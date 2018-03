Passeggera molesta, pilota Ryanair dirotta su Pescara

PESCARA. Infastidisce in modo insistente una hostess e il comandante decide di farla scendere dall'aereo: per questo, ieri sera, un volo partito da Corfù e diretto a Dusseldorf-Weeze ha effettuato una 'deviazione' all'aeroporto di Pescara. Protagonista dell'episodio una viaggiatrice olandese, forse ubriaca, che non è passata inosservata. Il clima in cabina era divenuto invivibile e il viaggio turbolento ma la “perturbazione” era interna e non più gestibile.

Applicando le regole del manuale il pilota è stato costretto a prendere una tra le più drastiche decisioni per ristabilire serenità e garantire un volo tranquillo agli oltre 100 passeggeri a bordo.

Quando dalla cabina di pilotaggio il comandante dell’aeromobile ha dato l’ordine di allontanare la molestatrice l'aereo volava sopra l'Abruzzo. Il pilota ha chiesto alla torre di controllo l'autorizzazione ad atterrare e, ricevuto il via libera, ha avviato le procedure di atterraggio.

Il velivolo è atterrato e la donna è stata accompagnata via dal personale della Polizia di frontiera in servizio in aeroporto.

L'aereo, alla fine, ha ripreso il suo viaggio con un passeggero in meno.

Non si conoscono al momento le sorti della “terribile” olandese, turista in Abruzzo ma per forza.