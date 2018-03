Oggetto sospetto sui binari: sembrava una bomba. Fatto brillare dagli artificieri

ABRUZZO. E’ rimasta bloccata dalle 12.10 la linea ferroviaria adriatica tra Montesilvano e Silvi a causa di un oggetto sospetto sui binari.

Le prime informazioni parlavano di un involucro bianco incellofanato, con dei fili elettrici attorno. Sono stati alcuni operai ad accorgersi della presenza dell'involucro, durante interventi di manutenzione, in un punto non accessibile ai non addetti ai lavori, in una zona urbana piena di abitazioni e di attività commerciali, al confine tra Montesilvano e Città Sant'Angelo

Trenitalia ha fermato tutti i treni in zona e si è attivata per predisporre un servizio di bus sostitutivi.

Sul posto, oltre alla polfer, sono intervenute le forze dell'ordine e gli artificieri.

Chi lo ha esaminato ha detto che si trattava di un vero e proprio ordigno, definito «rudimentale e dimostrativo», ma senza materiale esplosivo all'interno, e che quindi non sarebbe mai esploso.

Quattro tubi metallici, carta agli estremi e fili elettrici. All'interno, invece del tritolo c'erano bulloni. All'esterno una grossa calamita: non è escluso che l'ordigno si sia staccato da un treno in corsa o che fosse stato posizionato su uno dei pali metallici che costeggiano la ferrovia. Era in buone condizioni, cosa che fa pensare che non fosse lì da troppo tempo.

Gli artificieri della Polizia di Stato hanno comunque fatto brillare il pacco rinvenuto sui binari.

La linea ferroviaria è stata riaperta alle 13.18, dopo poco più di un'ora dalla chiusura, al termine delle operazioni di bonifica dell'area.

La circolazione è ripresa regolarmente. Diversi i treni che hanno accumulato ritardi.