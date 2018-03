ELEZIONI COMUNALI L’AQUILA, ECCO TUTTI I CANDIDATI

L’AQUILA. E’ di sicuro la sfida elettorale più importante dell’Abruzzo, sia perchè interessa il capoluogo di regione, sia perchè c’è la certezza di un nuovo sindaco chiudendo definitivamente “l’era Cialente”, dopo due mandati, legati indissolubilmente al terremoto e a questa lunga fase della ricostruzione.

Alle 12 si è concluso il termine per la presentazione delle liste.

A correre per entrare in Comune sono più di 800 persone che sperano di diventare consiglieri mentre sono 7 i candidati sindaci.



L’Aquila conta 59.875 votanti su 66.964 abitanti.



Una scelta importante per gli Aquilani che decideranno quale strada prenderà la città ma anche la ricostruzione e la rinascita della città che fa ancora fatica ed i conti con troppi mali.

Ce la farà il Partito Democratico a mantenere la propria egemonia nel capoluogo di regione che dura da dieci anni (dopo un decennio di dominio del centrodestra).

Ci proverà Americo Di Benedetto (Partito Democratico, Movimento Democratici e Progressisti, Italia dei Valori, Partito Socialista piu' Liste civiche);

Ci sarà Pierluigi Biondi (Forza Italia, Noi con Salvini, Fratelli d Italia, Alternativa Popolare, Udc piu' Liste civiche);

Fabrizio Righetti (Movimento 5 Stelle).

Due le donne che ambiscono a raccogliere il testimone del sindaco uscente, a palazzo Fibbioni, entrambe con posizioni diametralmente opposte rispetto all'attuale governo cittadino: Claudia Pagliariccio (CasaPound) e Carla Cimoroni (Appello per L' Aquila, L'Aquila che Vogliamo e Rifondazione Comunista).

Tra i candidati a sindaco anche Giancarlo Silveri (Riscatto Popolare e Idea) ed infine Nicola Trifuoggi ex vice sindaco della Giunta Cialente, ed ex Procuratore capo della Repubblica dell'Aquila e di Pescara (Possibile e Alternativa Libera).



Dopo le primarie, la coalizione di centrosinistra ha individuato nell' ex sindaco di Acciano (L'Aquila) Americo Di Benedetto il candidato giusto per continuare a governare nel capoluogo abruzzese, dopo che il suo predecessore ha guidato la citta' nel difficile periodo post emergenziale e di ricostruzione.

Si presenta quasi a ranghi completi il centrodestra, che dopo lunghe trattative alla fine ha scelto di puntare su Pierluigi Biondi, esponente di Fratelli d'Italia che e' stato gia' sindaco della vicina Villa Sant’Angelo per due mandati.

Hanno scelto di correre in autonomia e di non appoggiare, almeno per quanto riguarda il primo turno, la candidatura di Biondi sia Casapound, che ha scelto Claudia Pagliariccio, sia Giancarlo Silveri, ex manager della Asl dell'Aquila, che correra' come rappresentante di Riscatto Popolare con l’appoggio di Idea, il movimento che fa capo al senatore ed ex ministro Gaetano Quagliarello. Dopo la data dell'11 giugno, quella di un'eventuale ballottaggio e' stata fissata per domenica 25 giugno.







(Liste in aggiornamento)





AMERICO DI BENEDETTO



ABRUZZO CIVICO collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

1 Anna Amedoro 13/05/1959 2 Maria Antonietta Baliva 26/06/1958 3 Sabrina Biasini 10/10/1974 4 Sandro Biasini 16/09/1958 5 Roberto Brondi 07/05/1981 6 Nancy Carusi 15/12/1978 7 Paola Centi 08/01/1977 8 Marianna Centofanti 26/11/1998 9 Marco Chichiriccò 30/03/1989 10 Maria Gabriella Cosenza 06/01/1965 11 Daniele Di Cola 05/08/1994 12 Renata Di Marzio 14/10/1995 13 Giovanna Di Piero 29/07/1967 14 Denis Di Pietrantonio 14/10/1969 15 Luca Giacomantonio 07/08/1968 16 Sergio Ianni 22/12/1956 17 Emanuele Legge 08/11/1954 18 Pierina Luciani 09/07/1949 19 Giorgia Luzi 03/02/1996 20 Piera Mangola 11/09/1986 21 Patrizia Mastropietro 17/05/1965 22 Cinzia Monaco 25/02/1964 23 Alessandra Moro 09/08/1983 24 Alfredo Moroni 22/05/1952 25 Franco Olive 24/03/1966 26 Sandro Pasquali 24/10/1946 27 Martina Pelliccione 12/04/1988 28 Domenico Piccirilli 11/02/1968 29 Fabio Rotili 04/08/1977 30 Antonello Michele Salvi 20/09/1963 31 Vincenza Sgandurra 01/04/1975 32 Orazio Soccorsi 07/08/1969

