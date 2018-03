Clinica Ini Canistro: in arrivo pagamenti e proroghe dalla Regione

ABRUZZO. Solo un paio di giorni fa aveva fatto la voce grossa attirando l’attenzione sulla strana vertenza di Ini Canistro la clinica che doveva ricevere almeno 2 mln di euro dalla Regione, soldi arretrati che non arrivavano.

Comprensibili i problemi a cascata per pazienti e personale.

Ieri un incontro risolutorio a Pescara alla presenza del direttore del dipartimento Sanità, Angelo Muraglia, contro il quale si era scagliato la stati, e' stato stabilito che gli uffici della Regione Abruzzo scriveranno un provvedimento che consentirà alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila di liquidare i circa 2 milioni di euro alla clinica Ini che consentiranno di pagare i compensi arretrati a circa la metà dei collaboratori. Il provvedimento al vaglio della prima seduta utile di giunta, conterrà anche la proroga per tutto il 2017 della possibilità per la storica clinica privata dei fratelli Faroni, di erogare prestazioni multi-disciplinari nei suoi 30 posti letto accreditati, «in attesa di specializzarsi nella sola ortopedia, adeguandosi così alle nuove norme imposte dal decreto Lorenzin che prevedono di rimborsare per le piccole cliniche solo una tipologia di prestazione».

Il punto dolente è infatti questo.

La Regione aveva sospeso i pagamenti perchè la clinica non rientrava tra le tipologie inserite nel decreto Lorenzin che regola l’accreditamento (e dunque il pagamento da parte della Regione). Ma già in passato nonostante il decreto sia chiaro e la clinica non ci rientri la Regione era intervenuta per salvare il suo accreditamento.



Il decreto 98 del 12 settembre 2016 dell'allora commissario alla sanità Luciano D'Alfonso, aveva trasformato i 30 posti letto accreditati della Ini in mono-specialistici in ortopedia, cancellando le prestazioni di urologia e riabilitazione, proprio per adeguarsi a quanto imposto dal decreto Lorenzin.

L'Ini ha avviato a stretto giro l'iter per adeguare le sale operatorie, i reparti e per rimodulare la pianta organica.

«Ringrazio Muraglia per la disponibilità e comprensione per la mia animosità, ma bisogna capire che avevo sulle spalle la responsabilità di garantire il funzionamento di una struttura che eroga prestazioni ritenute necessarie dalla Asl, e il compenso a numerosi dipendenti e a circa 70 professionisti».

Cosi' la direttrice della clinica privata Ini di Canistro (L'Aquila), Daniela Stati, annuncia lo sblocco della vertenza che ha tenuto banco nelle passate settimane.

«Ora con queste risorse, che si riferiscono alle prestazioni effettuate negli ultimi mesi del 2016, potremo anche avviare i lavoratori di adeguamento delle sale operatorie e dei reparti - spiega ancora la Stati che aveva minacciato di andare in Procura.



«La nostra clinica - tiene però a precisare Stati - potrà continuare a erogare prestazioni in convenzione in urologia e ortopedia fino a dicembre. Poi da 2018 a Canistro ci specializzeremo nella sola ortopedia, fermo restando che altre prestazioni d'eccellenza in urologia , che venivano fornite a Canistro continueranno ad essere garantite in convenzione con il servizio sanitario regionale del Lazio nella struttura di Grottaferrata».