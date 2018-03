Appalti nella Marsica, indagata anche la senatrice Pezzopane

L'AQUILA. La senatrice aquilana del Pd Stefania Pezzopane è indagata con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti assieme ad Angelo Capogna, imprenditore che si occupa di illuminazione pubblica e che l'ha accusata nel corso di due interrogatori in relazione a una campagna elettorale degli anni scorsi.

Originario del Frusinate, Capogna è amministratore della Saridue Srl e con le sue denunce nei mesi scorsi ha originato una maxi inchiesta nei confronti di politici e funzionari di Comuni marsicani, descrivendo un sistema di "tangenti sui lampioni" con contanti e regalie in cambio di commesse nel suo settore.

Un'indagine di cui questo nuovo filone è uno stralcio.

Stefania Pezzopane, 57 anni, senatrice dal 2013, è stata anche assessore e presidente del Consiglio in Comune, presidente della Provincia dell'Aquila e assessore e vice presidente del Consiglio regionale.





DUE DAZIONI DA 5 MILA EURO NEL 2010



Nella deposizione agli investigatori della Squadra mobile, l'imprenditore ha parlato di due consegne di denaro, entrambe di 5mila euro, a Pezzopane, avvenute durante le elezioni alla Provincia dell'Aquila del 2010, quando la senatrice ricopriva la carica di Presidente dell'ente. La prima somma, stando al racconto trascritto dagli investigatori, sarebbe avvenuto all'interno della sede elettorale, la seconda negli uffici-container (il periodo e' quello post terremoto dell'Aquila del 2009), entrambe alla presenza di testimoni.

Le presunte mazzette - come ha evidenziato l'imprenditore - non avrebbero sortito l'effetto sperato, visto che non venne svolto alcun tipo di attivita' in quella citta'.







«Non so nulla, non ho ancora ricevuto niente, tuttavia ho fiducia nella magistratura - afferma la senatrice - Mi dispiace che i magistrati debbano lavorare spesso su cose del genere, mi sembra un grande calderone che alla fine si chiarirà».

A interrogare Capogna i sostituti procuratori della Repubblica di Avezzano Maurizio Cerrato e Roberto Savelli, che tra le sue parole hanno riscontrato un'autonoma fattispecie di reato che coinvolgerebbe la Pezzopane, in violazione della legge numero 195 del 1974, quella che regola appunto il finanziamento ai partiti.

Per questo è stato aperto un fascicolo autonomo e lo scorso 11 aprile le carte sono state trasmesse alla competente procura aquilana, dal momento che il fatto sarebbe avvenuto nel capoluogo.





Nelle scorse settimane, in un secondo interrogatorio fiume, il principale indagato e accusatore, è stato sentito dagli agenti della squadra Mobile aquilana, in particolare della prima sezione diretta dal sostituto commissario Sabatino Romano.

Secondo quanto appreso da fonti investigative, anche in questo filone si starebbe verificando la possibile sussistenza di ipotesi accusatorie di corruzione.

L'inchiesta nata dalle denunce di Capogna è sfociata nel marzo 2016 in perquisizioni e acquisizioni di documenti nei confronti di 25 indagati, che sono diventati 36 pochi giorni fa, quando sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini.









Per ora quello che è emerso con certezza è che gli appalti contestati e gli indagati si trovano nei comuni di Trasacco, Ortucchio, Celano, Villavallelonga, Castellafiume, Collelongo ed Avezzano.

Tra gli appalti che hanno destato l’attenzione degli investigatori c’è quello di Avezzano dell’importo di quasi 600mila euro inerente la concessione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione ed efficientamento energetico per 25 anni. La gara però risale al 2010 (amministrazione Floris) e non risultano in essere altri rapporti tra il Comune e la ditta che nel 2012 si è vista approvata una variante migliorativa del progetto.

GLI INDAGATI

Gli avvisi di garanzia con contestuale chiusura delle indagini sono stati notificati a 36 persone, fra sindaci, ex amministratori, tecnici, dirigenti comunali e imprenditori di sette Comuni della Marsica (Avezzano, Celano, Trasacco, Ortucchio, Collelongo, Villavallelonga e Castellafiume).

Gli indagati sono:

Federico D’Aulerio, ex sindaco di Ortucchio e già dirigente del Comune di Celano, Angelo Capogna, titolare di Saridue,

Mariano Santomaggio, consigliere comunale di Avezzano,

Danilo Paolini, consulente commercialista di Avezzano,

il sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi,

Roberto Salvi, ex assessore comunale di Trasacco,

Mario Aureli di Gioia e tecnico comunale a Trasacco,

Luigi Babusci di Trasacco,

Martorano Di Cesare ex sindaco di Villavallelonga,

Angelo Salucci, ex sindaco di Collelongo,

Gianluca Del Corvo, ex assessore di Celano,

Luca Dominici ex assessore ad Avezzano della giunta Floris,

Maurizio Bianchini, ex assessore nella giunta Floris ad Avezzano,

Francesco Di Stefano, dirigente al municipio di Avezzano,

Claudio Tonelli, consigliere comunale ed ex capo di gabinetto del sindaco Floris,

Luca Manzoni di Camerano (rappresentante commerciale della Cofely Italia, ditta che si era aggiudicata un appalto ad Avezzano),

Francesco Maria Marcelli nato ad Avezzano e residente in Svizzera,

Mario Quaglieri, consigliere al tempo delle contestazioni e attuale sindaco di Trasacco,

Fabio Buccitti di Frosinone,

Paolo Venditti di Scurcola,

Guido Pignanacci ex assessore di Ortucchio,

Mauro Contestabile di Celano,

Elio Morgante, ex vicesindaco di Celano,

Cesidio Piperni, ex assessori a Celano,

Vittoriano Frigioni, ex assessore a Celano,

Ermanno Bonaldi, ex assessori a Celano,

Giampiero Attili di Tagliacozzo,

il parlamentare Filippo Piccone, ex sindaco di Celano,

Mario Gatti di Celano,

Domenico Palumbo di Pescina, ex dirigente al Comune di Avezzano,

Fabrizio Di Battista di Francavilla al Mare (vice capo area adriatica di Cofely Italia) Corrado De Angelis,

l’ex sindaco di Castellafiume Aurelio Maurizi

l’ex assessore ai Lavori pubblici Manfredo Salvatore,

l’avvocato celanese Luigi Ciaccia

Paola Quaglieri di Trasacco.