TERRITORIO COLLETTIVO collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

1 Luca D'Innoenzo 11/09/1975 2 Maura Vaccarelli 26/06/1985 3 Maria Gabriella Anna Ragone 01/02/1951 4 Francesco Galli 23/06/1984 5 Giada Di Marzio 31/01/1995 6 Francesco Speranza 07/06/1983 7 Ilaria Alexandris 14/09/1994 8 Fabio Cortelli 29/05/1984 9 Rosanna Pichelli 21/05/1955 10 Luigi Fiammata 02/01/1964 11 Maria Cristina Tentarelli 09/09/1958 12 Ottavio Luigini 10/11/1971 13 Lara D'Amore 11/11/1980 14 Alberto Mencaroni 20/08/1950 15 Elisa Lozzi 08/01/1987 16 Antonella Ettorre 14/01/1962 17 Paolo Zuppella 15/06/1949 18 Mariangela Zecca 30/06/1958 19 Felicia Santilli 16/01/1977 20 Geraldine D'Alfonso 03/02/1982 21 Devid Roselli 05/07/1977 22 Paolo Perna 07/06/1954 23 Michela Cavallaro 22/08/1977 24 Valeria Mariapia Leocata 18/01/1995 25 Valentina Ciaccio 01/03/1989 26 Marina Di Braccio 11/05/1983 27 Juan Camilo Auriti 01/07/1991 28 Alessandro Da Ros 09/01/1973

PARTITO DEMOCRATICO collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

1 Stefano Albano 20/11/1988 2 Carlo Benedetti 10/07/1962 3 Sabatino Bonanni 19/04/1972 4 Gamal Bouchaib 04/11/1975 5 Cristina Capannolo 14/10/1989 6 Maurizio Capri 08/12/1962 7 Alessandra Carafa 28/04/1985 8 Elisa Corsi 24/07/1990 9 Fabrizio D'Alessandro 18/12/1974 10 Leonardo Del Re 03/02/1986 11 Emanuela Di Giovambattista 16/07/1977 12 Pietro Di Stefano 24/02/1956 13 Cristina Equizi 09/08/1989 14 Gianni Giansante 24/07/1972 15 Myriam Greco 10/04/1976 16 Emanuela Iorio 19/10/1958 17 Domenico Iovannitti detto Mimmo 23/08/1961 18 Leonardo Maddalena 21/06/1995 19 Antonio Nadantonio 11/05/1959 20 Guglielmina Palermo 14/03/1961 21 Stefano Palumbo 12/03/1977 22 Fabio Pelini 21/06/1974 23 Valentina Raparelli 29/10/1985 24 Rita Roncone 07/01/1958 25 Concetta Rossi 08/11/1946 26 Alì Salem 07/03/1959 27 Antonella Santilli 18/01/1957 28 Vittorio Sconci 05/02/1951 29 Debora Serpetti 08/04/1993 30 Alessandro Tomassoni 25/10/1977 31 Fernanda Tramontelli 12/05/1963 32 Carmen Zonfa 22/04/1984







SOCIALISTI E POPOLARI PER L’AQUILA collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

1 Gianni Padovani 06/09/1976 2 Graziella Abbandonato 25/10/1962 3 Maria Antonietta Bonanni 20/01/1973 4 Simone Cerasoli 23/08/1976 5 Paola Cialfi 07/02/1948 6 Fabio Cordischi 04/08/1977 7 Francesco Colaiuda 09/04/1964 8 Venanzio Cretarola 25/05/1955 9 Antonella De Santis 02/10/1969 10 Carlo Dionisi 18/05/1990 11 Laura Di Pompeo 04/01/1986 12 Clara Di Marco 22/01/1983 13 Claudia Di Giovine 28/06/1982 14 Emanuele Di Ventura 18/11/1995 15 Lorenzo D'Orazio 21/12/1997 16 Francesca Fantasia 19/01/1987 17 Elena Gallucci 07/05/1974 18 Tatana Iemmolo 15/02/1964 19 Daniela La Chioma 26/10/1966 20 Maria Leu 12/08/1982 21 Thomas Malatesta 05/03/1991 22 Ramona Nuvolone 19/01/1986 23 Rosella Ponzi 24/04/1973 24 Concezio Rotilio 25/04/1968 25 Anna Ricciuti 29/10/1981 26 Zaira Salutari 08/03/1985 27 Muhammad Svleiman 01/07/1977 28 Carla Tartaglia 16/06/1960 29 Manuela Tursini 03/10/1975 30 Maria Besestri 05/10/1948 31 Stefano Di Gianfilippo 12/06/1975 32 Luciano Giancola 17/02/1948

