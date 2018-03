Ospedale Maltauro, Rup defenestrato, la Asl consegna documenti alla Regione

ABRUZZO. Un faldone grosso così consegnato materialmente alla segreteria del presidente della Regione che lo aveva richiesto in maniera decisa e ferma con un ultimatum di tre giorni.

Potrebbe essere l’ultimo atto del futuro ex manager della Asl di Chieti, Pasquale Flacco, oppure un gesto che potrebbe addolcire il cuore della giunta regionale che dovrà valutarlo a breve per capire se abbia o meno raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio del suo mandato.

Continua così la serie televisiva dal titolo “Maltauro l’ospedale s’ha da fare” una trama fitta di colpi di scena e colpi bassi, messi in evidenza da ampia parte della minoranza che ha tirato dentro anche l’Anac di Cantone la quale ha pure già posto la giunta regionale sotto la lente speciale di osservazione.

Ma i colpi di scena continuano e così pur non potendolo fare -a detta di molti anche esperti amministrativisti- il presidente Luciano D’Alfonso con un atto d’imperio -ma sempre per quello che lui ha individuato come «interesse pubblico»-, ha chiesto di avocare a sè l’intera procedura che ha lo scopo di decretare (o meno) il progetto di finanza di Maltauro &Co di pubblico interesse.

Un assenso della giunta significherebbe incassi sicuri per la società proponente ed una serie di conseguenze pesanti per la sanità abruzzese legata mani e piedi per 30 anni ad una proposta del privato peraltro piombata dal nulla e ufficialmente non richiesta da nessuno.

Ora la novità è che con un giorno di anticipo sull’originale ed inedito ultimatum, il manager Flacco con una lettera di poche righe ha consegnato tutti i documenti della procedura iniziata ad aprile 2014 (un mese prima della campagna elettorale regionale) e partita a luglio 2016 ma non conclusasi nei tempi per una serie di inciampi tra i quali anche la ripresentazione della proposta, una denuncia alla procura della Repubblica di Chieti, documenti e certificazioni mancanti che non avrebbero permesso il completamento della procedura della Asl, la quale ha sonoramente bocciato per ben due volte l’iniziativa del privato e giudicandola non indonea.

Il rup Filippo Manci si è attirato su di sè le ire di Maltauro e del presidente della Regione, da sempre favorevole ad un esito positivo per risolvere così il problema del cemento impoverito dell’ospedale di Chieti.

Il Rup da venerdì è stato esautorato, sollevato dall’incarico da parte della Asl e, dunque, per Manci l’impegno finisce qua e la palla passa tutta nel campo della Regione, in questa vicenda contrapposta all’altro ente pubblico.







L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO

Cosa succederà ora?

Difficile prevedere la prossima mossa o il prossimo colpo di testa, magari da pescare ancora fuori da procedure e consuetudini.

Ci potrebbe essere, per esempio, un ulteriore incontro, fotografato e videoripreso, nel quale Regione e ditta interloquiscono per capire come fare per risolvere i rilievi posti non solo dal Rup ma anche dal consulente legale della Asl (secondo questi e secondo le loro interpretazioni delle norme la procedura dovrebbe terminare con un rigetto per ragioni sostanziali).

Del resto nessuno ha notato fino ad ora la costante presenza del privato alle riunioni tra gli enti pubblici che realizzano una procedura amministrativa finalizzata alla valutazione del progetto del privato, come se il pubblico avesse bisogno dell’aiuto del proponente interessato per capire o decidere.

Non esattamente un bell’esempio di terzietà ed imparzialità nè di parità di trattamento da parte delle istituzioni pubbliche.

Trovato il modo di asfaltare i pareri negativi, si potrà poi procedere tranquillamente con l’appalto per individuare le ditte che dovranno pagare il dovuto a Maltauro per aver fornito progetto e piano finanziario.

FLACCO IN BALLO

Prima però bisognerà gestire l’affaire Flacco che pare non possa godere più di reti di protezioni... e quanto sarebbe bello oggi poter sfoggiare una nuova bella foto tra Legnini e Paolucci per dimostrare il contrario…



Gli equilibri sono cambiati così come gli ordini di scuderia all’interno del Pd ora tutti convergono e puntano su un esito favorevole a Maltauro come auspicato dal presidente.

Sta di fatto che Flacco difficilmente potrebbe spuntarla nella prossima valutazione che la Regione dovrà fare del manager che ha nominato anche perchè dovrà tener conto di molti fattori sulla gestione e produttività dei risultati.

Ma dopo una “scoppola” così, piombata tra capo e collo, da parte della Regione la quale ha messo per iscritto che la «Asl è inadempiente» come potrà poi la Regione stessa rimangiarsi tutto e promuovere Flacco?

Dunque: AAA cercasi nuovo manager della Asl di Chieti?





LA MALTAURO “CATTIVA” E QUELLA “BUONA”



E purtroppo oggi, oltre le forzature, rimangono ancora troppi dubbi e sospetti su altri aspetti di questa stranissima vicenda alimentati dalla costante mancanza di risposte, di trasparenza e dal fiume di colpi di scena.



Cercare di convincersi che Maltauro sia esattamente una società come le altre, che non abbia, cioè, corsie preferenziali o sponsor dentro l’amministrazione pubblica è cosa difficile, specie se non si spiegheranno alcuni fatti alla base di questa “soap”.

Uno tra tutti: come Maltauro abbia avuto le informazioni (in possesso della Asl di Chieti) per redigere la sua proposta di progetto di finanza, non richiesta.

Chi ha aperto le porte, chi si è prestato a fare un favore del genere e per caso l’ordine è arrivato direttamente dal bocconiano ex manager Francesco Zavattaro? In Regione chi sapeva e quando hanno saputo? Perchè la proposta è rimasta chiusa nel cassetto due anni per poi subire una accelerazione intorno alla metà del 2016?

A queste domande non c’è molta voglia di rispondere, non interessano, pare comunque che le carte non ci siano, non ci sono email, non ci sono lettere o raccomandate, nè richieste ufficiali di accesso o altri documenti che possano raccontare i contatti tra Maltauro e la Asl prima di aprile 2014.





Tutto orale, meglio non lasciare tracce, non si sa mai che qualche giornalista rompiscatole (semmai ve ne fossero in questa regione) non voglia saperlo.





Una questione non secondaria anche perchè è facile fare i conti: quando la Maltauro ha avuto l’idea di proporre un nuovo ospedale a Chieti, quando ha avuto le informazioni e quando il progetto è stato materialmente redatto è stato tutto fatto sotto la guida della “Maltauro cattiva”, quella i cui amministratori sono stati accusati di corruzione “sistematica” in diversi appalti tra cui gli appalti Expo, tanto gravi da spingere l’Anac a commissariarla nel luglio 2014.

Accuse non campate in aria ma confermate da Enrico Maltauro che a verbale ha dichiarato che «Il sistema è questo. Bisogna pagare i mediatori, non ci sono alternative».

Una certezza granitica… ma almeno una speranza ce la lasci...

Ora è tutto diverso la Maltauro è cambiata, il vecchio non c’è più ed il nuovo avanza tranquillo verso nuovi orizzonti.

Se è tutto diverso allora non ci dovrebbero essere problemi a spiegare...

Oggi però l’importante è andare avanti in fretta: è questo l’imperativo categorico della Regione svelta.



a.b.