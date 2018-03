Pescara, passa l’emendamento che tutela il patrimonio storico. Il M5S esulta

PESCARA. Approvato in Consiglio Comunale l’emendamento che blocca il pericolo, inserito nella variante al PRG proposta dal PD, di poter abbattere le ville liberty ed i palazzi monumentali della città, lasciando in piedi solo la facciata fronte strada pubblica.

«Siamo soddisfatti del passo indietro del Partito Democratico e di tutta la maggioranza» commenta la consigliera comunale M5S Erika Alessandrini «il patrimonio storico della città di Pescara è salvo».

L’atto redatto dal PD e che avrebbe portato ad un impatto notevole sul patrimonio storico cittadino, era stato contestato anche dalla Soprintendenza dei beni architettonici per l’Abruzzo durante la conferenza dei servizi relativa al procedimento della Variante al Piano regolatore generale.





«Appena appreso della segnalazione da parte della Soprintendenza, abbiamo subito denunciato pubblicamente la questione convocando un’assemblea pubblica» commenta la consigliera comunale M5S Erika Alessandrini «ed abbiamo predisposto sul tema, nella commissione Gestione del Territorio, una serie di proposte necessarie per fermare questa norma vergognosa».

L’emendamento voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle, è stato condiviso a maggioranza dalle forze politiche a seguito di diverse interlocuzioni e commissioni consiliari sul tema, ed ha ottenuto il voto favorevole dell'assise civica.

E’ stata approvata dal Consiglio Comunale anche la delibera sul patrimonio pubblico per l'individuazione degli immobili di proprietà dell'Ente da affidare ad attività profit e no profit. La delibera è stata votata all'unanimità dei presenti, con i voti della maggioranza e della minoranza di centrodestra.

«Apriremo una nuova stagione per le attività e per la rigenerazione della città – così il sindaco Marco Alessandrini - adesso lavoreremo immediatamente per emanare i relativi bandi che ci consentiranno di concedere, nel più breve tempo possibile e con procedure di massima evidenza, sia i locali individuati ai fini commerciali che quelli da destinare ad attività sociali, culturali, di protezione civile. Per farlo, chiameremo a raccolta le migliori energie creative cittadine affinché partecipino e condividano con noi questo importante obiettivo».



«Si tratta di un risultato storico dell'Amministrazione Alessandrini che nelle linee di mandato all'inizio della consiliatura e anche nel DUP – commentano i consiglieri Daniela Santroni ed Emilio Longhi e Piero Giampietro che hanno seguito l'iter della delibera - aveva indicato come priorità regole e trasparenza nell'affidamento dei locali comunali».

La modalità individuata è quella della concessione alle associazioni cittadine attraverso procedure a evidenza pubblica e aperte a tutti, così accadrà.

«Siamo particolarmente felici di aver portato a termine una procedura così rilevante e attesa», continuano Santroni e Longhi: «dal 2003, data dell'approvazione del primo Regolamento, ad oggi, nessuno ci era mai riuscito. Grazie ad un emendamento di maggioranza si regolamenta meglio anche l'assegnazione di palestre e auditorium scolastici. Una battaglia storica di associazioni e movimenti oggi diventa realtà».