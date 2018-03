Teramo. L’emergenza Gran Sasso fa tornare il sindaco Brucchi

TERAMO. L’emergenza Gran Sasso ‘salva’ Brucchi: «resto per difendere l’acqua»

Dunque il sindaco torna ufficialmente in carica e lo fa prima del previsto. Fino a ieri pomeriggio, invece, diceva di volersi prendere ancora del tempo, «fino a giovedì mattina» per decidere ma alla fine la notte appena trascorsa ha portato consiglio. Tra notizie allarmanti per l’emergenza acqua, cittadini arrabbiati e disorientati, divieti e smentite, attesa per i risultati delle analisi Brucchi si è convinto: «devo restare».

«Sento il bisogno di riprendere il mio posto di Sindaco per difendere il bene più prezioso che noi abbiamo: la nostra acqua», ha annunciato su Facebook alle 7.47 di stamattina anticipando il comunicato ufficiale inviato alle testate giornalistiche alle 8.08.

Per tutta la notte Brucchi è stato in prefettura per seguire l’emergenza e i risultati delle analisi dell’Arta (6 campionamenti negativi su 6) e mentre D’Alfonso, via social dichiarava chiusa l’emergenza (ore 7.07: «L'acqua è potabile. Emergenza finita») il primo cittadino non ostenta la stessa tranquillità: «emergenza idrica per ora risolta ma desta molte preoccupazioni. Dopo le varie vicissitudini dei mesi passati ora il rischio di un sistema idrico troppo vulnerabile. È importante capire quello che è successo, perché è successo e cosa bisogna fare. Questo non vuol dire che non affronterò contemporaneamente la crisi politica che mi ha portato alle dimissioni. Anzi quello che è accaduto sarà un ulteriore stimolo a risolverla velocemente e con determinazione. L'incontro di ieri pomeriggio e' stato per me molto esaustivo e chiaro. È stata tracciata una rotta che ora tocca a me seguire. Se poi dobbiamo andare a casa andremo a casa ma non ora. Teramo prima di tutto».

Nei giorni scorsi si sono susseguite varie riunioni di maggioranza, i consiglieri dissidenti Sbraccia, Caccioni e Falasca erano tornati a chiedere una giunta a sei con visi nuovi e delega alla ricostruzione nelle mani esclusive del sindaco. Dall’altro lato Futuro In di Paolo Gatti continua a sostenere la necessità di una giunta a nove.

Per ora la crisi di giunta è stata scalzata dalla crisi idrica ma arriverà comunque il momento in cui Brucchi dovrà decidere da che parte stare e chi accontentare.

«Non è più tempo del teatrino della politica, non è più tempo dell’attendismo, non è più tempo dei tatticismi: ora è il momento della chiarezza e delle scelte», ha detto Brucchi, «Ora è il momento di Teramo, del suo territorio, dei suoi concittadini, delle sue imprese, delle sue attività commerciali dei suoi oltre 4.000 sfollati che vogliono tornare nelle proprie case, delle loro abitazioni da ricostruire il più velocemente possibile, delle strutture pubbliche da far tornare a vivere, delle sue scuole e del piano da redigere per garantire maggiore sicurezza ai nostri figli. Io non sono un vero politico perché il vero politico non guarda in faccia a nessuno. Io mi ritengo un professionista, un uomo libero prestato alla politica: decisionista ma rispettoso del pensiero altrui. Una persona consapevole di aver commesso errori ma sempre in buona fede e per il bene comune. Una persona capace di fare autocritica e che anche questa volta si assumerà le sue responsabilità. Ho sbagliato e questo è evidente. Se siamo qui a discutere l’ennesimo documento, se siamo qui a discutere se ci sono i presupposti per andare avanti, vuol dire che ho sbagliato. Ho sbagliato a fare la prima giunta e non solo la prima ma non sono stato aiutato. Ho sbagliato a non ascoltare o a dare poco peso a qualche segnale di malessere che pure c’è stato. Ho sbagliato a pensare che il bene comune è qualcosa che dovrebbe guidare l’azione politica di chi, candidandosi, si mette a disposizione della città. Ho sbagliato ma ho lavorato. Ho sbagliato ma ho ascoltato tutti. Ho sbagliato ma guardando sempre negli occhi chi mi era di fronte.

Ma ora mi chiedo: ho sbagliato solo io?»