Ripascimento Pescara sud slitta in autunno. Fi: «colpevole ritardo di Regione e Comune»

PESCARA. Slitta al prossimo autunno il ripascimento sulla riviera sud di Pescara.

Solo il 18 aprile scorso, infatti, la giunta regionale ha approvato la ripartizione della somma individuata in bilancio di 670mila euro predisponendo i ‘successivi provvedimenti di stipula delle concessioni di trasferimento delle somme ai Comuni beneficiari’.

E solo il 9 maggio 2017 è arrivata la determinazione dirigenziale con cui la Regione ha approvato lo schema di concessione per l’attuazione degli interventi per la difesa della costa, che su Pescara dovrebbero prevedere non solo il ripascimento ma anche la realizzazione di ‘opere rigide’, forse nuovi pennelli.

Il sindaco Alessandrini il 16 maggio ha approvato lo schema di concessione, ovvero il Protocollo d’intesa con la Regione, demandando però al proprio dirigente di settore la firma del Protocollo stesso che poi dovrà essere rispedito in Regione per la sua attuazione. Nel frattempo manca ancora la progettazione esecutiva, che è in capo al Comune, manca la gara d’appalto per l’affidamento delle opere e quindi manca la cantierizzazione.

«Tradotto: l’estate 2017 sulla riviera sud riparte senza un granello di sabbia rimesso su un litorale pesantemente colpito dalle mareggiate», denuncia il capogruppo di Forza Italia, Marcello Antonelli,







Per i consiglieri del centrodestra tutte le colpe sono della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara : «con un colpevole e ingiustificabile ritardo, hanno approvato gli atti propedeutici per l’avvio di progettazione e gare per l’affidamento delle opere, imponendo il loro slittamento inevitabile in autunno, mettendo a rischio la stagione stessa. Che la riviera sud di Pescara abbia bisogno di un ripascimento nei mesi primaverili, proprio per consentire l’apertura della stagione estiva, è ormai arcinoto, e tali interventi saranno necessari almeno fino a quando non verranno predisposte opere infrastrutturali, che sicuramente non porteranno la firma del Governatore D’Alfonso né tantomeno del sindaco Alessandrini, vista l’incapacità programmatoria e realizzativa e la lentezza con cui sta marciando lo stesso Piano Regolatore portuale».

«Francamente – ha ancora commentato il capogruppo Antonelli -tanto lassismo, ritardo e superficialità sono assolutamente inaccettabili: ci chiediamo perché il sindaco Alessandrini non abbia iniziato già a dicembre 2016 un’opera di pressing nei confronti della Regione per ottenere con ampio anticipo i fondi necessari al ripascimento. Perché Alessandrini non ha scelto di utilizzare una parte dei fondi dell’avanzo di amministrazione per anticipare le spese e fare per tempo le opere necessarie, per poi farsi rimborsare i costi sostenuti dalla Regione. A fare le spese di tali incapacità amministrative saranno, ancora una volta, cittadini e imprenditori che ora dovranno affidarsi alla benevolenza meteorologica per affrontare l’estate ormai alle porte».