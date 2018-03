L’Aquila, sanatoria sulle ‘casette’ dei terremotati? Il caso arriva a Bruxelles

BRUXELLES. Vagliare misure eccezionali che permettano alla Regione Abruzzo e all’Italia di sanare in via definitiva la costruzione delle “casette” di emergenza edificate all’indomani del terremoto del 6 aprile 2009.

È quanto ha chiesto alla Commissione europea Aldo Patriciello, europarlamentare molisano e membro della Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento europeo, attraverso un’interrogazione presentata in questi giorni per sollecitare un intervento dell’esecutivo di Bruxelles sulla questione.

Un intervento necessario – scrive Patriciello –considerata «l’eccezionalità della situazione e del territorio interessato» e la cui approvazione da parte dell’Unione Europea scongiurerebbe il rischio di incorrere in una procedura di infrazione ai danni dell’Italia.

Il provvedimento riguarderebbe gli edifici, circa 4.000 nel cratere, costruiti dai cittadini aquilani all’indomani del terremoto del 2009 «con fondi propri al fine di restare sul territorio».

Per quanto riguarda L’Aquila sono 1.000 quelle autorizzate attraverso la procedura rapida della delibera comunale 58 del 2009 e 500 invece le abusive, tirate su senza alcuna comunicazione. Di queste 150 sarebbero in zone a forte rischio idrogeologico.

Le autorizzazioni per le casette sono considerate prorogate finché non sarà ricostruita l’abitazione principale di chi le abita, poi vanno regolarizzate con normali autorizzazioni edilizie oppure abbattute.

Il sindaco Massimo Cialente ha sempre respinto l’ipotesi di una sanatoria: «Non esiste questa cosa, la città deve avere sua dignità e poi per legge le sanatorie le fa lo Stato, non i Comuni», ha già detto più volte.

Poi qualche settimana fa, in piena campagna elettorale, è arrivato un nuovo piano regolatore, approvato in prima stesura, che renderebbe finalmente legittima la situazione dei manufatti considerati regolari, cioè denunciati a suo tempo al Comune dell’Aquila e costruiti su aree che non siano a rischio idrogeologico.





Le cosiddette “casette” – scrive l’eurodeputato azzurro nell’interrogazione parlamentare – «rappresentarono per i loro abitanti una valvola di sicurezza effettiva ed affettiva che non ha mai gravato sulle casse dello Stato o della comunità».

Edifici sicuri, tra le altre cose, che non hanno riportato danni neanche dopo le tre violente scosse del terremoto dello scorso 18 gennaio.

«I proprietari – si legge nel testo presentato da Patriciello e ora al vaglio della Commissione europea – sarebbero disposti a sanare le case pagando il necessario ed accettando anche delle restrizioni quali, ad esempio, l’esclusione di quelle casette non rientranti nei parametri urbanistici (es. la vicinanza ai fiumi o alle strade)».

Tocca ora alla Commissione europea esaminare la richiesta di Patriciello ed esprimere un parere motivato entro 90 giorni, nella speranza che da Bruxelles possa giungere un segnale di apertura che permetta di aiutare in concreto la popolazione aquilana.