Tagli all’Asl aquilana, Fp Cgil: «serve piano stabilizzazione»

L’AQUILA. Le forti preoccupazioni espresse alcuni mesi fa dalla Fp Cgil dell’Aquila sui drastici tagli del costo del personale della ASL 1 pari ad 5 milioni di euro trovano oggi conferma nella delibera del Direttore Generale (841 del 25 maggio 2017) sui piani di assunzioni da turnover 2017.

Infatti, viene confermato il contenimento pari al 20% del valore economico del turnover - riferito all'anno 2017 - in virtù dei limiti di spesa.

Dal momento che nel corso del 2016 le cessazioni dal servizio saranno 120 unità solo per il 20% la ASL sarà autorizzata a poter procedere alla loro sostituzione, con ulteriore riduzione del personale in forza.

Inoltre nella stessa Delibera n. 841 viene ribadito che “ulteriori risparmi sono attesi dalla manovra di riduzione del personale ….. mediante la riduzione del costo del personale somministrato”.

«Risulta che attualmente i contratti di lavoro flessibile, tra lavoratori a contratto a tempo determinato, lavoratori in somministrazione, co.co.co e personale assunto da cooperative, ammonta ad oltre 400 lavoratori, i quali, come è facile comprendere, garantiscono unitamente al personale stabile l'erogazione dei servizi», sottolinea la Fp Cgil L’Aquila.

«Il sistema sanitario pubblico, che già si trova in uno stato di sofferenza e che ancora non vede completamente applicata la norma di recepimento delle prescrizioni europee in merito agli orari di lavoro ex art. 14 Legge 161/2014, a seguito della descritta riduzione rischia di andare al collasso».

Per il sindacato le scelte di riduzione sono in contraddizione con la reale necessità di fabbisogno del personale della ASL n° 1: «il dato è facilmente rilevabile anche dal costante ed improprio ricorso al lavoro straordinario che viene utilizzato come strumento di organizzazione della attività ordinaria. In più l'eccessivo ricorso a tali prestazioni non trova le necessarie coperture finanziarie nei fondi a disposizione, con la conseguenza che le prestazioni effettuate dai lavoratori non vengono regolarmente retribuite.

A tutto ciò si aggiunga che ad oggi non è garantita la fruibilità delle ferie estive, dovendo i lavoratori fronteggiare la cronica carenza di personale nei reparti, con la conseguenza, altresì, di dequalificazione delle professioni sanitarie».

Secondo il sindacato si deduce facilmente che il reale fabbisogno di personale si scontra quotidianamente con l'esigenza di far quadrare i conti economici della Asl.

La Fp Cgil chiede un serio piano di stabilizzazione del personale rimuovendo il blocco «incomprensibile» del turnover garantendo la continuità lavorativa ed il rispetto dei diritti dei lavoratori contrattualizzati con rapporto di lavoro stabile e precario.



La FP CGIL ritiene «inaccettabile» che debbano continuare ad essere i lavoratori a doversi accollare l’onere del riequilibrio della spesa pubblica.