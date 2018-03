Gelco. La fabbrica di caramelle investe 18mln nello stabilimento di Castellalto

CASTELNUOVO VOMANO. Gelco srl annuncia un piano di sviluppo che portera' l'azienda, leader nella produzione di gelatine e caramelle gommose, ad investire oltre 18 milioni di euro per ammodernare gli impianti e accrescere la capacita' produttiva e, contestualmente, ad ampliare la forza lavoro a partire dal mese di giugno. «L'investimento», spiega l’azienda, «servira' ad incrementare la capacita' produttiva dello stabilimento e ad aumentarne l'efficienza sia attraverso l'installazione di nuovi impianti di produzione sia tramite la conversione e l'efficientamento degli attuali impianti. In particolare, un nuovo impianto di colaggio sara' ospitato all'interno di un nuovo capannone industriale di oltre 6mila metri quadri, costruito su due piani, e che sorgera' accanto a quello gia' esistente. Il progetto prevede l'installazione progressiva dei nuovi impianti gia' dal mese di giugno; a settembre sara' installata una nuova linea di produzione e il piano di investimenti sara' a completo regime con l'inizio del nuovo anno».

I progetti di crescita dell'azienda coinvolgono anche il personale: infatti, sono gia' iniziate le selezioni che porteranno all'inserimento di oltre 20 dipendenti gia' nel mese di giugno, per arrivare a un totale di 30 nella seconda meta' dell'anno.

Un aumento pari al 10% della forza lavoro in un'azienda che oggi conta circa 300 dipendenti.

«Gelco e' un'azienda solida e in crescita, fa parte del Gruppo Perfetti Van Melle e da 35 anni e' attenta alle proprie scelte strategiche per uno sviluppo equilibrato e duraturo - dichiara l'amministratore unico Holger Hartmann .

«Nell'epoca della delocalizzazione selvaggia, l'azienda ha scelto di investire ancora nel nostro territorio - commenta Massimiliano Bolognesi, direttore dello stabilimento Gelco - in riconoscenza della grande esperienza e del know how che contribuisce quotidianamente al nostro successo».

L’azienda è stata fondata nel 1972 come Lif Sud, nel 1980 assunse il nome Gelco e nel 1987 fu acquisita dal gruppo Perfetti S.p.A. (ora Perfetti Van Melle Group) grazie al quale si avviò un potenziamento globale: organizzazione commerciale, ampliamento impianti, studio di nuovi prodotti, incremento del personale.

L’azienda, opera un secondo importante ampliamento del sito produttivo nel 2006 tramite l’acquisizione di un adiacente terreno e la realizzazione di una nuova ala dello stabilimento, raggiungendo un totale di superficie coperta di 19000 mq. Tali fattori hanno comportato sia un considerevole aumento occupazionale sia nuove produzioni relative a brands come Golia, Golia Bianca, Menta Fredda e Morositas.

L’azienda oggi è leader nel settore confectionery e produce jelly, liquirizie, gelatine alla frutta e confetti.

Sede a Castelnuovo Vomano, nel comune di Castellalto.