Bilancio Asl Chieti, buco da 26 milioni di euro

CHIETI. il Project financing del nuovo ospedale di Chieti non ha le basi economiche finanziarie per poter essere approvato.

A certificarlo questa volta è il bilancio Asl al 31 dicembre 2016 dal quale emerge come quest’opera sia insostenibile.

«Leggendo, studiando e scorrendo le varie voci dei capitoli del bilancio vengono fuori molte criticità e, soprattutto, riusciamo a capire le vere motivazioni per cui i 12 direttori, oltre quelle dei legali regionale e ASL, nonché della professoressa Vecchi hanno bocciato senza appello il Project financing che questa Regione continua con ostinazione a portare avanti», commenta il presidente della Commissione Vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che torna di nuovo sulla procedura relativa alla nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione definitiva dell'Ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti.

Nel bilancio consuntivo spicca una perdita secca di circa 26 milioni di euro, perdita ‘alleggerita’ da due iscrizioni in bilancio: una tra le Insussistenza attive dove ci sono 21.043.381 euro di debiti nei confronti della Casa di cura Villa Pini, e l’altra inserita tra le Insussistenze passive con 7.121.231 euro legate al contenzioso tra la società fallita Casa di Cura Villa Pini e la Asl di Chieti.

«Senza questa "sveltina" la perdita sarebbe stata addirittura intorno ai 54 milioni di euro», denuncia Febbo. «È del tutto evidente – rimarca Febbo – come questo Bilancio di previsione non può permettersi e non può reggere economicamente il Project financing visto che strutturalmente negli ultimi due anni l’Asl di Chieti ha chiuso sempre in perdita».

Ci si domanda dunque come l’azienda sanitaria possa supportare un canone annuo di circa 13 milioni di euro (le rate annuali partono dai 5 milioni iniziali fino a arrivare ai circa 19 milioni finali) per 30 anni per un totale di 388.797.000 euro.

Senza tener conto di tutti quei servizi che verranno esternalizzati, altrimenti si arriverebbe ad un costo pari a 704 milioni di euro.

Questa valutazione e analisi dei costi è stata appunto ampiamente svolta e già bocciata dai vari direttori sanitari non potendo esprimersi sulla pubblica utilità.





«Mi chiedo», continua Febbo, «se la Regione, visto che ha avocato a se tutto il procedimento con l’ultima delibera di giunta numero 277, sia in grado e nelle competenze di portare a compimento quest’opera, ma soprattutto con quali risorse».

L’esponente di Forza Italia ha fatto sapere di aver portato il caso all'attenzione dell'Anac e precisamente nelle mani dell'ingegner Filippo Romano, Dirigente ad interim dell'Ufficio Vigilanza Contratti Partenariato Pubblico Privato, Responsabile del procedimento di vigilanza istituito dalla stessa Agenzia.

Infatti il procedimento nei confronti della Regione Abruzzo/ASL 2 Lanciano Vasto Chieti è finalizzato ad accertare tutti i profili attinenti la proposta con particolare riferimento alle criticità sulla "fattibilità dell'opera con la finanza pubblica (in questo caso regionale).

«In linea di principio non possono ricevere dal mercato un flusso di cassa in grado di finanziare l'investimento e la successiva gestione», dice Febbo. «Come noto, in tale tipi di opere, il piano economico finanziario viene alimentato da un canone che l'amministrazione corrisponde per tutta la durata della concessione. In tale ottica il trasferimento dei rischi in capo al Concessionario è in realtà difficile da realizzare in un contratto basato sul pagamento di un canone -testuale dalla comunicazione ANAC del 21.04. 2017. Credo che anche questi ulteriori elementi di incapacità economico finanziario di sopportare un canone di così elevata entità sia da parte della ASL 2 sia da parte della stessa Regione (il Rti chiede la coobbligazione della regione nella sottoscrizione del contratto) certifichino definitivamente la inaccettabilità e irricevibilità della proposta Maltauro».

Dunque secondo Febbo a questo punto non si dovrebbe più perdere tempo e valutare concretamente gli interventi di sistemazione sismica sulla parte limitata e ben individuata per poi passare alla fase di rilancio del nosocomio con il coinvolgimento dell’Università D’Annunzio.