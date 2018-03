Chieti, maxi bolletta d’acqua: 98,29 euro per 6 metri cubi d’acqua

CHIETI. Una maxi bolletta dell’acqua da quasi 100 euro per appena 6 metri cubi d’acqua.

Un errore? Lo dovrà chiarire a questo punto la Teate servizi, la srl che svolge per il Comune di Chieti attività di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie.

La donna che ha ricevuto la fattura davvero non riesce a capire come sia possibile una richiesta simile e se sia tutto regolare.

Di certo quando ha aperto la busta non poteva credere ai suoi occhi.

Tra l’altro la bolletta è arrivata a destinazione due giorni dopo la scadenza per il pagamento, insomma una beffa nella beffa.

Adesso dovrà pagare anche la mora?





La bolletta tipo prevede una quota fissa (annua) per la spesa di manutenzione del contatore, la spesa per le stampe e recapito bollette ed il nolo del contatore e una quota variabile (€/mc) per l’ acquedotto, fognatura, depurazione.

Leggendo la fattura nel dettaglio si può notare come la voce che ha inciso di più sia proprio ‘quota fissa acqua’ per 398 giorni arrivata a 60,58 euro mentre il canone acqua “I scaglione” (al di sotto dei 30 metri cubi annui) si fermi ad appena 6,36 euro, poco più di un euro a metro cubo.

Insomma il contatore e tutto il resto vengono a costare 10 volte l’acqua stessa.

Altri 2,52 euro sono per il canone di depurazione, 0,84 euro per il canone fognature e 18,28 euro per adeguamento al minimo.

Per chiudere 0,85 per l’invio della bolletta (in ritardo). Totale con iva: 98,29 euro.

Adesso la donna dovrà rivolgersi ad una associazione di consumatori per cercare di venire a capo della situazione e capire come mai la bolletta sia lievitata così tanto.

E’ giusto che per consumi tanto bassi si arrivi a pagare 100 euro, tra l’altro in un’unica soluzione?



Davvero questa è la soluzione migliore possibile?