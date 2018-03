Consorzio sviluppo industriale, Gianni Teodoro rifiuta l’incarico e non risponde alle email

ABRUZZO. Gianni Teodoro ha snobbato l’incarico affidatogli a febbraio scorso dalla giunta regionale che lo aveva scelto come componente del collegio dei Liquidatori del Consorzio industriale Chieti- Pescara.

Niente da fare: Gianni, 53 anni, politico di lungo corso (a volte a destra a volte a sinistra, sempre ago della bilancia) padre di Veronica, , ex assessore comunale scelta e poi silurata da Marco Alessandrini, ha detto no.

Non solo non ha mai inviato, seppur sollecitato, le dichiarazioni richieste di inconferibilità e incompatibilità ma praticamente il Consorzio non è mai riuscito ad ‘entrare in contatto’ con lui.

Nessuna risposta, infatti, alla Pec inviata dall’ufficio regionale competente il 16 febbraio scorso, né all’email del 14 febbraio del Consorzio o quella spedita il 17 febbraio.





Il presidente del Collegio dei Liquidatori del Consorzio ha poi fatto sapere che Teodoro non ha neppure mai risposto alle comunicazioni o alle convocazioni. Insomma di fatto non ha mai accettato l’incarico.

A questo punto la giunta non ha potuto far altro che annullare la nomina e scegliere un nuovo componente.

Tornata fortunata per Enzo Del Vecchio, già vice sindaco di Pescara, ‘strappato’ nei mesi scorsi al sindaco Marco Alessandrini perché il presidente della Regione Luciano D’Alfonso lo ha voluto assolutamente nella sua segreteria, dopo il pensionamento di Claudio Ruffini.

Dunque Del Vecchio si accomoda accanto ad un altro storico vice sindaco di Pescara, Camillo D’Angelo, che è il presidente del Collegio, e a Nicola D’Ippolito, vice presidente.

Resta da capire perché Teodoro sia rimasto in disparte: già consigliere comunale, provinciale, e assessore all’epoca del sindaco Mascia (Pdl) già da qualche anno è ufficialmente fuori dalla politica di prima linea, dopo essersi candidato con D’Alfonso alle regionali nella lista Regione Facile (2.200 voti).





Nei giorni scorsi si è incamminato, con ben due anni di anticipo, verso la campagna elettorale pescarese , presentando 5 liste civiche «in appoggio al centrosinistra», ma indirizzate «a riequilibrare e migliorare il gioco di forze all’interno della coalizione».

E c’è posto anche per Veronica, ancora interessata alla politica dopo la parentesi da assessore. Lei sarà la responsabile della lista dei giovani “Via nuova” che raccoglie una fascia di età dai 18 ai 30 anni «che oggi si interessa poco della politica», ha spiegato papà Gianni, «ma lei farà in modo che si avvicinino e si affezionino alle istituzioni».

Intanto proprio la Lista Teodoro parteciperà alle imminenti elezioni comunali di Spoltore (l’11 giugno). Tra i candidati anche l’ex Fli Carlo Cacciatore, attuale vice-sindaco del Comune di Spoltore ed assessore alle politiche sociali.