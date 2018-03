Inchiesta Cialente e veleni in coda: lavori non pagati, intercettazioni e pressioni

L’AQUILA. Continuano i veleni intorno alle vicende giudiziarie (per ora archiviate) nei confronti del sindaco de L’Aquila Massimo Cialente.

La stampa locale continua a pubblicare intercettazioni, porzioni di relazioni della Guardia di Finanza e pure laddove non ci sono elementi penalmente rilevanti si chiede a Cialente di chiarire, perché è pur sempre un amministratore pubblico e non un privato cittadino.

«La mia è una vicenda chiusa. Sono stato prosciolto perché non ho fatto niente, mi sono sempre impegnato per la legalità. Sto pagando una serie di no che ho detto per far rispettare le leggi», replica il diretto interessato che parla di «una cupola» in azione e di azione precisa e mirata in piena campagna elettorale. Lui però non si candiderà come consigliere alle elezioni dell’11 giugno prossimo.

Ancora dubbi, non chiariti, ad esempio, aleggiano sulla storia che riguarda la sua famiglia e affonda le radici nel lontano 2010. Quell’anno la moglie di Cialente stipulò con la Edilfrair dei lavori di ricostruzione per 20 mila euro. La ditta non ha mai preteso quei soldi sebbene il pagamento non sia arrivato per 5 lunghi anni. Come mai?

Alla data del 17 dicembre 2015, infatti, l’importo non era stato ancora pagato. In un'intervista Cialente ha dichiarato che ha cominciato a pagare a rate, 300 euro a botta (in totale 67 rate).

Ciò significa che il debito di Cialente verso la Edilfrair verrà estinto, senza considerare gli interessi, nel 2022, a distanza di 12 anni dall'esecuzione dei lavori.

Nella stessa intervista, Cialente ha riferito che le condizioni di estremo favore concessegli dall'impresa sarebbero quelle praticate anche a «tanti aquilani».

«Per quale ragione la Edilfrair per 5 anni non gli ha chiesto di pagare il suo debito ed ha accettato una dilazione fino al 2022?», domanda il giornalista Giuseppe Vespa che da giorni sta pubblicando su ‘L’editoriale’ stralci della relazione di 500 pagine della Finanza.

«Vi sono altri membri della sua amministrazione che hanno goduto di trattamenti altrettanto favorevoli da imprenditori coinvolti nella ricostruzione?», chiede ancora di sapere Vespa. «Chi sono i “tanti aquilani”, che a sua conoscenza stanno pagando i lavori post sisma con una dilazione di 12 anni?»

Le risposte arriveranno?





LE INTERCETTAZIONI

Ma c'è un'altra vicenda che emerge dalle intercettazioni che stanno saltando fuori in questi giorni: nei giorni scorsi, ad esempio, Il Centro ha scritto che Cialente sapeva di essere intercettato e anche quando le intercettazioni sarebbero finite.

Lo sapeva e non se lo sarebbe nemmeno tenuto per sé: «se ne lamentava in tantissime conversazioni. Come faceva a saperlo? La domanda non ha risposte. Spesso ci scherza pure. Come quando, parlando con una donna di fatti personali, il 2 aprile 2015, il primo cittadino dice: ‘Scema, non registrare...maresciallo sta a scherzare...la signora sta scherzando, maresciallo’».

«Ma vaff...»., sbotta il 23 febbraio 2015 mentre parla con un suo assessore. «Ci stanno a registra’, ogni tanto perde...per quella mazzetta che ti è arrivata nel c... (tono scherzoso, annotano gli investigatori)...ma vaff... mi hanno rotto i c... so’ cinque anni che mi stanno a registra’».

E poi stesso concetto ripetuto in decine e decine di conversazioni con politici, professionisti e collaboratori.





FEDERICO FEDERICI…. PERCHE’?

Sempre secondo Il Centro così pressante sarebbe stata l’ossessione di Cialente per il fatto di essere intercettato, e così concreto è stato ritenuto il rischio di violazione del segreto istruttorio, che gli stessi investigatori arrivano a cambiargli persino il nome. Nelle carte, infatti, Cialente diventa Federico Federici, mentre l’imprenditore Iannini è Alessandro Alessandrini. In altre parti degli atti, invece, il sindaco compare col suo nome.

Comunque Cialente sapeva di essere intercettato al telefono, ma non delle cimici che hanno captato altri colloqui, anche al Comune. Il 15 aprile 2015 il sindaco riferisce al suo vice di un colloquio con una persona non meglio identificata: «...mi dice stai tranquillo, che tra qualche giorno smettono di registrare».





«PRESSIONI DA CIALENTE»

Intanto in attesa dell’ appello in Cassazione del pubblico ministero Stefano Gallo sull’archivizione disposta nelle scorse settimane dal giudice proprio a carico di Cialente, torna a far discutere anche il racconto, importantissimo secondo la tesi accusatoria, di Egidio Rosati avvocato del Consorzio delle cooperative di Pettino, in relazione a presunte pressioni per far lavorare il costruttore Eliseo Iannini (estraneo all’indagine). Pressioni che secondo l’accusa sarebbero state fatte attraverso una telefonata.





«Non c’è stato mai alcun tipo di frequentazione con il sindaco», aveva spiegato Rosati agli inquirenti, «che potesse giustificare la telefonata che ricevetti in favore della società di Iannini e le modalità con cui mi venne fatta. Confermo integralmente contenuti e tenore della telefonata e il turbamento che mi procurò. Confermo che il sindaco usò un tono deciso e alterato per dirmi, del tutto inaspettatamente, perché non facevamo lavorare Iannini nel Consorzio 201 di Pettino. Io sono un avvocato e mi rendevo conto che di fronte avevo un sindaco e stavo gestendo una situazione complessa con un cantiere che doveva partire di grosse dimensioni. Gli feci comunque capire con argomenti giuridici che la sua richiesta era inopportuna. Il mio turbamento, dopo la telefonata del sindaco, nasceva dal fatto che ero consapevole che la telefonata era fuori luogo. Il sindaco non era l’interlocutore naturale del Consorzio. Aggiungo che la telefonata non influì sulle decisioni successive».

Telefonata che non ha influito nemmeno sull’inchiesta, archiviata.