CAMBIARE INSIEME collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

Nome e cognome Data di nascita 1 Lelio De Santis 15/02/1952 2 Safet Adili 24/10/1965 3 Patrizia Aguzzi 13/02/1968 4 Giovanna Arista 29/01/1967 5 Antonio Bonanni 03/02/1940 6 Stefania Calvanese 06/05/1988 7 Gianluca Capanna 28/10/1987 8 Giuseppe Castellano 27/05/1975 9 Giovanna Cattivera 19/12/1956 10 Pasquale Corriere 09/04/1939 11 Lucia De Cristofaro 23/12/1965 12 Rosangela De Paulis 20/05/1975 13 Gianluca Di Giustini 10/03/1974 14 Valentina Di Prospero 25/11/1984 15 Luisa Di Stefano 10/03/1956 16 David Filieri 05/08/1959 17 Carla Fiore 23/03/1960 18 Antonio Fusco 27/06/1984 19 Maria Concetta Giusti 25/02/1969 20 Marcello Francesco Liberatore 16/09/1958 21 Marco Mancino 07/10/1970 22 Maria Manganaro 14/01/1962 23 Raffaele Manieri 19/05/1994 24 Roberto Montagnani 13/05/1962 25 Mario Nardis 14/08/1975 26 Anna Paolini 16/02/1988 27 Giancarlo Parisse 21/05/1956 28 Rosina Pozzi 21/02/1956 29 Pamela Raparelli 25/03/1994 30 Emanuela Salvatori 28/09/1973 31 Massimo Scimia 19/08/1972 32 Maurizio Visconti 21/04/1974

DEMOCRATICI E SOCIALISTI PER L’AQUILA E FRAZIONI collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

Cognome e nome Data di nascita 1 Mancini Pierluigi 15/08/1949 2 Aio Veronica 19/08/1991 3 Burgio Azzurra 29/05/1986 4 Cappucci Andrea 08/07/1974 5 Celi Sabrina 15/04/1971 6 Centi Calabrese Luca detto Luca Centi 18/04/1989 7 Ciciotti Emanuela 30/09/1977 8 Cimoroni Marco 18/07/1970 9 Conti Michael 01/09/1986 10 Cucchiella Orlando 21/12/1950 11 Di Biase Elisabetta 16/03/1966 12 Di Fabio Roberta 09/12/1978 13 Di Marzio Federica 19/09/1984 14 Di Nicola Giuliano 20/05/1949 15 Durante Adriano detto Mario 05/10/1947 16 Eliseo Simona 09/02/1971 17 Fulgenzi Ermete 27/05/1953 18 Galletti Fernando detto Nando 04/01/1949 19 Germano Michela 30/07/1971 20 Ghilarducci Andrea 23/08/1980 21 Ghizzoni Ottorino 02/10/1977 22 Ilie Vasile Adrian 01/02/1990 23 Laudati Giulio 29/04/1992 24 Laurenzi Giovanna 20/09/1980 25 Mattioli Di Francesco Roberto 15/05/1976 26 Piccinini Matteo 29/01/1992 27 Spriveri Leonardo 09/07/1954 28 Stipa Simona 09/02/1978 29 Tiberio Fabrizio 07/07/1964 30 Trama Fernanda 19/04/1973 31 Vicini Elisabetta 15/04/1977 32 Zuppella Marco 01/08/1963







DEMOCRATICI E PROGRESSISTI - ARTICOLO 1 PER - L’AQUILA collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

1 Guido Iapadre 20/01/1956 2 Fabiana Aloisi 29/08/1990 3 Fabiana Carosi 28/09/1983 4 Riccardo Centi Pizzutilli 25/05/1999 5 Valeria Cercone De Lucia 01/06/1989 6 Enzo Del Re 17/11/1940 7 Giulia Di Cesare 09/10/1985 8 Matteo Di Gati 12/10/1959 9 Barbara Di Loreto 24/12/1969 10 Germana Equizi 11/08/1975 11 Luigi Fabiani 25/04/1960 12 Maurizio Favaloro 22/04/1964 13 Mattia Ferella 07/12/1987 14 Piera Galeota 29/07/1955 15 William Aldo Giordano 04/03/1997 16 Loredana Ianni detta Ginevra 25/05/1966 17 Simona Fulvia Iovane 29/07/1974 18 Massimiliano Magozzi 26/05/1969 19 Stefania Manetta 30/07/1986 20 Antonella Martellacci 06/08/1963 21 Giustino Masciocco 10/06/1959 22 Francesca Panella 01/01/1967 23 Maurizio Panella 14/02/1955 24 Camilla Piccinini 03/03/1998 25 Fabio Ranieri 20/04/1970 26 Maria Silvia Reversi 13/01/1951 27 Lorenzo Rotellini 08/09/1998 28 Giorgio Spacca 27/04/1953 29 Serena Troiani 22/07/1984 30 Luca Ventura 30/01/1967 31 Pierluigi Vivio 20/10/1988 32 Walter Zara 16/08/1955







L’AQUILA SICUREZZA LAVORO collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

Cognome e nome Data di nascita 1 Sabrina Baiocco 12/04/1978 2 Gaetano Massimo Biancone 22/02/1980 3 Ermenegildo Bottiglione detto Gildo 30/03/1955 4 Rita Bucchiarone 02/02/1975 5 Piergiorgio Carosi 16/04/1954 6 Gabriele Chelli 02/01/1975 7 Alessandro Ciampa 19/01/1981 8 Nicoletta Colaneri 06/12/1963 9 Lidia Cricchi 11/01/1974 10 Daniela De Felice 14/05/1982 11 Filomena Di Nisi 12/07/1965 12 Alessio Durastante 19/07/1978 13 Fabiano Ettorre 10/05/1978 14 Ilaria Fabiocchi 07/06/1970 15 Carlo Fonzi 08/01/1952 16 Nicola Gizzi detto Niko 22/01/1973 17 Miria Guetti 02/01/1964 18 Luca Liberale 01/05/1984 19 Pierluigi Lomarco detto PJ o Cioni 05/09/1968 20 Angelo Mancini 17/10/1949 21 Olimpio Mattei 24/05/1966 22 Giampaolo Paolucci 10/09/1970 23 Pierluigi Pezzopane 26/06/1952 24 Mara Pulsoni 13/06/1973 25 Marilena Ranieri 29/11/1971 26 Patrizia Righi 08/06/1965 27 Claudia Santovetti 13/03/1980 28 Maria Scimitarra 17/12/1962 29 Francesca Speranza 27/01/1989 30 Francesca Stecca 30/12/1964 31 Giuliano Tomassi 06/03/1949 32 Barbara Zampelli 11/08/1977







