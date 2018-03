Riorganizzazione ospedale Penne, Cgil protesta: «gravi ripercussioni su pazienti»

PENNE. La direzione della Asl di Pescara dopo un confronto ha accolto le proposte del sindacato Fials e ha adottato una disposizione di servizio per l’Ospedale San Massimo di Penne che comporta

importanti ripercussioni sull’organizzazione dell’ospedale e sui servizi offerti ai cittadini.

In particolare, per ridurre il periodo di accorpamento dei reparti di Medicina, Cardiologia e Geriatria, si è disposto il trasferimento nel mese di giugno, delle attività del Day Hospital medico e cardiologico all’interno del reparto di Medicina.

Protesta però la segreteria della Fp Cgil Pescar che parla di «spazi inadeguati e insufficienti ad ospitare pazienti e attrezzature».

L’ordine di servizio provocherà secondo il sindacato, «inevitabilmente», la riduzione di un’importante attività ambulatoriale ordinaria e complessa, «impropriamente ricompresa come sottoinsieme del Day Hospital Medico».

Queste prestazioni sono migliaia l’anno e riguardano cittadini residenti in zone da cui raggiungere altre strutture risulta complicato, fa notare la Cgil: «la riduzione delle stesse avrebbe un effetto molto negativo sulla popolazione interessata».

Soprattutto in un territorio in cui si tarda a realizzare infrastrutture sociosanitarie in grado di dare risposte al fabbisogno di assistenza, come più volte richiesto dalla CGIL. Tali attività, unitamente a quelle sui pazienti ricoverati (circa 28 al giorno), sono garantite da soli tre medici internisti: gli unici in organico presso il reparto di Medicina. La situazione è intollerabile.

La FP CGIL, in linea con le direttive aziendali e regionali, rivendica per il reparto di Medicina un ruolo centrale nell’organizzazione sanitaria del presidio vestino: «occorre che la ASL ripristini immediatamente l’organico medico della Medicina che è, secondo l’ultimo Atto Aziendale, l’unica Unità Operativa Complessa dell’Ospedale di Penne. Eppure non ha ancora né un Direttore di ruolo, né un suo sostituto e, soprattutto, una dotazione medica e di personale sanitario sufficiente a far fronte al numeroso afflusso di pazienti in Ospedale. Fortunatamente (viste le premesse) e più ragionevolmente, il provvedimento non ha travolto l’organizzazione dell’AFO Chirurgica che gestisce circa 2000 interventi l’anno di tipo chirurgico, ortopedico e ginecologico tra cui discipline molto delicate come quella della la legge 194 (Interruzione Volontaria di Gravidanza)».

I duemila pazienti che l’Area Chirurgica e la Sala Operatoria curano ogni anno, tra l’altro con alti livelli di soddisfazione dell’utente, vanno dall’emergenza/urgenza all’acuzie e comprendono gran parte della patologia elettiva che nei grandi centri ha lunghissime liste di attesa.

In conclusione, la FP CGIL di Pescara, ritiene pericoloso il modus operandi seguito anche perché «il confronto con una sola sigla sindacale (peraltro non confederale) su questioni di carattere così complesso, può portare ad assumere decisioni parziali che, salvaguardando i soli aspetti proposti, rischia di provocare un effetto boomerang per cittadini e lavoratori di Penne e provincia che si ritrovano con ulteriori tagli alla qualità e alla quantità dei servizi offerti».