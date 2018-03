Stipendi dipendenti Regione Abruzzo in ritardo: problemi di liquidità?

ABRUZZO. Un brivido lungo la schiena delle migliaia di dipendenti regionali.

Ieri molti sono andati a sbirciare i loro conti correnti per controllare lo stipendio ma hanno avuto la sorpresa…che non c’era.

Stamattina, invece, è comparso: solo con qualche ora di ritardo.

Era già capitato a febbraio ma prima di allora è davvero difficile scovare qualcuno che ricordi precedenti simili.

Un dettaglio, forse, insignificante e un ritardo del tutto sopportabile ma c’è qualcuno, invece, che sospetta che questo evento sia invece il sintomo di qualcosa di più preoccupante.

Una specie di pezzettino di ghiaccio che affiora appena dal mare e che sotto potrebbe nascondere un immenso iceberg.

La domanda delle domande è: la Regione Abruzzo ha per caso problemi di liquidità?

La risposta è sì ed è stata certificata poche settimane fa dal dirigente di turno.

Ecco allora che il ritardo nell’accreditare gli stipendi potrebbe dipendere da una fatica nel gestire la spesa corrente, evento che accade quando un ente è fortemente esposto e indebitato, il che significa che non ci sono soldi per tutti ma che bisogna ingegnarsi per tappare via via i buchi che si aprono, sperando che non si trasformino in voragini.

Nella lettera di un paio di mesi fa il dirigente Carmine Cipollone illustrava alla giunta D’Alfonso le difficoltà di gestire la spesa corrente perchè i soldi vincolati della sanità all’epoca erano stati rispostati nel capitolo (vincolato) lasciando quasi a secco la cassa corrente.

«Questa situazione come a tutti ben nota», scriveva alla giunta Cipollone, «è stata determinata anche a causa del ripristino della liquidità del conto sanità dopo le determine del 16 febbraio 2017 e del 24 marzo 2017 per un importo complessivo di 26,9milioni di euro, operazione richiesta dal componente della Giunta e dai direttori di dipartimento di indirizzo in quanto urgente e necessaria per il riallineamento delle disponibilità di liquidità del conto di tesoreria sanità in vista della riunione presso il tavolo di verifica per gli adempimenti sanitari del 30 marzo (evidentemente per dimostrare al predetto tavolo il superamento delle criticità regionali ancora pendenti)».

In quel periodo c’era bisogno di dimostrare al tavolo di monitoraggio che la Regione Abruzzo aveva abbandonato i vecchi andazzi di utilizzare i soldi per la sanità per finanziare sagre o magari la spesa corrente.

Poi pochi giorni dopo la giunta ci è ricascata riportando i fondi della sanità nella fiscalità generale...

Lo stesso Cipollone spiegava che senza quei soldi si aveva appena un paio di settimane di autonomia.

Ripensare a quella lettera dopo il ritardo dell’accreditamento degli stipendi è fin troppo facile ma siccome la Regione ora sta utilizzando di nuovo i milioni vincolati della Sanità, risulta molto difficile credere che anche così vi siano problemi di spesa corrente.

Sta di fatto che un altro dettaglio si aggiunge tra i tanti: da ieri protestano per lo stesso motivo (stipendi degli ultimi 4 mesi non pagati) anche i dipendenti di Abruzzo Engineering.

Anche in questo caso i soldi dovrebbero arrivare da varie fonti e passare per la Regione e Dio non voglia che anche quei soldi (destinati agli stipendi) siano stati utilizzati per tappare falle più urgenti…

Per ora le conseguenze sono ulteriori pratiche per il terremoto non evase, un arretrato che cresce, malessere per i professionisti e chi deve rimettere in sesto la casa post terremoto.

Il fatto che un cosa del genere accada ad una società pubblica appena uscita dalla liquidazione coatta e di fatto salvata con altri milioni pubblici ma ancora con gravi problemi strutturali e finanziari non desta dubbi e preoccupazione in nessuno degli amministratori pubblici.

Alla fine quello che conta è: i soldi ci sono oppure no?