IL PASSO POSSIBILE collegata al candidato sindaco Americo Di Benedetto

1 Marco Angelini 3/7/1966 2 Giorgia Ballestrazzi 29/1/1985 3 Emma Buccini 16/9/1980 4 Irene Catana 22/9/1982 5 Sara Cecala 16/7/1974 6 Fabrizio Ciccarelli 30/7/1963 7 Anna Rita Cioni 21/12/1959 8 Lorella Coccia Colaiuda 8/6/1968 9 Oscar Colaprete 24/1/1994 10 Paola D’Angelo 1/12/1984 11 Marcello De Carolis 27/2/1954 12 Silvia De Santis 24/4/1981 13 Serafino Ghizzoni 16/10/1954 14 Gianni Giacobbe 23/10/1967 15 Valeria Gioia 21/7/1988 16 Luigi Giuliani 17/10/1963 17 Roberto Grillo 26/3/1962 18 Francesca Lucia Laurenzi 9/10/1975 19 Antonio Pietro Mancini 23/5/1971 20 Francesca Miconi 14/2/1976 21 Maria Grazia Minisgallo 16/11/1965 22 Roberta Misticoni 14/9/1969 23 Maria Paola Nanni-Costa 6/10/1957 24 Massimiliano Pieri 25/6/1977 25 Vincenzo Rizi 30/6/1961 26 Paolo Romano 15/1/1986 27 Giovanni Rotili detto Colacchi 3/3/1977 28 Maria Luisa Salucci 23/9/1955 29 Gianni Salvi 30/5/1948 30 Elia Serpetti 26/5/1967 31 Paola Taranta 31/5/1965 32 Massimiliano Venta 12/3/1977







PIERLUIGI BIONDI

FORZA ITALIA collegata al candidato sindaco Pierluigi Biondi

1 Maria Rosaria Armoniosi 02/05/1962 2 Diego Battista 08/06/1984 3 Maria Teresa Bonanni 11/05/1954 4 Roberto Carrozzi 17/03/1964 5 Carla Ciccani 13/10/1966 6 Cesidio Colangeli 19/07/1975 7 Ferdinando Colantoni 06/03/1947 8 Vito Colonna 24/09/1960 9 Silvia D'Angelo 27/04/1984 10 Elisabetta De Blasis 30/04/1974 11 Giancarlo Della Pelle 21/07/1981 12 Giulia Di Benedetto 01/10/1990 13 Sabrina Di Cosino 21/10/1976 14 Livio Giammaria 17/05/1964 15 Fabio Giurina 16/05/1979 16 Fabio Gramenzi 28/11/1975 17 Maria Luisa Ianni 22/02/1969 18 Guido Quintino Liris 12/06/1979 19 Enrico Maglia 05/03/1959 20 Chiara Mancitelli 15/04/1981 21 Luana Martinelli 05/10/1968 22 Maria Laura Melone 23/02/1965 23 Fulvia Paglialunga 14/10/1974 24 Ilaria Palmieri 09/06/1984 25 Anna Parisse 21/01/1976 26 Carlo Pantaleo 04/06/1974 27 Anna Rita Persichetti 29/04/1964 28 Valentina Sebastiani Croce 16/06/1997 29 Roberto Junior Silveri 09/05/1988 30 Daniela Tempesta 04/03/1973 31 Roberto Tinari 15/03/1964 32 Anna Tomei detta Rita 18/03/1959

RIVOLUZIONE CRISTIANA collegata al candidato sindaco Pierluigi Biondi

1 Cinzia Antonelli 21/05/1970 2 Dario Armoniosi 02/05/1962 3 Valentina Battistelli 17/10/1989 4 Alessio Battistini 27/09/1986 5 Ileana Bonanni 20/01/1973 6 Valenina Cantalini 21/02/1982 7 Stefania Capulli 29/10/1969 8 Patrizia Caresta 03/02/1975 9 Fabrizia Carrozzi 25/08/1983 10 Daniela Casilli 26/02/1987 11 Marilena Ciabini 05/08/1974 12 Alessio Ciccone 24/09/1987 13 Angelo Colaiuda 24/02/1978 14 Catia Colantoni 19/06/1971 15 Tiziana De Felice 02/05/1971 16 Fabiana De Santis 21/08/1975 17 Francesca Del Re 16/05/1995 18 Giambattista Di Giamberardino 23/06/1973 19 Cinzia Ferrari 22/10/1981 20 Eleonora Gallo 16/01/1956 21 Loredana Luisi 20/03/1974 22 Chiara Luisi 10/11/1982 23 Maria-Laura Mattiozzi 05/08/1967 24 Raffaele Morelli 07/06/1955 25 Giuseppe Gabriele Perrotta 25/01/1968 26 Emiliano Ponticelli 18/10/1990 27 Paolo Rencricca 27/11/1972 28 Massimo Roncari 19/11/1964 29 Simonetta Rubeis 03/08/1963 30 Berardino Scipione 05/12/1954 31 Gina Scopano 08/07/1978 32 Assunta Zeolla 21/09/1974

