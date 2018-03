Emergenza terremoto a Teramo: 4281 persone ancora senza la loro casa

TERAMO. Il Comune di Teramo ha emanato oggi 75 nuove ordinanze relative al sisma, il totale delle stesse ammonta a 1.341. Quarantatre' famiglie sono state sgomberate dalle loro abitazioni (Colleatterato Basso, Scapriano, via Cona, Cavuccio). A seguito dei lavori effettuati su immobili dichiarati inagibili di categoria B, o a seguito della presentazione scheda Aedes, possono rientrare nelle loro abitazioni 18 famiglie.

Totale ordinanze di sgombero 1.341;

totale nuclei familiari sgomberati 1.445;

totale persone sgomberate 4.281.

Restano da effettuare 523 sopralluoghi mentre ne sono stati svolti 4603 sopralluoghi.

Il totale di richieste di sopralluoghi pervenute e' di 5577.

Per i 523 sopralluoghi da effettuare - scrive il Comune in una nota - purtroppo tanti nuclei familiari risultano irreperibili in quanto non hanno comunicato il proprio recapito telefonico, pertanto si invitano gli interessati a recarsi presso l'ufficio sisma del Comune di Teramo.