dell’aeroporto abruzzese da parte dell’Enav stesso. Ovviamente la nostra richiesta di incontro non è mai stata accolta dal Governatore D’Alfonso, che ha preferito fare orecchie da mercante, ignorando la tematica, né è stato più sensibile al tema il Movimento 5 Stelle, che all’epoca ha ugualmente ignorato il nostro appello. A febbraio scorso la problematica si è riproposta – ha aggiunto Foschi – paventando il rischio concreto che ci si trovasse dinanzi a un pacco già confezionato, ovvero tagli al personale già esecutivi, dopo aver perso due anni di tempo preziosi per indurre l’Enav a invertire la propria rotta. E anche quattro mesi fa la Saga ha preferito smentire il nostro allarme, mentre il Governatore regionale le ha semplicemente ignorate. Ora, giugno 2017, la frittata è fatta e il declassamento è servito».

CGIL, CISL, UIL: «SOLO UNA BUFALA»

«La presunta correlazione tra CCNL dei dipendenti Enav e declassamento dell’Aeroporto di Pescara è disinformazione mista ad allarmismo. Al fine di fare chiarezza una volta per tutte è bene separare i due aspetti e ribadire quello che ad oggi è lo stato dell’arte per entrambi».

Lo dicono i sindacati Cgil, Cisl e Uil, che spiegano «Piano nazionale aeroporti: con Decreto del Presidente della Repubblica n° 201 del 17 dicembre 2015 l’Aeroporto di Pescara viene ufficialmente inserito nel sistema degli aeroporti di interesse nazionale relativamente al bacino di traffico del Centro Italia. Questo importante e fondamentale riconoscimento è legato ad alcune condizioni, tra le quali quella di dimostrare, tramite un piano industriale, corredato da un piano economico finanziario, il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio. E’ bene sottolineare come dette condizioni si riferiscano all’intero aeroporto, ovvero a tutte i centri di costo che lo caratterizzano, e quindi, tra gli altri, tanto alla gestione aeroportuale (Saga) quanto alle attività di controllo del traffico aereo (Enav)».

E per l’Enav ?

«CCNL Trasporto Aereo – parte specifica ATM: per quanto attiene i costi imputabili alle attività di controllo del traffico aereo», spiegano ancora i sindacati, «si è convenuto, con appositi protocolli complementari al CCNL, di realizzare la sostenibilità economica negli aeroporti minori (tra cui Pescara) attraverso la riduzione del costo del lavoro realizzata con un aumento della produttività e con l’inserimento, negli stessi, di personale neo assunto con costi inferiori. In definitiva con la contrattazione si sono realizzate le condizioni che oggi permettono all’aeroporto di Pescara di restare in piedi, di rimanere tra gli scali di interesse nazionale e di usufruire ancora del finanziamento statale per tutte i servizi non direttamente riconducibili alle attività di gestione dello scalo e di handling, condizioni senza le quali avremmo avuto personale in esubero».