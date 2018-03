Hotel Rigopiano e pericolo valanghe: l’insostenibile inerzia della Regione Abruzzo

PESCARA. Questa volta l’inerzia potrebbe aver prodotto 29 morti, quelli dentro il crollo dell’hotel Rigopiano spazzato via da una valanga.

L’ipotesi, circolata già nei giorni successivi la tragedia del 18 gennaio 2017, si rafforza sempre più grazie ad una denuncia dettagliata presentata dai legali del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e nello stesso tempo grazie alle indagini che la procura sta portando avanti proprio su questo aspetto.

«Se la Regione Abruzzo avesse attuato davvero la legge del 1992 e applicato il dettato contenuto nella delibera regionale 170 del marzo 2014, l’Abruzzo avrebbe avuto la Carta di Localizzazione dei Pericoli da valanga (Clpv) e questo avrebbe comportato l’automatica chiusura dell’hotel Rigopiano e oggi le 29 persone morte sarebbero vive».

Lo hanno detto i legali del sindaco e del tecnico, Enrico Colangeli, entrambi indagati. Gli avvocati hanno svolto indagini difensive e sono andati in Regione due mesi prima della procura a prelevare atti e documentazione.

La legge 47/92, dove “92” sta per 1992, l’anno di entrata in vigore, porta il titolo di: «Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga».

Quella legge da 25 anni prevede che si realizzi una mappa del rischio valanghe in Abruzzo che non è mai stata approntata perchè da 25 anni «mancano i soldi», cioè la politica da tutto questo tempo non è riuscita a trovare una manciata di soldi per creare uno strumento di conoscenza del territorio per la prevenzione. Difficile crederlo al netto di debiti miliardari accumulati proprio in questo tempo con una serie infinita di spese ingenti e poco utili a tutti.

Eppure è scritto nero su bianco proprio nella pagina che illustra gli obblighi della legge.

Nel 2014 la delibera 170 approvata dalla giunta di Gianni Chiodi individuava il responsabile del procedimento nel funzionario Sabatino Belmaggio per la redazione della carta storica delle valanghe.

Dal 2014 non c’è tempo per la mappa ma Belmaggio comunque si dà da fare per quanto di sua competenza ma poi viene destinato ad altro incarico dal 2015.

In realtà Belmaggio ha approvato il catasto storico delle valanghe 1957-2013 consultabile on line sul geoportale (dgr 170/2014) e ad aprile 2016, dopo 25 anni dalla legge, con 40mila euro a disposizione ha avviato il primo lotto della carta di localizzazione valanghe. Nel 2015 sono stati impegnati 43 mila euro per il secondo lotto.

Troppo tardi perchè la tragedia di Rigopiano e le indagini accenderanno un faro che individuerà necessariamente i responsabili di questa grave indolenza.

L'avvocato Cristiana Valentini, insieme ai legali Goffredo Tatozzi e Massimo Manieri e al team di esperti formato dal climatologo Massimiliano Fazzini, dall'ex responsabile di Meteomont Abruzzo Giorgio Morelli e dall'ingegnere specializzato in area montuose Marco Cordeschi, hanno svolto perizie tecniche nell'ambito delle indagini difensive ed hanno individuato nella Regione la principale responsabile lasciando poi alla procura l’individuazione dei singoli soggetti che dovranno risponderne penalmente. «Si tratta di persone che ben sapevano cosa comportava la loro omissione», è stato detto in conferenza stampa.

Secondo le perizie di parte l’Hotel Rigopiano era costruito chiaramente sopra detriti portati a valle da valanghe storiche anche visibili dalle foto satellitari.

«Nel delineare la condotta dolosa della Regione Abruzzo, abbiamo applicato gli stessi criteri che sono stati utilizzati nell'ambito di un precedente autorevole, quale il caso della Thyssenkrupp di Torino», hanno detto i leali, «in tal senso abbiamo chiesto il sequestro di tutte le e-mail che sono state inviate negli uffici regionali dal marzo del 2014 ad oggi».

Intanto il 28 maggio prossimo sarà ascoltato Sabatino Belmaggio dal pm Andrea Papalia.

Gli investigatori dei carabinieri forestali sono al lavoro sulla documentazione prelevata ieri negli uffici della Regione e sarebbero già emerse molte incongruenze con un unico filo conduttore: l’inerzia. Una lentezza che si trasforma e finisce nell’oblio se è vero che dopo il varo della legge del 1992 vi fu subito un incarico dall’allora giunta regionale a due tecnici di redigere il primo studio per approntare la carta valanghe, studio poi consegnato nel 1994.

Magari per il terremoto di mani pulite o per l’arresto della giunta regionale dell’epoca sta di fatto che di valanghe non si è parlato più fino al 2006 quando la giunta Del Turco affidò il gravoso compito alla società pubblica Collabora Engineering (l’antenato di Abruzzo Engineering), travolta pochi anni dopo da uno scandalo giudiziario, per continuare il lavoro avviato e completare il censimento nell’ambito della carta storica delle valanghe. Poi ancora uno stop per ragioni incomprensibili fino alla delibera di Chiodi del 2014.

Sarà davvero dura per gli inquirenti riuscire a capire il perchè di tanta noncuranza in un campo come la protezione civile.

Il punto è che l’argomento è strettamente legato allo sviluppo urbanistico dei paesi montani e dunque all’ipotetico turismo e la legge forse troppo severa e drastica prevedeva limiti netti sulla costruzione di immobili in zone a rischio. Dunque nessun politico poteva avere la voglia e l’interesse di approvare uno strumento che avrebbe limitato fortemente lo sviluppo ricettivo montano: significava perdere voti e consensi.

In questa intricata storia di morte e burocrazia si inseriscono anche le prescrizioni dei vari Parchi che hanno quasi sempre impedito persino la realizzazione delle barriere paravalanghe a protezione degli edifici già esistenti o da costruire.

L’amministrazione pubblica è lenta, la morte veloce come le valanghe che il 18 maggio hanno spazzato via il Rigopiano provocando un brivido fino a L’Aquila dove qualcuno ha iniziato a preoccuparsi vedendo le immagini in tv.

Ecco che allora sembra che sul tema valanghe si sia riaccesa l’attenzione e si sia cercato di correre ai ripari.

Ma a conti fatti quanti soldi sarebbero serviti per salvare le 29 vittime?

Adesso la stima è di circa 1,3 mln di euro oggi, naturalmente molto meno 20 anni fa.