BENVENUTO PRESENTE 99 collegata al candidato sindaco Pierluigi Biondi

1 Rita Acitelli 25/03/1981 2 Maria Emma Attardi detta Mary 28/03/1962 3 Serena Beccia 20/10/1989 4 Monica Sofia Benta 15/05/1968 5 Simona Bernardi 10/07/1982 6 Paolo Boccabella 16/04/1957 7 Mauro Cappelli 01/03/1972 8 Alessandro Ciammetti 10/08/1974 9 Igino Cianca 14/10/1956 10 Francesco Colaianni 03/06/1967 11 Francesca Cucchiarelli 05/11/1976 12 Daniele D'Angelo detto Parkkeller 30/01/1982 13 Roberto De Cesaris 23/02/1965 14 Ombretta Fiordigigli 07/04/1972 15 Ilaria Forte 29/04/1981 16 Hirijete Idrizi detta Iri 28/05/1997 17 Franco Lepidi 08/05/1980 18 Sandro Marcantonio 04/06/1967 19 Roberto Mariani 01/11/1951 20 Laura Muzi 05/01/1981 21 Massimo Natrella 30/03/1979 22 Isabella Paiola 08/04/1993 23 Monica Petrella 06/01/1970 24 Fabrizio Pieri 13/05/1975 25 Maciej Iancu Potrubacz detto Mattia 17/05/1974 26 Silvia Ricci 23/12/1974 27 Federico Rosati 22/02/1973 28 Paolo Scimia 01/07/1979 29 Leonardo Scimia detto Leo detto Scimmia 02/11/1993 30 Sabatino Valerio 12/03/1989 31 Giulia Laglia 23/05/1992 32 Osvaldo Zetti 25/11/1976

UNIONE DI CENTRO collegata al candidato sindaco Pierluigi Biondi

1 Luciano Bontempo 22/02/1971 2 Franco Alberico 15/01/1988 3 Katia Baiocco 20/03/1976 4 Federica Barbaglio 18/11/1974 5 Laura Bonanni 02/08/1984 6 Eligio Brunamonti 21/09/1975 7 Veronica Calabrese 10/06/1986 8 Barbara Centi 16/09/1980 9 Tecla Coderoni 14/05/1979 10 Fabrizio Colaiuda 14/03/1970 11 Francesca Colantoni 28/10/1979 12 Andrea Cucchiella 21/01/1980 13 Raffaele D'Amore 10/07/1971 14 Raffaele Daniele detto Lele 31/12/1975 15 Claudia De Ciantis 14/01/1996 16 Sara Dundee 06/03/1989 17 Daniela Esposito 15/12/1981 18 Maria Adele Ferella 27/02/1964 19 Marcello Ferri 13/11/1943 20 Anna Gallucci 20/01/1985 21 Davide Iacone 04/07/1997 22 Paola Masci 03/10/1969 23 Mario Micarelli 06/07/1988 24 Alberto Petrini 08/10/1957 25 Ernesto Placidi 06/04/1951 26 Donato Ranucci 20/07/1970 27 Roberta Ricci 15/10/1971 28 Provvidenza Ruisi 01/08/1949 29 Benedetto Salvi 06/03/1978 30 Valentina Tascione 13/07/1982 31 Camilla Tennina 07/10/1992 32 Patrizia Tomassone 07/05/1971

NOI CON SALVINI collegata al candidato sindaco Pierluigi Biondi

1 Emanuele Imprudente 02/12/1974 2 Luigi D'Eramo 10/05/1976 3 Daniele Ferella 28/12/1982 4 Fabrizio Taranta 29/11/1980 5 Francesco De Santis 16/08/1996 6 Pierpaolo Alessandrini 26/07/1977 7 Francesca Andreaux 27/06/1981 8 Luca Biondi 05/02/1993 9 Giancarlo Ciocca 30/05/1965 10 Patrizia Cionni 02/08/1950 11 Alberto Giuseppe Cobuccio 05/02/1996 12 Ivo Costanzi 27/03/1956 13 Laura Cucchiarella 18/12/1985 14 Chiara D'Ippolito 22/09/1994 15 Tiziana Del Beato 10/04/1970 16 Angelo Di Lenso 22/06/1959 17 Desirée Di Giovanni 23/07/1976 18 Luigi Di Luzio 25/09/1946 19 Giovanna Di Stefano 25/04/1944 20 Luca Esposito 26/11/1977 21 Manuela Francesconi 30/11/1960 22 Marcello Gubiotti 02/05/1978 23 Gianmarco Izzo 30/04/1972 24 Chiara Lolli 07/02/1980 25 Carmela Mangano 29/09/1977 26 Cinzia Mastrantonio 26/09/1965 27 Chiara Maurizi 23/08/1993 28 Claudia Notarantonio 24/12/1996 29 Monica Pentola 16/06/1975 30 Gino Petrucci 04/06/1981 31 Barbara Sebastiani 01/06/1974 32 Gariele Spaterna 19/12/1957







