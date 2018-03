Università Chieti condannata a pagare indennità accessoria per oltre 1,5 milioni di euro

CHIETI. L'università D'Annunzio di Chieti Pescara dovrà pagare a 170 dipendenti tecnico amministrativi l'indennità mensile accessoria a far data dal primo agosto del 2014.

Lo ha deciso il giudice del lavoro di Chieti Ilaria Prozzo al quale i lavoratori, assistiti dall'avvocato Leo Brocchi, avevano fatto ricorso contro la decisione dell'ateneo di sospenderne l'erogazione.

Il pagamento dell'Ima era stato introdotto in considerazione dell’aumentata mole di lavoro e a causa «della sempre più ridotta consistenza dell’organico che permane fortemente carente non solo rispetto all’organico 1997, ma soprattutto di fronte alla notevole crescita dell’Ateneo».

Poi nell’estate di tre anni fa la decisione di tagliarlo e la D'Annunzio aveva giustificato l’operazione alla luce della mancata certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti del fondo destinato al trattamento accessorio, e dei rilievi mossi dal Ministero dell'economia.





In applicazione della sentenza del giudice del lavoro l'ateneo dovrà pagare ai dipendenti l'Ima maturata nella misura prevista dal contratto integrativo del 2005 ovvero 300 euro al mese per i dipendenti di categoria D, 280 euro per i dipendenti di categoria C e 250 euro al mese per la categoria C, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. Una cifra che supera il milione e mezzo di euro.

L'ateneo è stato inoltre condannato a pagare le spese di lite pari a 52 mila euro.

Secondo il giudice l'ateneo non poteva unilateralmente privare i lavoratori di un trattamento retributivo, ovvero l'indennità mensile accessoria, spettante per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

«La mancata corresponsione», si legge nella sentenza, «sia pure determinata da rilievi ispettivi, urta contro il principio di irriducibilità ed intangibilità della retribuzione».





Il giudice rileva inoltre che la iniziale mancanza di istituzione del fondo per il trattamento accessorio, è stata colmata dalla ricostruzione del fondo effettuata dall’Ateneo ed approvata dal Ministero dell’Economia e della Finanze.

Inoltre, il collegio dei revisori dei conti, nella seduta del 27 ottobre 2015, ricorda sempre il giudice, ha certificato il fondo accessorio relativo agli anni 2014 e 2015, indicando rispettivamente in 1.021.295 euro e in 1.622.418,95 euro il fondo disponibile per il trattamento accessorio.

«Sono, pertanto, venute meno», dice la sentenza, «le condizioni ritenute ostative all’erogazione dell’indennità mensile accessoria, sicché anche per tale ragione, il suddetto emolumento va ripristinato con decorrenza dal 01.08.2014».

Il ''taglio'' dell'Ima aveva determinato un forte malcontento fra i lavoratori della D'Annunzio da momento che incide in maniera sostanziosa sulla busta paga.

«DATA STORICA»

«È una data storica, quella del 25 maggio 2017, per le lavoratrici e i lavoratori dell’Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara», commenta la Flc Cgil di Ateneo che ritiene dunque chiusa la grave controversia iniziata nell’agosto 2014, quando con atto unilaterale del direttore generale, Filippo Del Vecchio, è stata sospesa l’erogazione del trattamento economico accessorio denominato “indennità mensile accessoria).

Dall’agosto del 2014 ad oggi, sono trascorsi tre anni densi di trattative, che hanno visto le Organizzazioni sindacali dell’Ateneo (Flc Cgil, Cisl-Univ, Uil-Rua, Csa-Cisal) e la RSU farsi portavoce delle richieste dei dipendenti attraverso un lavoro certosino di ricerca, di ricostruzione e di interpretazione dei dati, oltre che di continuo confronto-scontro con la governance.

Naturalmente rimangono aperte ed irrisolte tutte le questioni relative alla gestione del Fondo Accessorio anche a seguito delle decisioni assunte in merito dal MEF.

«Confidiamo che con la nuova Amministrazione sarà possibile affrontare i problemi, anche del Fondo Accessorio, nell’ambito di ricostruite e finalmente corrette relazioni sindacali», chiude il sindacato.