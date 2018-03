Asl Chieti. Cisl: «pochi medici, turni straordinari e disagi per tutti»

CHIETI. Turni massacranti per sopperire alla mancanza di personale. Budget per il personale ridotto, posizioni vacanti, stress per il personale medico e disagi per i pazienti. Insomma un problema che riguarda tutti quello illustrato dalla Cisl Medici che parla di «profondo disagio dei Medici Ospedalieri della ASL Lanciano-Vasto- Chieti, per la oramai cronica carenza di personale medico nelle unità operative, non adeguatamente e prontamente sostituito».



Le conseguenze sono facili da immaginare: «turni di servizio oltremodo gravosi e non rispettosi delle norme di legge che li regolano, sinora pazientemente subiti solo al fine di poter garantire la continuità assistenziale ai pazienti ricoverati e non dilatare ulteriormente le liste di attesa».

Tra le altre cose la Cisl Medici ha contestato, proponendo ricorso in autotutela, le delibere regionali che prevedono le linee guida degli atti aziendali delle Asl. Tra le motivazioni dei ricorsi, la previsione di assumere due nove figure: Direttore della funzione ospedaliera, Direttore della funzione Territoriale, con contratto di lavoro equiparato ai Direttori di dipartimento e con requisiti di accesso di solo sette anni di anzianità di servizio e attestato di master di secondo livello.

«Figure queste, non previste dalle norme di legge», sostiene la Cisl, «che identificano gli incarichi possibili da conferire alla Dirigenza Medica, con funzioni sovrapponibili al Direttore Sanitario Aziendale e fonte di spesa aggiuntiva di circa un milione di euro/anno. Il tutto, nel mentre il fondo dedicato alla spesa per il personale medico nel 2017 e’ stato decurtato di circa ottocentomila euro».



Nel frattempo si registrano ripetute rassicurazioni e rinvii delle soluzioni.



Se la situazione non dovesse mutare la Cisl Medici non esclude clamorose proteste e scioperi e assemblee.

Una missiva di denuncia è stata inviata anche la giudice del lavoro.