L’AQUILA FUTURA collegata al candidato sindaco Pierluigi Biondi

1 Roberto Santangelo 11/05/1981 2 Matteo Alfonsetti 11/07/1979 3 Ercole Bianchini 13/04/1955 4 Francesco Cristiano Bignotti 13/10/1986 5 Mauro Bologna 07/04/1949 6 Marianna Bontenpo 15/10/1979 7 Giulio Bulzomì 07/12/1982 8 Maurizio Cattani 28/04/1971 9 Marcello Coletti 21/04/1976 10 Manuel Cucchiella 08/03/1990 11 Ilenia Di Carlo 11/12/1988 12 Diego Di Fabio 19/06/1981 13 Alice Di Prospero 15/07/1982 14 Giorgia Evangelista 09/06/1972 15 Chiara Masciovecchio 12/12/1978 16 Matteo Maurinaz 27/03/1978 17 Matteo Mele 18/01/1958 18 Maria Pelliccione detta Rita 19/12/1950 19 Pamela Perez 25/01/1967 20 Luca Rocci 23/02/1989 21 Giada Santoro 18/03/1980 22 Stefano Sciarra 21/02/1976 23 Filippo Sette 10/07/1975 24 Rita Simone 26/11/1958 25 Nicola Splendiani 01/11/1976 26 Andrea Taurino 17/11/1972 27 Emanuela Tennina 01/10/1987 28 Andrea Tozzi 03/11/1978 29 Tatiana Vanderlei De Figueiredo detta Tina 04/04/1975 30 Francesco Vernacotola 16/11/1984 31 Florentina Virga detta Tina 19/06/1978 32 Iris Margot Zacarias 06/04/1973

MELONI FRATELLI D’ITALIA collegata al candidato sindaco Pierluigi Biondi

1 Gianluca Alimonti 19/9/1971 2 Gianluca Andreucci 21/7/1976 3 Sharon Caradonna 17/5/1989 4 Noemi Cellamare 30/6/1990 5 Claudio Chiaravalle 11/6/1983 6 Giorgio De Matteis 28/9/1959 7 Dania Di Fabio 23/7/1974 8 Enrico Di Pasquantonio 30/3/1969 9 Marcello Dundee 17/11/1969 10 Osvaldo Fontana 10/10/1942 11 Michele Giuliani 19/7/1955 12 Mirko Giusti 4/5/1976 13 Paolo Enrico Guidobaldi 16/1/1961 14 Francesco Innocenzi 21/7/1960 15 Ersilia Lancia 30/7/1975 16 Elpidio detto Pipo Lelj 3/1/1966 17 Ivan Luisi 19/6/1974 18 Wanda Mancini 14/11/1978 19 Carla Mannetti 25/5/1966 20 Salvatore Antonio Marotta 14/4/1949 21 Caterina Marzoli 27/8/1958 22 Berardino detto Dino Morelli 6/6/1959 23 Paola Morelli 23/12/1974 24 Margherita Paoletti 20/5/1993 25 Fabio Parisse 5/5/1978 26 Carlotta Paro 23/10/1966 27 Alfredo Perrone 5/3/1987 28 Alessandro Piccinini 4/7/1974 29 Davide Rossi 22/8/1989 30 Walter Sette 30/4/1974 31 Annalaura Tatananni 11/3/1993 32 Domenico Valloni 13/9/1950







FABRIZIO RIGHETTI

MOVIMENTO CINQUE STELLE collegata al candidato sindaco Fabrizio Righetti

1 Antonio Perrotti 14/10/1948 2 Emanuela Papola 22/04/1965 3 Antonio Iannucci 04/09/1963 4 Rita Calvani 25/07/1946 5 Maura De Meo 14/03/1969 6 Francesco Giuliani 04/06/1973 7 Fausto Corti 05/10/1962 8 Luigi Bianchi 10/02/1953 9 Lorenzo Ragone 11/05/1965 10 Simone Guglielmi 04/06/1986 11 Vincenzo Frattura 17/07/1948 12 Simone Del Grosso 05/10/1985 13 Giovanna Lacorte 02/04/1972 14 Silvio Corsi 22/05/1978 15 Aurora Campagna 21/07/1964 16 Noemy Emma Campagna 19/03/1978 17 Francesco Paolo Salvati 09/12/1954 18 Roberto Bianchi 08/12/1980 19 Angelica Vicentini 02/06/1977 20 Fabrizio Ciocca 10/01/1964 21 Ugo Di Carlo 08/08/1953 22 Gianni Lolli 29/05/1955 23 Silvia Busilacchio 04/12/1986 24 Paolo Antonio Micalone 14/03/1957 25 Mariella Riccobono 23/06/1959 26 Giancarlo Turco 01/03/1961 27 Anna Maria Scopano 11/05/1963 28 Pietro Pomero 31/10/1950 29 Lorenza Petrozzi 10/08/1963 30 Pedro Tonino Paolucci 29/06/1959

