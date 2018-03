Pescara, sabato l’inaugurazione della Caserma della Finanza sul mare e esplode ancora la polemica

PESCARA. Sarà inaugurata sabato prossimo a Pescara la nuova caserma della Guardia di Finanza a pochi passi dal porto turistico e dal waterfront di Milia- Mammarella.

Si riaccende la protesta politica con Rifondazione che attacca il centrodestra e il centrodestra che si tira fuori, assicurando: «nel 2009, al nostro arrivo, era già tutto fatto».

I lavori sono andati avanti per 7 anni nell'area della ex motorizzazione civile (terreno di 7.000 metri quadri), e tra pochi giorni ci sarà l’inaugurazione ufficiale.

La caserma è composta da tre corpi di fabbrica (quello centrale su tre livelli e quelli laterali su quattro livelli) costruiti con tutti gli accorgimenti sismici e con criteri del contenimento energetico. E’ protettaa da vetri blindati e a un sistema di sicurezza passiva molto evoluto, e i tre corpi di fabbrica sono uniti da una copertura in acciaio.

L'edificio principale ospita gli uffici del Nucleo di Polizia Tributaria e servizi collettivi, mentre quelli laterali gli uffici del Roan, i locali destinati alla vigilanza, le camerate per alloggiamenti di servizio, officine e magazzini e alloggi.

Nelle ultime settimane è iniziato il lungo trasloco dei finanzieri che per qualche giorno sono andati avanti anche senza linea telefonica.





«Purtroppo la politica abruzzese e pescarese ci lasciò soli nell'opposizione a quel progetto», ricorda oggi Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, «quando sarebbe stato facile indurre GdF a ubicarlo altrove se sindaco, presidente della Regione e parlamentari abruzzesi avessero fatto pressioni sull'allora governo».

Rifondazione propose pubblicamente il sito delle aree degli ex-serbatoi in via Andrea Doria, quindi sempre in ambito portuale e chiese al sindaco Luigi Albore Mascia di attivarsi per convincere i vertici della GdF «della opportunità di evitare la realizzazione del manufatto sulla riviera lato mare».

Ecco il progetto della Caserma della Finanza che il Consiglio approverà oggi APPROFONDIMENTO. PESCARA. La contestazione ora si fa palese dopo essere stata sonnacchiosa per mesi. Questo pomeriggio il Consiglio comunale dovrà pronunciarsi sulla costruzione della nuova caserma lungo la strada-parco. Il progetto già c'è ed è definitivo. Poche le possibilità che si ricominci tutto da capo. Ecco cosa sarà realizzato al posto della ex scuola Muzii.

Eppure oggi proprio il centrodestra inserisce Acerbo tra i responsbili di quella caserma: «quella struttura ha dei padri con nomi e cognomi: l’ex sindaco Luciano D’Alfonso che per tre-quattro anni ha portato avanti una trattativa-farsa con le Fiamme Gialle che alla fine hanno interrotto ogni dialogo e hanno deciso in autonomia; l’ex assessore di Rifondazione Comunista Tommaso Di Biase che all’epoca aveva la delega all’urbanistica; e l’ex consigliere comunale di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo che, con il proprio assessore Di Biase, faceva parte della maggioranza del sindaco D’Alfonso e non ha mosso un dito per impedire quell’insediamento. È inutile che Acerbo tenti oggi di ciurlare nel manico e di scaricare sul centro-destra le responsabilità: nel luglio 2009, quando ci siamo insediati con il governo di centro-destra, la frittata era fatta e non c’era alcun margine per fermare un cantiere già aperto.

L’ex assessore Marcello Antonelli ricorda che il centro-destra intervenne solo quando venne realizzata la variante delle invarianti che aveva proposto di localizzare la Caserma nell’ex scuola media Muzii, in via Saffi, frutto di un accordo bi-partisan. Ma anche quella ipotesi «satà grazie all’allora consigliere comunale Acerbo e all’ex consigliere Sorgentone perché la Caserma avrebbe occupato 150 metri di strada parco per l’uscita e l’ingresso delle gazzelle di servizio. Poi D’Alfonso propose alle Fiamme Gialle di spostare l’insediamento in un’area in via Andrea Doria, altra ipotesi abortita; poi arrivò l’ipotesi di via Lago di Capestrano. Poi arrivò la trattativa per l’acquisizione dell’ex Caserma di Cocco con la permuta di un’altra area. Alla fine della giostra, che D’Alfonso ha portato avanti per 3 o 4 anni, la Guardia di Finanza ha interrotto la trattativa con la sinistra e ha scelto in autonomia l’area demaniale del lungomare sud. Dunque quella struttura ha 3 padri ben noti, D’Alfonso, Di Biase e Acerbo, e rappresenta lo sfregio fatto alla città di Pescara proprio dall’ex sindaco D’Alfonso con la complicità concreta di Rifondazione Comunista e dell’ex assessore Tommaso Di Biase che ancora oggi, non abbiamo ben capito a che titolo, pretende anche di impartire direttive e di mettere ancora becco sullo sviluppo della città».

ACERBO: «CONTRO DI ME ACCUSE PARADOSSALI»

«E` paradossale che si voglia attribuire a chi come me si e` sempre opposto e ha presentato in Consiglio Comunale e Regionale le mozioni contro la Caserma la responsabilita` per la realizzazione della stessa», replica Acerbo.

«Non sono certo un sostenitore di D`Alfonso ma in questa vicenda il suo peso e` stato relativo. E` vero che nell`ambito delle trattative per riprendersi il parco della Caserma di Cocco il comune scambiò delle aree con la GdF ma è altrettanto vero che allora il Comune recependo mia posizione presentò a GdF una serie di proposte di ubicazione diverse dal porto. Come ho già dichiarato anche il PD che aveva parlamentari poteva andare a Roma a battere i pugni (come avevo fatto io quando Rifondazione era in parlamento) per chiedere di fermare appalto in quell`area e non lo ha fatto. Ma Antonelli dimentica che il centrodestra purtroppo non ha voluto fare questa battaglia avendone tutte le possibilità visto che governava a Pescara, in Provincia, in Regione e soprattutto era al governo. Tengo a precisare - coltivando l`onestà intellettuale almeno quanto quella morale- che non e` neanche responsabilita` di Antonelli che come assessore all`urbanistica era impotente in quanto grazie a una legge del governo Berlusconi i Comuni hanno perso ogni potestà sulla realizzazione di caserme della GdF sul piano urbanistico. Però è indubbio che il centrodestra (dal sindaco al presidente della Regione fino ai parlamentari) non usò la sua posizione di governo per bloccare sul piano politico a Roma la realizzazione. Cosa che eravamo riusciti a fare io e Costantini quando eravamo parlamentari rivolgendoci al governo di centrosinistra e al ministro Di Pietro quando volevano realizzarla in via Saffi».