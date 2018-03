Regione Abruzzo, consumo di carburante alle stelle. Lettere ai dirigenti: «dateci un freno»

ABRUZZO. «Il consumo di benzina del mese di aprile 2017 è raddoppiato rispetto a quello dei mesi di gennaio-febbraio e marzo e presumibilmente nei prossimi mesi potrebbe anche aumentare con l’intensificarsi (anche in relazione alla buona stagione) di accertamenti, sopralluoghi».

Detta così potrebbe sembrare solo una constatazione, una sorta di bilancio, un consuntivo, in realtà quella firmata dal responsabile della spesa delegata della Regione Abruzzo, Paola Pistone, è un vero e proprio allarme scivolato nelle caselle di posta elettronica non solo di 22 dirigenti ma ha cominciato a girare anche fuori dal Palazzo della Regione per mostrare come e quanto si spenda all’interno.

Inoltre questa eccessiva spesa potrebbe di fatto creare problemi anche a chi non ha sforato.

L’avvertimento è stato inviato a tutti i dirigenti chiedendo di metterci un freno.

Anche perché c’è un ulteriore problema: quest’anno la Regione non ha la possibilità di rimodulare con le spese di manutenzione (togliere dalla manutenzione a favore del carburante) poiché «abbiamo speso moltissimo anche per la manutenzione, per rimettere in funzione le autovetture da adibire al PSR», avverte la Pistone







Sono state inoltre attivate molte più tessere carburante rispetto agli anni passati, per compiti istituzionali.

Il caso non dovrebbe riguardare assolutamente la giunta D’Alfonso che fin dall’inizio del mandato si era detta disponibile a pagare personalmente, ciascun assessore quanto di competenza, le spese extra.

A conti fatti però si rischia di finire gambe all’aria perché se chi spende troppo non ci darà un taglio rischia di far esaurire in pochi giorni lo stanziamento del secondo trimestre 2017. Questo vuol dire che la regione non sarà in grado di far fronte al pagamento della fattura di giugno 2017.

«Come ben sapete il solo ritardo nel pagamento delle fatture Q8 porta all’immediato blocco di tutte le fuel card da parte della società», avverte Pistone, « non solo quelle del Dipartimento inadempiente ma di tutte le fuel card in convenzione. E’ evidente che questo rischio va scongiurato ad ogni costo».

Ma c’è anche un’altra brutta notizia: non sarà possibile integrare i fondi già richiesti a causa della riduzione dello stanziamento di competenza dell’anno in corso.

«Tuttavia, d’intesa col direttore, ieri abbiamo fatto formale richiesta al Dirigente del Servizio Gestione Beni Mobili , Servizi e Acquisti di L’Aquila, Dot. Roberto Gaudieri, di una ulteriore assegnazione di fondi sul Cap. 11432 – Carburanti, a favore del nostro Dipartimento», avverte Pistone.







E’ stato messo in risalto, nella richiesta, che il maggior consumo di carburante è imputabile ad un surplus straordinario di accertamenti e verifiche indotte dalla eccezionale combinazione “sisma-neve”, «del tutto imprevedibile al momento della richiesta di stanziamento annuale».

In attesa di ricevere risposta dall’Aquila, comunque, bisogna intervenire. Pistone suggerisce: «urge attivare tutte le azioni possibili finalizzate ad una gestione oculata e scrupolosa degli automezzi in modo da arrivare, comunque, ad una riduzione delle spese, anche accorpando le attività fuori sede e usando il mezzo pubblico ogni volta che risulti possibile».



Si suggerisce, anche per implementare il monitoraggio di tutte le spese relative agli automezzi, di individuare all’interno di ogni Struttura un referente che veicoli i dati relativi agli automezzi verso il Responsabile della Spesa e il Servizio Affari Dipartimentali.