GIANCARLO SILVERI

RISCATTO POPOLARE collegata al candidato sindaco Giancarlo Silveri

1 Giuseppe Alfonsi 24/11/1975 2 Alessio Anzuini 23/10/1973 3 Giorgio Bellini 08/02/1961 4 Claudio Capulli 15/02/1988 5 Renato Castellani 25/03/1944 6 Marco Cetra 17/02/1986 7 Mario Ciccozzi 05/10/1951 8 Michela Ciocca 06/07/1978 9 Erika Cioni 25/11/1974 10 Severio Cirella 18/06/1970 11 Monica Coccia 07/03/1970 12 Francesco Corridore 04/10/1939 13 Leonello De Berardinis 29/07/1956 14 Emilia Rita Angela De Cimma 20/05/1978 15 Eleonora Del Grande 20/10/1984 16 Daniela Del Re 11/11/1979 17 Valentina Di Nardo 15/11/1986 18 Stefania Discepoli 07/12/1950 19 Fabio Marsili 01/05/1976 20 Giovanni Mastropietro 15/12/1954 21 Simona Mei 13/01/1983 22 Gabriele Sabatino Nardis 24/12/1984 23 Ennio Molina 23/10/1945 24 Laura Nardone 23/04/1956 25 Elisabetta Natali 15/05/1977 26 Tiziana Pantalissi 04/05/1964 27 Benito Pasqua 05/10/1960 28 Pina Pedrocchi 09/07/1953 29 Luca Sette 01/10/1965 30 Annalisa Spagnoli 24/05/1980 31 Antonio Aquilio Ulizio 08/11/1951 32 Fabio Umani 14/07/1951

NICOLA TRIFUOGGI

PROGETTO TRIFUOGGI PER L’AQUILA collegata al candidato sindaco Nicola Trifuoggi

1 Stefano Amicosante 02/05/1989 2 Livio Aniceti 12/09/1947 3 Antonello Bernardi 25/05/1957 4 Giuliano Bruno 11/07/1962 5 Alina Carabus 24/08/1974 6 Veltra Casasanta 04/09/1954 7 Silvia Ciarrocca 20/05/1973 8 Jessica Cococcia 27/03/1992 9 Antonio Congeduti 22/05/1955 10 Graziella Cucchiarelli 28/01/1948 11 Roberta De Benedictis 22/10/1967 12 Luca Del Beato 01/01/1962 13 Leonardo Di Francesco 02/07/1997 14 Alfredo Di Luzio 10/12/1953 15 Anezka Durinova 16/07/1983 16 Maria Grazia Forte 31/05/1964 17 Enea Giancaterino 06/02/1963 18 Piergiorgio Leocata 24/01/1974 19 Piero Lorusso 30/08/1967 20 Bartolo Madaro 03/08/1965 21 Loredana Marcucci 08/05/1961 22 Rita Martella 15/07/1955 23 Gianfranco Masci 01/03/1945 24 Maria Pia Mazzocco 07/02/1983 25 Maria Chiara Orsini 10/03/1982 26 Giorgio Parisse 06/07/1959 27 Vincenzo Pastori 27/04/1950 28 Andrea Petrelli 28/04/1987 29 Dario Sajjadi 18/10/1997 30 Americo Scarsella 02/09/1953 31 Bianca Maria Tullo 07/07/1937 32 Mirko Valente 09/06/1980

CITTA’ TERRITORIO L’AQUILA collegata al candidato sindaco Nicola Trifuoggi

1 Silvio Basileo 23/02/1948 2 Tiziana Battista 10/07/1963 3 Giuliana Biondi 31/01/1973 4 Antonio Mauro Ciampa 25/06/1952 5 Gianfranco Ciocca 26/02/1959 6 Gabriella De Iuliis 21/02/1949 7 Maurizio Di Giacomantonio 16/03/1961 8 Daniela Ferella 22/08/1966 9 Antonio Valentino Ferro 14/02/1962 10 Sabatino Galgani 09/07/1940 11 Cleto Giangiuliani 13/03/1949 12 Florica Goanta 25/03/1974 13 Cosimo Laglia 19/11/1965 14 Angelo Marcotullio 01/09/1960 15 Gregorio Marinelli detto Giulio 24/06/1956 16 Serenella Marroni 30/12/1967 17 Carlo Miccoli 20/07/1960 18 Massimo Parisse 11/07/1964 19 Augusto Pace 10/10/1961 20 Bruno Vittorio Paolini 09/01/1965 21 Fiorella Pertile 30/01/1961 22 Guglielmo Ranalli 14/09/1958 23 Simona Rocci 09/08/1973 24 Valentina Sanchez Yokasta 15/02/1982 25 Antonio Scassa detto Luca 20/01/1989 26 Corrado Vignini 27/04/1955 27 Fabrizio Zonetti 10/02/1976

