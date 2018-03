Raccolta differenziata, rafforzato porta a porta ai Colli e San Silvestro… con errori

PESCARA. E’ partito lunedì scorso la nuova raccolta dei rifiuti porta a porta a San Silvestro e ai colli di Pescara.

Spariti i bidoni in plastica ed i cassonetti metallici sulle strade ai residenti sono stati consegnati mastelli in plastica (blu, grigio e rosso) da sistemare fuori ai portoni a seconda del calendario della raccolta. In prossimità delle attività commerciali, invece, sono comparsi bidoni marroni, viola e blu.

Nel kit consegnato anche le istruzioni… sbagliate.

Nell’opuscolo ‘diamoci una mano’ consegnato a migliaia di cittadini già a partire dal 2016 con l’avvio del porta a porta in altre zone della città (6.200 famiglie per un totale di 18.600 abitanti), si riscontrano infatti diversi errori… tanto che il Comune è stato costretto a rettificare con cartoncini creati appositamente per chiarire la situazione.

Sono rimaste comunque alcune imprecisioni che potrebbero creare disorientamento a quanti per la prima volta devono approcciarsi con questo tipo di raccolta.

Così si chiarisce che nell’opuscolo informativo a pagina 5, 9 e 11 sono stati commessi errori sui contenitori da utilizzare.

Ad esempio nelle istruzioni c’è scritto che per buttare l’umido si dovranno usare il mastello marrone (per le famiglie) o il bidone marrone (per i commercianti), ma in realtà il mastello corretto è quello di colore blu (anche perché quello marrone non esiste).

Per il vetro si raccomanda di buttare il materiale nel mastello giallo o nel bidone giallo. In realtà il bidone esatto è di colore viola (e il bidone giallo non esiste). Errore anche per la raccolta di plastica e lattine dove si suggerisce di buttare tutto nel mastello giallo o nel bidone giallo ma in realtà il bidone da utilizzare è quello blu.

Inoltre se nell’opuscolo si parla di rifiuto ‘umido’ nel calendario si parla sempre di ‘rifiuti organici’ e anche l’esempio sulle modalità di conferimento dei rifiuti potrebbe trarre in inganno il cittadino che si avvicina per la prima volta al porta a porta.

Il Comune, infatti, spiega che i rifiuti vanno conferiti entro la mezzanotte del giorno precedente la raccolta e lancia un esempio: «i rifiuti organici devono essere conferiti la domenica sera entro la mezzanotte per il ritiro del lunedì».

Peccato che poi guardando il calendario il ritiro dell’organico sia in realtà di martedì e quindi i mastelli vanno sistemati sotto i palazzi il lunedì sera.







LA RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI

Intanto approda ai mercati rionali cittadini il 12, 14 e 16 Giugno “Per Olivia, la campagna per la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti”, a cura del Comune di Pescara, Attiva Spa e Adriatica Oli Srl. Un’attività di sensibilizzazione che ha avuto tante tappe nelle scuole pescaresi dove si è svolta presso gli istituti: Andrea Cascella, Don Milani, Pineta Dannunziana, Gianni Rodari, Iqbal Masih e Marino di Resta.

«Il rafforzamento dei punti di raccolta degli oli e l'iniziativa di Adriatica Oli stanno nel segno di continuare un processo verso la diversificazione dei rifiuti e il trattamento personalizzato dei materiali – sottolinea l’amministratore unico Massimo Papa - E' questo uno dei tasselli che Attiva mette dentro a un suo piano che va verso la differenziata, allargando l'ambito dell'iniziativa con altri estendimenti che stiamo affrontando in questo momento e completeremo nel corso del 2018, per arrivare a una differenziata in linea con i parametri europei. E' una strada complessa e non priva di difficoltà. L'olio esausto è fra i più pericolosi fra i rifiuti inquinanti, per gli esiti che può dare sull'ambiente. Conoscendo l’argomento si scopre che comportamenti virtuosi portano al riutilizzo degli oli che da peso per l’ambiente diventano risorsa da utilizzare».

«Se si butta l'olio nei lavandini, questo finisce nel depuratore attraverso le fogne – spiega il direttore Massimo Del Bianco - e nel depuratore diventa più difficoltosa l'ossigenazione del liquame che deve ossidarsi per dar luogo al processo di decomposizione e quindi depurazione. E’ importante raccogliere e la città sta reagendo benissimo: abbiamo avuto già un bel risultato nel 2015 con 13,2 tonnellate di olio raccolto; nel 2016 sono state 16,95 con un incremento del 29 per cento. Fino ad aprile, infine, si è riscontrato un ulteriore aumento del 5 per cento e ciò significa che a parità di presidi sul territorio la gente si sta abituando al rifiuto pericoloso. Tredici i punti di raccolta in città, i raccoglitori si trovano: in via di Sotto, via Luigi Polacchi, San Silvestro, viale Bovio angolo via Gioberti, via Caduti per Servizio zona Fontanelle, via Tirino, via Bologna angolo via Paolucci, via Fiora centro di raccolta, piazza Salvo d’Acquisto, via del Santuario, via Monte Faito, via Tiburtina Valeria, via Monte Bove, via Aldo Moro, piazza Alcyone, via Acqua Corrente, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Gramsci, viale d’Annunzio, strada Pandolfi, via Corridoni»