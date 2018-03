Trasporto malati, la Asl di Chieti revoca il bando sospeso

CHIETI. Dopo la sospensione dello scorso agosto del bando relativo al trasporto sanitario, arriva adesso, dopo quasi un anno, l’annullamento del bando in questione.

Dopo quella prima battuta di arresto c’era stato un affidamento diretto ad una società extraregionale che aveva scatenato l’ira ed i ricorsi amministrativi da parte di Associazioni sanitarie, storicamente operanti nel territorio.

Ora questa ulteriore novità.

Con la delibera numero 583 del 24 maggio scorso è stato approvata dal Direttore Generale l’annullamento per autotutela della procedura di appalto indetta a luglio del 2016.





Ma questa decisione non piace affatto al consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che torna nuovamente sull’argomento e sottolinea come non siano affatto chiare e comprensibili le ragioni per cui la Direzione della Asl abbia bloccato improvvisamente la procedura di appalto per l’affidamento in accordo quadro della fornitura di servizi di trasporto sanitario e non da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sempre nella delibera n.583 si legge che la ASL Lanciano – Vasto –Chieti abbia annullato il bando in autotutela dopo aver assunta al protocollo l’istanza, presentata da una costituenda associazione temporanea d’impresa (ATS), dove rilevano come le basi d’asta previste nel bando non consentono la copertura anche solo del costo del lavoro, tenendo presente come riferimento le specifiche tabelle ministeriali.

E la Asl nella delibera scrive che bisogna fermare tutto in quanto la procedura «per come strutturato il quadro economico» non è «idonea a soddisfare l’interesse pubblico correlato all’individuazione della migliore offerta».

Ci sarà comunque l’esperimento di una procedura d’urgenza per l’affidamento del solo servizio di trasporto di pazienti in Adi.

«Quindi è lecito chiedersi se le attuali prestazioni effettuate dalle associazioni impegnate nel trasporto dei malati», dice Febbo, «vengono valutate in modo congruo o sono sottopagate e di conseguenza fuori dalle indicazioni del ministero della salute».







I TAVOLI TECNICI

Inoltre, sempre nell’atto sanitario approvato lo scorso 24 maggio, si legge che «sono attualmente in essere tavoli tecnici con la ASL di Pescara finalizzati alla gestione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario e non di pazienti insistenti nelle province di Chieti e Pescara, nell’ottica della razionalizzazione e dell’efficientamento delle procedure acquisite».

Una procedura alquanto anomala visto che la stessa Asl di Pescara, sempre nel mese di maggio, ha pubblicato un specifico avviso pubblico (n.446 del 16 maggio) al fine di espletare proprio il trasporto dei malati della stessa provincia.

«Praticamente», analizza Febbo, «la Asl di Chieti dice di accorpare le prestazioni mentre la Asl di Pescara indice uno specifico bando senza tenerne conto. A questo punto credo che la confusione e la disorganizzazione sia tanta ed evidente. Quindi si vuole accorpare un servizio complesso di due ben province senza interessare e confrontarsi con le associazioni e le cooperative che da anni operano su questi territori».

L’esponente di Forza Italia chiede alla Asl di fare luce e capire cosa si pensa di fare su un servizio fondamentale come quello del trasporto sanitario e, soprattutto, come intende portare avanti una prestazione così importante visto che le risorse a disposizioni sono poche per affrontare la sua gestione.