CLAUDIA PAGLIARICCIO

CASAPOUND ITALIA collegata al candidato sindaco Claudia Pagliariccio

Cognome e nome Data di nascita 1 Angelucci Alessandro 31/03/1992 2 Barone Marco 06/07/1998 3 Berardi Simona 19/05/1981 4 Bonfini Lorella 18/05/1968 5 Bottos Lina 07/11/1960 6 Castaldi Alessandro 12/06/1974 7 Cialfi Roberta 01/10/1986 8 Ciuffini Alex 19/02/1988 9 Climastone Sofia 27/04/1997 10 Colantoni Fabrizio 16/05/1990 11 Coscione Mario 29/08/1996 12 D'Alessandro Augusto 18/03/1962 13 Deli Giovanni 16/09/1941 14 De Vito Licia 27/07/1989 15 Di Marco Giusy 05/06/1987 16 Luciani Giuseppina 16/09/1991 17 Masciovecchio Antonello 02/02/1966 18 Panella Riccardo 10/01/1999 19 Pelliccione Alberto 19/11/1976 20 Perilli Sandro 21/09/1970 21 Pozzi Beatrice 01/10/1997 22 Renzetti Massimo 30/10/1969 23 Rossi Dino 09/07/1962 24 Scarsella Daniela 14/10/1990 25 Sciarretta Paolo 11/08/1988 26 Spaziani Edoardo 17/08/1998 27 Tarquini Paola 29/06/1963 28 Torlone Giovanni Silvio 27/05/1983 29 Vittorini Mariano 14/06/1995 30 Cavaliero Ruperto 11/04/1972 31 Colazilli Iacopo 20/07/1995 32 Iaciancio Ilaria 18/11/1998







CARLA CIMORONI







L’AQUILA CHIAMA CHI AMA L’AQUILA collegata al candidato sindaco Carla Cimoroni

Cognome e nome Data di nascita 1 Alaggio Mario 11/10/1965 2 Arbore Claudio 17/01/1973 3 Aternini Mauro 16/06/1984 4 Barbi Irene 11/01/1966 5 Bardi Nicoletta 29/09/1956 6 Bonanni Anna-Lucia 05/11/1961 7 Cencioni Stefano 30/09/1969 8 Chiarizia Vincenzo 25/02/1983 9 Cretaro Martina 11/07/1987 10 Di Genova Matteo 04/11/1989 11 Dongiovanni Leonardo 27/08/1989 12 Dongiovanni Marie-Regine 23/10/1995 13 Frezza Stefano 13/10/1963 14 Gentilucci Eligia 04/10/1983 15 Gianforte Maria Grazia 08/09/1962 16 Gioia Alessandro detto Chiappanuvoli 02/05/1981 17 Impronta Ciro 29/09/1945 18 Liberatore Stefania 09/02/1954 19 Lolli Andrea 13/04/1984 20 Mancusi Antonella Maria 23/09/1991 21 Mottola Claudio Andrea 15/02/1965 22 Palladino Andrea 18/12/1987 23 Peroni Patrizia 09/09/1957 24 Piermarocchi Andrea 27/09/1986 25 Pozone Silvia 10/12/1981 26 Santucci Elisa 10/04/1974 27 Santucci Sebastiano 13/03/1972 28 Sette Agostino 09/08/1968 29 Tettamanti Alessandro 23/12/1980 30 Tomassi Giulia 31/03/1984 31 Tuba Francesca 23/04/1992 32 Vittorini Federico 16/05/1995

L’AQUILA BENE COMUNE L’AQUILA A SINISTRA collegata al candidato sindaco Carla Cimoroni

1 Claudia Bartolomucci 14/05/1984 2 Piergiovanni Battibocca 26/07/1959 3 Roberto Capezzali 19/06/1972 4 Anna Caruso 28/06/1941 5 Carla Casamobile 20/05/1958 6 Maria Stefania Colarossi 12/03/1956 7 Giacomo De Fanis 30/05/1994 8 Ettore Di Cesare 15/11/1965 9 Bruno Di Giovanni 02/04/1963 10 Emran Marcus Di Marco Tellini 30/01/1995 11 Gregorio Equizi 26/09/1972 12 Roberto Geroni 06/04/1969 13 Alessandro Giovannelli 19/06/1979 14 Cristiana Graziani 27/06/1974 15 Anna Rita Ianni 21/10/1982 16 Antonio Lattanzi 07/07/1962 17 Clelia Leone 03/11/1974 18 Luigia Amoroso 18/07/1976 19 Paolo Mantini 26/10/1990 20 Cristian Mazzagatti 30/11/1974 21 Alessia Moretti 13/09/1973 22 Luciano Onori 06/06/1936 23 Roberto Palma 14/02/1987 24 Enrino Perilli detto Chico 06/12/1973 25 Rita Petrolini 02/03/1989 26 Monica Pilolli 10/07/1980 27 Osvaldo Piscitani Tunno 03/03/1988 28 Giuseppina Maria Flavia Pitari detta Giusi 09/02/1957 29 Paola Prospero 02/07/1975 30 Emanuela Rossi 31/05/1973 31 Sara Vegni 22/06/1982 32 Simone Virgilii 07/04/1988

L’AQUILA CHE VOGLIAMO collegata al candidato sindaco Carla Cimoroni