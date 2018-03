Pescara Porto, l'avvocato del Comune molla il caso

PESCARA. L’intricata vicenda inerente il ‘caso’ PescaraPorto si arricchisce di un’ulteriore anomalia, o stranezza amministrativa, su cui Forza Italia annuncia che chiederà al sindaco Alessandrini di fare chiarezza.

All’improvviso, la dirigente dell’Avvocatura, l’avvocato Paola Di Marco, che ha seguito l’iter procedurale del fascicolo sin dall’inizio, ha deciso di lasciare il ‘caso’ e di scaricare sulle spalle di un altro avvocato interno la difesa del Comune nel ricorso in atto intentato dalla società privata.

«Si tratta sicuramente di una stimabile professionista, che però dovrà comunque ricominciare da zero l’esame delle pratiche, al contrario del Dirigente che già conosce ogni dettaglio della vicenda», denuncia il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli, «e sicuramente la sua ‘uscita’ rischia di rappresentare un indebolimento della difesa del Comune di Pescara in sede di giudizio. Ovviamente andremo a fondo del nuovo capitolo, presentando anche un accesso agli atti per leggere tutte le carte».

Sulla vicenda PescaraPorto da aprile scorso si sono ufficialmente accesi i riflettori della Procura della Repubblica che ha iscritto nel registro degli indagati il presidente della Regione Luciano D'Alfonso, l'avvocato Giuliano Milia, difensore del governatore, il dirigente del comune di Pescara, Guido Dezio, ex braccio destro di D'Alfonso, l'ex consigliere regionale del Pd Claudio Ruffini, ex segretario particolare del presidente (coinvolto anche nell'inchiesta dell'Aquila), e Vittorio Di Biase, dirigente del servizio Genio civile della Regione.

Per ora l'ipotesi di reato sarebbe quella di abuso d'ufficio e falso.

Gli investigatori si sono concentrati sul repentino cambio di posizione del genio civile. Infatti ruota attorno al rischio idrogeologico e all'esondazione del fiume Pescara, una ipotesi contenuta nel piano stralcio alluvioni intervenuto fra l’altro in seguito alla presentazione del progetto e al permesso di costruire.

L’ultimo capitolo della saga è il ricorso presentato dalla società contro il parere negativo al cambio di destinazione d’uso in difformità al Piano regolatore generale, espresso dal Consiglio comunale.

«È già in questo caso ci pare alquanto singolare che quel ricorso sembra si sia concentrato, in maniera particolare, sul parere negativo sul piano contabile espresso dal Dirigente alla Ragioneria Ruggeri, parere che tanto aveva fatto discutere anche l’aula», commenta Antonelli.

«Cercheremo di capire perché uno degli elementi centrali del ricorso del privato sembra essere quel parere, anche attraverso un accesso agli atti che ci permetterà di acquisire una visione complessiva e completa del ‘caso’ giudiziario».

DI MARCO VA VIA

Poi nelle ultime ore l’ennesimo capitolo: il dirigente dell’Avvocatura comunale, l’avvocato Paola Di Marco, la figura che, proprio per il ruolo ricoperto, si occupa delle questioni giudiziarie più ‘calde’ e delicate che vedono coinvolto il Comune, e quindi l’avvocato che ha seguito la vicenda di PescaraPorto sin dalle prime battute, ha lasciato il fascicolo, affidando la difesa del Comune dinanzi al ricorso del privato a un altro avvocato interno.

«Chiederemo al sindaco Alessandrini di spiegare in modo ufficiale le ragioni che hanno determinato tale cambio della guardia che finirà per indebolire la difesa del Comune», continua Antonelli, «e spiegheremo in modo altrettanto ufficiale che, a nostro giudizio, il Comune deve vincere la partita di PescaraPorto e, per tale ragione, deve difendersi nel miglior modo possibile mettendo in campo tutte le figure apicali che ben conoscono l’intero faldone e saranno sicuramente in grado di contrastare in modo efficace qualunque ipotesi giudiziaria».

Per questo Forza Italia chiede al sindaco Alessandrini di non approvare in giunta la delibera per il nuovo conferimento dell’incarico, «se vuole dimostrare di essere dalla parte dei cittadini. Siamo convinti che nella storia di PescaraPorto ci siano ancora molte pagine da scrivere – ha sottolineato il Capogruppo Antonelli -, noi vigileremo al fine di garantire trasparenza all’operato dell’amministrazione comunale che deve difendere gli interessi della città».

«PIENA FIDUCIA NEL LAVORO LIBERO E AUTONOMO DELL’AVVOCATURA»

Il vice sindaco e assessore al Personale Antonio Blasioli spiega che «il lavoro che l’Avvocatura comunale ha fino ad oggi condotto sulla questione di Pescara Porto è un lavoro che mette insieme il rispetto delle regole, la trasparenza e la competenza di un Ufficio organizzato da un efficace lavoro di staff. Grazie a tali capisaldi rappresentati dalla guida dell’avvocato Paola Di Marco, che per conto dell’Ente ha curato passo per passo i risvolti legali legati al progetto, l’Amministrazione Alessandrini ha avuto una linea condivisa, limpida ed efficace nel trattare la vicenda, perché venisse fatta chiarezza e venissero rispettate normative e leggi vigenti al fine di tutelare gli interessi della comunità e dell’Ente stesso. Siamo convinti che sarà così perché tale linea è la risultante di un lavoro di squadra che vede l’Avvocatura del Comune di Pescara fra le migliori e vincenti nel tutelare gli interessi della comunità, come ha fatto anche in questo caso. Una realtà che ci spinge non solo a confermare la piena fiducia su tale lavoro e sulla competenza dell’avvocato Di Marco nel coordinarlo liberamente e in piena autonomia come richiede la legge, come ha sempre fatto, ma a ribadire la certezza che gli interessi dell’Ente e della cittadinanza saranno ugualmente tutelati se posti nelle mani di legali che ne fanno parte e ne sono emanazione».